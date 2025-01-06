https://sarabic.ae/20250106/زيلينسكي-يقول-إنه-مستعد-لإنهاء-الصراع-بضمانات-للأراضي-التي-تسيطر-عليها-كييف-1096511400.html

زيلينسكي يقول إنه مستعد لإنهاء الصراع بضمانات للأراضي التي تسيطر عليها كييف

زيلينسكي يقول إنه مستعد لإنهاء الصراع بضمانات للأراضي التي تسيطر عليها كييف

سبوتنيك عربي

قال فلاديمير زيلينسكي في مقابلة مع المذيع الأمريكي ليكس فريدمان نُشرت يوم الأحد، إنه مستعد لحل الصراع في أوكرانيا بضمانات من الناتو للأراضي التي تسيطر عليها... 06.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-06T00:06+0000

2025-01-06T00:06+0000

2025-01-06T00:06+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

زيلينسكي

أخبار أوكرانيا

روسيا

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سبوتنيك. وقال زيلينسكي: "يمكن لحلف شمال الأطلسي أن يتصرف في الجزء الذي تسيطر عليه أوكرانيا. هل يمكننا الاتفاق على هذا؟ أنا مقتنع أننا نستطيع. هذا نجاح صغير بالنسبة لنا، ولكن إذا رأينا طريقة دبلوماسية لإنهاء الحرب، فهذا هو الشيء الأول. والثاني هو حزمة الأسلحة".وقال أيضًا إن أوكرانيا ستحتاج إلى ضمانات أمنية إذا تم التوصل إلى هدنة.في عام 2024، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مبادرات لتسوية سلمية للصراع في أوكرانيا: ستوقف موسكو إطلاق النار على الفور وتعلن استعدادها للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي مناطق جديدة في روسيا.بالإضافة إلى ذلك، يجب على كييف أن تعلن عن تخليها عن نوايا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وإجراء نزع السلاح وإزالة النازية، فضلاً عن تبني وضع محايد وغير منحاز وغير نووي. كما ذكر الرئيس الروسي رفع العقوبات المفروضة على روسيا.بعد هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على منطقة كورسك في أغسطس/آذار، قال بوتين إنه من المستحيل التفاوض مع أولئك الذين "يضربون المدنيين والبنية التحتية المدنية بشكل عشوائي أو يحاولون خلق تهديدات لمنشآت الطاقة النووية".قال مساعد الكرملين يوري أوشاكوف في وقت لاحق، إن المقترحات السلمية التي قدمتها موسكو للتسوية الأوكرانية، والتي عبر عنها رئيس الدولة الروسية في وقت سابق، لم يتم إلغاؤها، ولكن في هذه المرحلة، "نظرًا لهذه المغامرة"، لن تتحدث روسيا مع أوكرانيا.

https://sarabic.ae/20250104/صحفي-أيرلندي-جيش-فلاديمير-زيلينسكي-منهك-1096475728.html

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زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, روسيا