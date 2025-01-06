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سفينة حفر عملاقة تبحر نحو مصر... هل هي بداية عصر جديد للطاقة في البلاد؟
سفينة حفر عملاقة تبحر نحو مصر... هل هي بداية عصر جديد للطاقة في البلاد؟
سبوتنيك عربي
تستعد سفينة حفر إيطالية لتولي مهامها في أكبر حقول الغاز الطبيعي بمصر، خلال شهر يناير/كانون الثاني 2025. 06.01.2025, سبوتنيك عربي
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وأكدت شركة "إيني" الإيطالية، استعدادها لاستئناف الحفر في حقل غاز "ظهر" في شرق البحر المتوسط.وتتمتع سفينة الحفر في المياه العميقة من الجيل الخامس "سايبم 10000"، بالقدرة على القيام بعمليات استكشاف وتقييم وتطوير وحفر الآبار على مستوى العالم.وتتمكن "سايبم 10000" من الحفر حتى 30 ألف قدم (9144 مترًا)، على عمق مياه يصل إلى 10 آلاف قدم (3048 مترًا)، بحسب موقع "الطاقة".وفي وقت سابق، أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، عودة أعمال التنمية في حقل "ظهر" للغاز، وبدء أعمال حفر بئرين تنمويين، خلال شهر يناير الجاري.ونفت الوزارة تلك الأنباء، مؤكدة في بيان رسمي لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس الماضي، أن "العمل مستمر وفق الجدول الزمني دون تأخير"، لافتة إلى تصريحات شركة "إيني" الإيطالية، بتاريخ 30 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بشأن استعداد سفينة الحفر للوصول وبدء الأعمال، في شهر يناير الجاري، باستخدام تقنيات حديثة.
https://sarabic.ae/20250103/مصر-ترد-على-أنباء-تأجيل-إنتاج-الغاز-من-حقل-ظهر-1096452818.html
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اقتصاد, العالم العربي, العالم, مصر, إيطاليا
اقتصاد, العالم العربي, العالم, مصر, إيطاليا

سفينة حفر عملاقة تبحر نحو مصر... هل هي بداية عصر جديد للطاقة في البلاد؟

12:50 GMT 06.01.2025
© Getty Images / SOPA Imagesسفينة "سايبم 10000"
سفينة سايبم 10000 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
© Getty Images / SOPA Images
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تستعد سفينة حفر إيطالية لتولي مهامها في أكبر حقول الغاز الطبيعي بمصر، خلال شهر يناير/كانون الثاني 2025.
وأكدت شركة "إيني" الإيطالية، استعدادها لاستئناف الحفر في حقل غاز "ظهر" في شرق البحر المتوسط.

وأوضحت الشركة أن سفينة الحفر "سايبم 10000" تستكمل أعمالها، ومن المقرر أن تنتقل إلى مصر، خلال الأسابيع المقبلة، حيث ستبدأ حملة حفر باستعمال تقنيات حديثة بهدف زيادة إنتاج الغاز من الحقل.

وتتمتع سفينة الحفر في المياه العميقة من الجيل الخامس "سايبم 10000"، بالقدرة على القيام بعمليات استكشاف وتقييم وتطوير وحفر الآبار على مستوى العالم.
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2025
مصر ترد على أنباء تأجيل إنتاج الغاز من حقل "ظهر"
3 يناير, 15:10 GMT
وتتمكن "سايبم 10000" من الحفر حتى 30 ألف قدم (9144 مترًا)، على عمق مياه يصل إلى 10 آلاف قدم (3048 مترًا)، بحسب موقع "الطاقة".
وفي وقت سابق، أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، عودة أعمال التنمية في حقل "ظهر" للغاز، وبدء أعمال حفر بئرين تنمويين، خلال شهر يناير الجاري.

وفي وقت سابق، ردت وزارة البترول المصرية على ما تداولته وسائل إعلام بشأن تأجيل شركة "إيني" الإيطالية لإنتاج كميات جديدة من الغاز في حقل "ظهر"، حتى مايو/ أيار 2025، بسبب عدم استقرار البحر خلال فصل الشتاء.

ونفت الوزارة تلك الأنباء، مؤكدة في بيان رسمي لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس الماضي، أن "العمل مستمر وفق الجدول الزمني دون تأخير"، لافتة إلى تصريحات شركة "إيني" الإيطالية، بتاريخ 30 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بشأن استعداد سفينة الحفر للوصول وبدء الأعمال، في شهر يناير الجاري، باستخدام تقنيات حديثة.
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