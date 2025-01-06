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"منع هجرة القوات المتخصصة"... مفاوضات جديدة بين إيران والسعودية
"منع هجرة القوات المتخصصة"... مفاوضات جديدة بين إيران والسعودية
سبوتنيك عربي
أعلنت إيران، اليوم الاثنين، عن إجرائها مفاوضات جديدة مع المملكة العربية السعودية. 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T11:09+0000
2025-01-06T11:09+0000
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أخبار الذكاء الاصطناعي
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وقال نائب وزير الاتصالات الإيراني، محمد محسن صدر، إنه يتم التفاوض مع المملكة للتعاون في مجالي "الذكاء الاصطناعي" وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في المشاريع الاقتصادية، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وأعرب عن أمله في أن يسهم هذا التعاون في منع هجرة القوات المتخصصة، عبر إشراك خبراء إيرانيين في المشاريع السعودية.كما أكد نائب وزير الاتصالات الإيراني، محمد محسن صدر، استمرار الجهود الدبلوماسية مع دول أخرى لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات، وإنشاء منطقة لتصدير الخدمات الفنية في منطقة الفاو، مع التركيز على دعم الشركات الناشئة وصندوق الابتكار.وكانت العاصمة السعودية الرياض، استضافت في سبتمبر/ أيلول 2024 القمة العالمية الثالثة للذكاء الاصطناعي، بتنظيم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وبرعاية ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.وشارك في القمة أكثر من 300 متحدث من 100 دولة، وناقشت القمة تطوير تقنيات "الذكاء الاصطناعي"، ووضع أطر وأخلاقيات استخدامها، إلى جانب تعزيز دورها في تسريع التنمية وبناء مستقبل أفضل.
https://sarabic.ae/20240912/إنشاء-أكبر-مركز-بيانات-عالمي-لاستقراء-الذكاء-الاصطناعي-في-السعودية-1092634079.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, أخبار الذكاء الاصطناعي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, أخبار الذكاء الاصطناعي

"منع هجرة القوات المتخصصة"... مفاوضات جديدة بين إيران والسعودية

11:09 GMT 06.01.2025
© AP Photo / Vahid Salemiعلم إيران
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
أعلنت إيران، اليوم الاثنين، عن إجرائها مفاوضات جديدة مع المملكة العربية السعودية.
وقال نائب وزير الاتصالات الإيراني، محمد محسن صدر، إنه يتم التفاوض مع المملكة للتعاون في مجالي "الذكاء الاصطناعي" وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في المشاريع الاقتصادية، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
وأعرب عن أمله في أن يسهم هذا التعاون في منع هجرة القوات المتخصصة، عبر إشراك خبراء إيرانيين في المشاريع السعودية.
كما أكد نائب وزير الاتصالات الإيراني، محمد محسن صدر، استمرار الجهود الدبلوماسية مع دول أخرى لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات، وإنشاء منطقة لتصدير الخدمات الفنية في منطقة الفاو، مع التركيز على دعم الشركات الناشئة وصندوق الابتكار.
تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
إنشاء أكبر مركز بيانات عالمي لاستقراء الذكاء الاصطناعي في السعودية
12 سبتمبر 2024, 10:02 GMT
وكانت العاصمة السعودية الرياض، استضافت في سبتمبر/ أيلول 2024 القمة العالمية الثالثة للذكاء الاصطناعي، بتنظيم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وبرعاية ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.
وشارك في القمة أكثر من 300 متحدث من 100 دولة، وناقشت القمة تطوير تقنيات "الذكاء الاصطناعي"، ووضع أطر وأخلاقيات استخدامها، إلى جانب تعزيز دورها في تسريع التنمية وبناء مستقبل أفضل.
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Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:17 GMT
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