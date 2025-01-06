لحظات لا تصدق... الإنسان والثعبان معا في صور مدهشة

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
09:16 GMT
29 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الرياض أول محطة خارجية للسلطات السورية الجديدة.. أفق التعاون بين الرياض ودمشق
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
12:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
12:12 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: يجب على العراق التدخل المباشر بالشأن السوري لحماية أمنه الوطني والقومي
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
عائلات الأسرى الإسرائيليين تناشد ترامب بالضغط على نتنياهو لوقف الحرب، نعيم قاسم يؤكد أن قيادة المقاومة هي من تقرر متى وكيف تقاوم
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
12:33 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
13:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
13:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: على سلطات دمشق أن تربح الموقف الخليجي خاصة السعودية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ما الذي يحمله السوداني إلى طهران
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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لحظات لا تصدق... الإنسان والثعبان معا في صور مدهشة
لحظات لا تصدق... الإنسان والثعبان معا في صور مدهشة
سبوتنيك عربي
جمعت لكم وكالة "سبوتنيك"، صورا مميزة، لاجتماع الإنسان مع مخلوق يثير دائمًا الخوف والرعب لدى العديد مع الناس. 06.01.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

لحظات لا تصدق... الإنسان والثعبان معا في صور مدهشة

13:34 GMT 06.01.2025
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جمعت لكم وكالة "سبوتنيك"، صورا مميزة، لاجتماع الإنسان مع مخلوق يثير دائمًا الخوف والرعب لدى العديد مع الناس.
© AP Photo / Rajesh Kumar Singh

رجل يعرض الثعابين من أجل الصدقات في معبد خلال مهرجان "ناغ بانشامي" السنوي في منطقة الله أباد، الهند

رجل يعرض الثعابين من أجل الصدقات في معبد خلال مهرجان &quot;ناغ بانشامي&quot; السنوي في منطقة الله أباد، الهند - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Rajesh Kumar Singh

رجل يعرض الثعابين من أجل الصدقات في معبد خلال مهرجان "ناغ بانشامي" السنوي في منطقة الله أباد، الهند

© AP Photo / Deepak Sharmaساحر ثعابين هندي في معرض الماشية السنوي في بوشكار، غرب راجاستان، الهند
ساحر ثعابين هندي في معرض الماشية السنوي في بوشكار، غرب راجاستان، الهند - سبوتنيك عربي
2/13
© AP Photo / Deepak Sharma
ساحر ثعابين هندي في معرض الماشية السنوي في بوشكار، غرب راجاستان، الهند
© AP Photo / Wilson Ring

يقوم مسؤولو الحفاظ على البيئة في فيرمونت، بإزالة ثعبان شبكي لنقله إلى عروض زواحف الغابات المطيرة في ماساتشوستس، الولايات المتحدة الأمريكية

يقوم مسؤولو الحفاظ على البيئة في فيرمونت، بإزالة ثعبان شبكي لنقله إلى عروض زواحف الغابات المطيرة في ماساتشوستس، الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي
3/13
© AP Photo / Wilson Ring

يقوم مسؤولو الحفاظ على البيئة في فيرمونت، بإزالة ثعبان شبكي لنقله إلى عروض زواحف الغابات المطيرة في ماساتشوستس، الولايات المتحدة الأمريكية

© AP Photo / Eric Gayأعضاء "سويت ووتر جايسيس" يعقدون حدثًا توعويًا في مقر ولاية تكساس لنشر الوعي حول الأفاعي الجرسية، الولايات المتحدة الأمريكية
أعضاء سويت ووتر جايسيس يعقدون حدثًا توعويًا في مقر ولاية تكساس لنشر الوعي حول الأفاعي الجرسية، الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي
4/13
© AP Photo / Eric Gay
أعضاء "سويت ووتر جايسيس" يعقدون حدثًا توعويًا في مقر ولاية تكساس لنشر الوعي حول الأفاعي الجرسية، الولايات المتحدة الأمريكية
© AP Photo / Eranga Jayawardena

رجل ينظف ثعابينه خارج منزله في كالاويوا، سريلانكا

رجل ينظف ثعابينه خارج منزله في كالاويوا، سريلانكا - سبوتنيك عربي
5/13
© AP Photo / Eranga Jayawardena

رجل ينظف ثعابينه خارج منزله في كالاويوا، سريلانكا

© AP Photo / Chiang Ying-ying

امرأة تنظر إلى ثعبان معروض في حديقة حيوان تايبيه، تايوان

امرأة تنظر إلى ثعبان معروض في حديقة حيوان تايبيه، تايوان - سبوتنيك عربي
6/13
© AP Photo / Chiang Ying-ying

امرأة تنظر إلى ثعبان معروض في حديقة حيوان تايبيه، تايوان

© AP Photo / Rajesh Kumar Singh

امرأة تصب الحليب على ثعبان كقربان خلال مهرجان "ناج بانشامي" الهندوسي السنوي، الذي يحتفل بعبادة الثعبان في منطقة الله أباد، الهند

امرأة تصب الحليب على ثعبان كقربان خلال مهرجان &quot;ناج بانشامي&quot; الهندوسي السنوي، الذي يحتفل بعبادة الثعبان في منطقة الله أباد، الهند - سبوتنيك عربي
7/13
© AP Photo / Rajesh Kumar Singh

امرأة تصب الحليب على ثعبان كقربان خلال مهرجان "ناج بانشامي" الهندوسي السنوي، الذي يحتفل بعبادة الثعبان في منطقة الله أباد، الهند

© AP Photo / Khin Maung Win

رجلان يحملان ثعبانًا ويشقان طريقهما عبر شارع غمرته المياه بعد أن فاض نهر "باجو" على ضفافه بسبب الأمطار الغزيرة، ميانمار

رجلان يحملان ثعبانًا ويشقان طريقهما عبر شارع غمرته المياه بعد أن فاض نهر &quot;باجو&quot; على ضفافه بسبب الأمطار الغزيرة، ميانمار - سبوتنيك عربي
8/13
© AP Photo / Khin Maung Win

رجلان يحملان ثعبانًا ويشقان طريقهما عبر شارع غمرته المياه بعد أن فاض نهر "باجو" على ضفافه بسبب الأمطار الغزيرة، ميانمار

© AP Photo / Steven Senne

عالم أحياء مائية وطبيب بيطري يفحصان أنثى أفعى "أناكوندا"، التي تبلغ من العمر 13 عامًا وتدعى "ويلسون"، في بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية

عالم أحياء مائية وطبيب بيطري يفحصان أنثى أفعى &quot;أناكوندا&quot;، التي تبلغ من العمر 13 عامًا وتدعى &quot;ويلسون&quot;، في بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي
9/13
© AP Photo / Steven Senne

عالم أحياء مائية وطبيب بيطري يفحصان أنثى أفعى "أناكوندا"، التي تبلغ من العمر 13 عامًا وتدعى "ويلسون"، في بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية

© AP Photo / Robert F. Bukaty

يحاول شون جوت، تحرير نفسه من الأفعى العاصرة، الذي أخذها معه في نزهة وسط روكلاند، ماين، الولايات المتحدة الأمريكية

يحاول شون جوت، تحرير نفسه من الأفعى العاصرة، الذي أخذها معه في نزهة وسط روكلاند، ماين، الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي
10/13
© AP Photo / Robert F. Bukaty

يحاول شون جوت، تحرير نفسه من الأفعى العاصرة، الذي أخذها معه في نزهة وسط روكلاند، ماين، الولايات المتحدة الأمريكية

© AP Photo / Andrew Kasuku

أحد علماء الزواحف والبرمائيات يستخرج سمًا من ثعبان في مركز "كينيا" لأبحاث وتدخلات لدغات الأفاعي في نيروبي، كينيا

أحد علماء الزواحف والبرمائيات يستخرج سمًا من ثعبان في مركز &quot;كينيا&quot; لأبحاث وتدخلات لدغات الأفاعي في نيروبي، كينيا - سبوتنيك عربي
11/13
© AP Photo / Andrew Kasuku

أحد علماء الزواحف والبرمائيات يستخرج سمًا من ثعبان في مركز "كينيا" لأبحاث وتدخلات لدغات الأفاعي في نيروبي، كينيا

© AP Photo / Hussein Malla

رجل يضع ثعبانًا حيًا في فمه أثناء تجمع حاشد في حي مايو، السودان

رجل يضع ثعبانًا حيًا في فمه أثناء تجمع حاشد في حي مايو، السودان - سبوتنيك عربي
12/13
© AP Photo / Hussein Malla

رجل يضع ثعبانًا حيًا في فمه أثناء تجمع حاشد في حي مايو، السودان

© AP Photo / Gerald Herbert

ثعبان "صنوبر لويزيانا" المهدد بالانقراض، يقف في وضعية الدفاع عن نفسه في غابة كيساتشي الوطنية بولاية لويزيانا بالولايات المتحدة الأمريكية

ثعبان &quot;صنوبر لويزيانا&quot; المهدد بالانقراض، يقف في وضعية الدفاع عن نفسه في غابة كيساتشي الوطنية بولاية لويزيانا بالولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي
13/13
© AP Photo / Gerald Herbert

ثعبان "صنوبر لويزيانا" المهدد بالانقراض، يقف في وضعية الدفاع عن نفسه في غابة كيساتشي الوطنية بولاية لويزيانا بالولايات المتحدة الأمريكية

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Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:15 GMT
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