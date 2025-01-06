https://sarabic.ae/20250106/كوريا-الجنوبية-الرئيس-المعزول-يطالب-بالتحقيق-مع-المسؤولين-ورجال-الشرطة-الذين-حاولوا-توقيفه-1096511548.html

كوريا الجنوبية.. الرئيس المعزول يطالب بالتحقيق مع المسؤولين ورجال الشرطة الذين حاولوا توقيفه

كوريا الجنوبية.. الرئيس المعزول يطالب بالتحقيق مع المسؤولين ورجال الشرطة الذين حاولوا توقيفه

سبوتنيك عربي

قال محامي الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سيوك-يول، أمس الأحد، إنه سيقدم شكوى إلى النيابة العامة هذا الأسبوع للمطالبة بالتحقيق مع رئيس وكالة مكافحة الفساد... 06.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-06T01:30+0000

2025-01-06T01:30+0000

2025-01-06T02:02+0000

كوريا الجنوبية

رئيس كوريا الجنوبية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0b/1095680997_0:182:3072:1909_1920x0_80_0_0_24055955e3b754d174b225f24dbbe1e2.jpg

وحاول مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين دون جدوى تنفيذ أمر المحكمة بتوقيف "يون" يوم الجمعة الماضي. بيد أنه قرر وقف محاولة التوقيف بعد 6 ساعات من المواجهات مع جهاز الأمن الرئاسي، مستشهدا بمخاوف تتعلق بالسلامة، وفقا لوكالة "يونهاب".وقال يون غاب-غيون، محامي الدفاع عن "يون"، في بيان لوسائل الإعلام إن فريقه سيقدم الشكوى اليوم الاثنين ضد نحو 150 مسؤولاً، بما في ذلك رئيس مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين أوه دونغ-وون.ويشمل المسؤولون الذين يبلغ عددهم الكلي 150 مسؤولا، وكلاء النيابة الكبار في مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، والقائم بأعمال مفوض عام وكالة الشرطة الوطنية لي هو-يونغ، والقائم بأعمال وزير الدفاع كيم سيون-هو.ويتهم الفريق القانوني للرئيس "يون" هؤلاء المسؤولين بتعبئة قوات الشرطة الخاصة، لتنفيذ مذكرة التوقيف، على الرغم من أنهم لا يملكون أي سلطة قانونية على الشرطة.وأضاف أن بعض أفراد جهاز الأمن الرئاسي أصيبوا أثناء منع فريق التحقيق من دخول منشأة الأمن العسكري من خلال اقتحام البوابة الرئيسية لمقر الإقامة الرئاسي.كما زعم جانب "يون"، أن الشرطة ووزارة الدفاع أهملتا واجباتهما بتحدي طلبات جهاز الأمن الرئاسي والقائم بأعمال الرئيس تشوي سانغ-موك بتعزيز الأمن حول مجمع الإقامة الرئاسي.وصرح بأن "عدم الامتثال للأوامر أمر خطير يقوض أساس نظام الأمن الرئاسي الهام جدا للأمن الوطني". "نحن نسعى إلى محاسبة أولئك الذين خالفوا القانون بشكل كامل بموجب القوانين ذات الصل"، حسب قوله.يذكر أن الأمن الرئاسي في كوريا الجنوبية كان قد رفض، يوم الجمعة الماضي، السماح للمحققين بتوقيف الرئيس المعزول يون سوك يول، على خلفية مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه، إثر قرار فرض الأحكام العرفية الشهر الماضي.وذكرت ذلك وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، مشيرة إلى أن رئيس جهاز الأمن الرئاسي يقول إنه لا يمكن للمحققين دهم مقر إقامة الرئيس المعزول.وأظهر مقاطع فيديو وصور متداولة مواجهة بين المحققين ووحدة عسكرية أمام مقر الإقامة الرئاسي في كوريا الجنوبية، الذي يوجد به الرئيس المعزول.وأصدرت مذكرة الاعتقال محكمة منطقة سيئول الغربية يوم الثلاثاء الماضي، للتحقيق مع يون في إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وهو الأمر الذي لم يدم طويلا.

https://sarabic.ae/20250105/هل-استخدم-جهاز-أمن-رئيس-كوريا-الجنوبية-استعمال-الذخيرة-الحية-أثناء-محاولة-اعتقاله-1096501153.html

كوريا الجنوبية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

كوريا الجنوبية, رئيس كوريا الجنوبية, العالم