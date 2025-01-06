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"فايكنغ الكابيتول": فوز ترامب نقطة تحول وأمل في العفو... فيديو
"فايكنغ الكابيتول": فوز ترامب نقطة تحول وأمل في العفو... فيديو
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أعرب الأمريكي جيك أنجيلي، الذي كان يرتدي زي الشامان من بين أولئك الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في واشنطن في عام 2021، عن أمله في أن يفي الرئيس الأمريكي المنتخب... 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T09:32+0000
2025-01-06T09:32+0000
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وقال أنجيلي، المعروف أيضًا باسم جاكوب تشانسلي، في مقابلة مع وكالة "ريا نوفستي" ردًا على سؤال حول ما إذا كان يصدق وعد ترامب بالعفو عن المشاركين في الاعتداء: "ربما. أتمنى ذلك. لقد قال أنه سيفعل. أعتقد أنه رجل يلتزم بكلمته".جاكوب تشانسلي المعروف بـ"ذو القرنين" أو "فايكنغ الكابيتول"، الذي اقتحم مبنى الكابيتول في الولايات المتحدة في يناير 2021 مرتديًا زي الشامان، صرّح لوكالة "ريا نوفستي" أن تلك الأحداث قضت على مستقبله السياسي.يذكر أنه حُكم على تشانسلي في عام 2021 بالسجن لمدة 41 شهرا بسبب مشاركته في اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير. كما حُكم عليه بغرامة قدرها 2000 دولار. وأطلق سراحه في مارس/آذار 2023.ووجهت اتهامات إلى ترامب فيما يتعلق بـ "التآمر من أجل الاحتيال على الولايات المتحدة"، و"التآمر من أجل التدخل في الإجراءات الرسمية"، و"التدخل ومحاولة التدخل في الإجراءات الرسمية"، و"التآمر ضد الحقوق".
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"فايكنغ الكابيتول": فوز ترامب نقطة تحول وأمل في العفو... فيديو

09:32 GMT 06.01.2025
© AP Photo / Manuel Balce Cenetaجيك أنجيلي المتهم باقتحام الكونغرس والمعروف بـ "ذو القرنين"
جيك أنجيلي المتهم باقتحام الكونغرس والمعروف بـ ذو القرنين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
تابعنا عبر
أعرب الأمريكي جيك أنجيلي، الذي كان يرتدي زي الشامان من بين أولئك الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في واشنطن في عام 2021، عن أمله في أن يفي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بوعده بالعفو عن أولئك الذين شاركوا في الاقتحام.
وقال أنجيلي، المعروف أيضًا باسم جاكوب تشانسلي، في مقابلة مع وكالة "ريا نوفستي" ردًا على سؤال حول ما إذا كان يصدق وعد ترامب بالعفو عن المشاركين في الاعتداء: "ربما. أتمنى ذلك. لقد قال أنه سيفعل. أعتقد أنه رجل يلتزم بكلمته".

وأضاف: "إدارة ترامب هي في الواقع نقطة تحول في التاريخ. يمكننا أن نتجه نحو الصعود والإيجابية، أو يمكننا أن نتجه نحو الانقراض والسلبية. وأي طريق نختاره يعتمد إلى حد كبير على الاختيارات التي تتخذها هذه الإدارة".

جاكوب تشانسلي المعروف بـ"ذو القرنين" أو "فايكنغ الكابيتول"، الذي اقتحم مبنى الكابيتول في الولايات المتحدة في يناير 2021 مرتديًا زي الشامان، صرّح لوكالة "ريا نوفستي" أن تلك الأحداث قضت على مستقبله السياسي.
يذكر أنه حُكم على تشانسلي في عام 2021 بالسجن لمدة 41 شهرا بسبب مشاركته في اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير. كما حُكم عليه بغرامة قدرها 2000 دولار. وأطلق سراحه في مارس/آذار 2023.

وفي السادس من يناير/ كانون الثاني عام 2021، هاجم أنصار ترامب الكابيتول وأغلقوا أبوابه لعدة ساعات. وبعد طرد المتظاهرين من المبنى، أقر النواب بفوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية. وبعد ذلك، تم اعتقال مئات الأشخاص في الولايات المتحدة بتهم تتعلق بمشاركتهم في اقتحام الكابيتول.

ووجهت اتهامات إلى ترامب فيما يتعلق بـ "التآمر من أجل الاحتيال على الولايات المتحدة"، و"التآمر من أجل التدخل في الإجراءات الرسمية"، و"التدخل ومحاولة التدخل في الإجراءات الرسمية"، و"التآمر ضد الحقوق".
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