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منظمات المجتمع المدني السودانية لـ"سبوتنيك": انتهاكات مروعة بحق المدنيين في مناطق سيطرة الدعم السريع
منظمات المجتمع المدني السودانية لـ"سبوتنيك": انتهاكات مروعة بحق المدنيين في مناطق سيطرة الدعم السريع
سبوتنيك عربي
أعرب رئيس تجمع منظمات المجتمع المدني السودانية، عادل عبد الباقي، عن استياء المنظمات البالغ من الانتهاكات الجسيمة والمروعة ضد المدنيين، والتي يقوم بها... 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T19:25+0000
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وأضاف في الباقي في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن "تلك الانتهاكات تشمل القتل العشوائي والنهب والسلب، الذي يستهدف المواطنين العُزل، في تعدٍ واضح على حقوق الإنسان وانتهاك صارخ للكرامة الإنسانية".وقال عبد الباقي إن "ما يحدث في هذه المناطق يُعد جريمة إنسانية وخرقًا صريحًا للقوانين الدولية، التي تكفل حماية المدنيين في أوقات النزاعات"، وشدد على أن "استهداف حياة وأمن المواطنين في هذه المناطق قد يدفعهم إلى الفرار نحو مناطق الجيش طلبًا للأمن والسلام، مما يعمّق الأزمة الإنسانية في البلاد".وطالب رئيس تجمع المنظمات، قيادة قوات الدعم السريع بـ"تحمل مسؤوليتها الكاملة تجاه الانتهاكات التي يرتكبها المستنفرون والمتفلتون تحت مظلتها، وتشكيل لجنة مستقلة ومحايدة تضم الشرطة العسكرية والمدنية للتحقيق في هذه الجرائم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، علاوة على تأمين حماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها وضمان سلامتهم من أي اعتداءات أو انتهاكات، هذا مع الالتزام بالقوانين الدولية والإنسانية التي تنص على حماية المدنيين وتوفير الأمن لهم".وأكد عبد الباقي أن "استمرار مثل هذه الانتهاكات يضر بالنسيج الاجتماعي ويُعرقل أي جهود لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد، ونحذر من أن هذه الانتهاكات قد تؤدي إلى فقدان ثقة المواطنين في قوات الدعم السريع، وتفاقم الأوضاع الإنسانية، وزيادة العزلة الدولية تجاه الجهات المتورطة، هذا بالإضافة إلى أهمية محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم وعدم إفلاتهم من العقاب حتى يكونوا عبرة لغيرهم".واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250106/هل-يقدم-مجلس-الأمن-حلولا-جديدة-بشأن-مسار-الحرب-في-السودان؟-1096541823.html
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العالم, حول العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, محمد حمدان حميدتي, دارفور, الخرطوم, الحكومة السودانية
العالم, حول العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, محمد حمدان حميدتي, دارفور, الخرطوم, الحكومة السودانية

منظمات المجتمع المدني السودانية لـ"سبوتنيك": انتهاكات مروعة بحق المدنيين في مناطق سيطرة الدعم السريع

19:25 GMT 06.01.2025
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLYسكان بجنوب دارفور يعودون إلى منازلهم بعد اتفاق السلام بين الحكومة السودانية ومتمردين
سكان بجنوب دارفور يعودون إلى منازلهم بعد اتفاق السلام بين الحكومة السودانية ومتمردين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY
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أعرب رئيس تجمع منظمات المجتمع المدني السودانية، عادل عبد الباقي، عن استياء المنظمات البالغ من الانتهاكات الجسيمة والمروعة ضد المدنيين، والتي يقوم بها "المستنفرون والمتفلتون التابعون لقوات الدعم السريع في المناطق الخاضعة لسيطرتها"، بحسب قوله.
وأضاف في الباقي في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن "تلك الانتهاكات تشمل القتل العشوائي والنهب والسلب، الذي يستهدف المواطنين العُزل، في تعدٍ واضح على حقوق الإنسان وانتهاك صارخ للكرامة الإنسانية".
وقال عبد الباقي إن "ما يحدث في هذه المناطق يُعد جريمة إنسانية وخرقًا صريحًا للقوانين الدولية، التي تكفل حماية المدنيين في أوقات النزاعات"، وشدد على أن "استهداف حياة وأمن المواطنين في هذه المناطق قد يدفعهم إلى الفرار نحو مناطق الجيش طلبًا للأمن والسلام، مما يعمّق الأزمة الإنسانية في البلاد".
وطالب رئيس تجمع المنظمات، قيادة قوات الدعم السريع بـ"تحمل مسؤوليتها الكاملة تجاه الانتهاكات التي يرتكبها المستنفرون والمتفلتون تحت مظلتها، وتشكيل لجنة مستقلة ومحايدة تضم الشرطة العسكرية والمدنية للتحقيق في هذه الجرائم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، علاوة على تأمين حماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها وضمان سلامتهم من أي اعتداءات أو انتهاكات، هذا مع الالتزام بالقوانين الدولية والإنسانية التي تنص على حماية المدنيين وتوفير الأمن لهم".
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19:10 GMT
وأكد عبد الباقي أن "استمرار مثل هذه الانتهاكات يضر بالنسيج الاجتماعي ويُعرقل أي جهود لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد، ونحذر من أن هذه الانتهاكات قد تؤدي إلى فقدان ثقة المواطنين في قوات الدعم السريع، وتفاقم الأوضاع الإنسانية، وزيادة العزلة الدولية تجاه الجهات المتورطة، هذا بالإضافة إلى أهمية محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم وعدم إفلاتهم من العقاب حتى يكونوا عبرة لغيرهم".
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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