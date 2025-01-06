لحظات لا تصدق... الإنسان والثعبان معا في صور مدهشة

رجل يعرض الثعابين من أجل الصدقات في معبد خلال مهرجان "ناغ بانشامي" السنوي في منطقة الله أباد، الهند
رجل يعرض الثعابين من أجل الصدقات في معبد خلال مهرجان "ناغ بانشامي" السنوي في منطقة الله أباد، الهند
يقوم مسؤولو الحفاظ على البيئة في فيرمونت، بإزالة ثعبان شبكي لنقله إلى عروض زواحف الغابات المطيرة في ماساتشوستس، الولايات المتحدة الأمريكية
يقوم مسؤولو الحفاظ على البيئة في فيرمونت، بإزالة ثعبان شبكي لنقله إلى عروض زواحف الغابات المطيرة في ماساتشوستس، الولايات المتحدة الأمريكية
رجل ينظف ثعابينه خارج منزله في كالاويوا، سريلانكا
رجل ينظف ثعابينه خارج منزله في كالاويوا، سريلانكا
امرأة تنظر إلى ثعبان معروض في حديقة حيوان تايبيه، تايوان
امرأة تنظر إلى ثعبان معروض في حديقة حيوان تايبيه، تايوان
امرأة تصب الحليب على ثعبان كقربان خلال مهرجان "ناج بانشامي" الهندوسي السنوي، الذي يحتفل بعبادة الثعبان في منطقة الله أباد، الهند
امرأة تصب الحليب على ثعبان كقربان خلال مهرجان "ناج بانشامي" الهندوسي السنوي، الذي يحتفل بعبادة الثعبان في منطقة الله أباد، الهند
رجلان يحملان ثعبانًا ويشقان طريقهما عبر شارع غمرته المياه بعد أن فاض نهر "باجو" على ضفافه بسبب الأمطار الغزيرة، ميانمار
رجلان يحملان ثعبانًا ويشقان طريقهما عبر شارع غمرته المياه بعد أن فاض نهر "باجو" على ضفافه بسبب الأمطار الغزيرة، ميانمار
عالم أحياء مائية وطبيب بيطري يفحصان أنثى أفعى "أناكوندا"، التي تبلغ من العمر 13 عامًا وتدعى "ويلسون"، في بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية
عالم أحياء مائية وطبيب بيطري يفحصان أنثى أفعى "أناكوندا"، التي تبلغ من العمر 13 عامًا وتدعى "ويلسون"، في بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية
يحاول شون جوت، تحرير نفسه من الأفعى العاصرة، الذي أخذها معه في نزهة وسط روكلاند، ماين، الولايات المتحدة الأمريكية
يحاول شون جوت، تحرير نفسه من الأفعى العاصرة، الذي أخذها معه في نزهة وسط روكلاند، ماين، الولايات المتحدة الأمريكية
أحد علماء الزواحف والبرمائيات يستخرج سمًا من ثعبان في مركز "كينيا" لأبحاث وتدخلات لدغات الأفاعي في نيروبي، كينيا
أحد علماء الزواحف والبرمائيات يستخرج سمًا من ثعبان في مركز "كينيا" لأبحاث وتدخلات لدغات الأفاعي في نيروبي، كينيا
رجل يضع ثعبانًا حيًا في فمه أثناء تجمع حاشد في حي مايو، السودان
رجل يضع ثعبانًا حيًا في فمه أثناء تجمع حاشد في حي مايو، السودان
ثعبان "صنوبر لويزيانا" المهدد بالانقراض، يقف في وضعية الدفاع عن نفسه في غابة كيساتشي الوطنية بولاية لويزيانا بالولايات المتحدة الأمريكية
ثعبان "صنوبر لويزيانا" المهدد بالانقراض، يقف في وضعية الدفاع عن نفسه في غابة كيساتشي الوطنية بولاية لويزيانا بالولايات المتحدة الأمريكية