https://sarabic.ae/20250106/8-وفيات-بينهم7-أطفال-في-غزة-كيف-يموت-الإنسان-من-البرودة-الشديدة-1096515662.html

8 وفيات بينهم 7 أطفال في غزة... كيف يموت الإنسان من البرودة الشديدة؟

8 وفيات بينهم 7 أطفال في غزة... كيف يموت الإنسان من البرودة الشديدة؟

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، وفاة رضيع لم يتجاوز عمره 35 يوما، نتيجة الظروف المناخية القاسية والبرد القارص الذي يعاني منه قطاع غزة. 06.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-06T08:14+0000

2025-01-06T08:14+0000

2025-01-06T08:14+0000

مجتمع

الصحة

علوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/06/1096515451_0:81:1516:933_1920x0_80_0_0_24a1fb95176457f606dacb56eea69ef6.jpg

وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أن هذه الحادثة تأتي في إطار ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن البرد القارص في قطاع غزة، إذ بلغ إجمالي المتوفين حتى الآن 8 حالات، من بينهم 7 أطفال.حرارة جسم الإنسان في البرد الشديدومع ظروف البرد القارس، تنخفض درجة حرارة الجسم الطبيعية، البالغة 37 درجة مئوية (98.6 فهرنهايت)، إلى مستوى خطير عند 35 درجة مئوية (95 فهرنهايت) أو أقل، وقد يحدث ذلك حتى في درجات حرارة باردة نسبيا (1-10 درجات مئوية) إذا كان الجسم مبللا، إذ يفقد الجسم الحرارة أسرع في الماء مقارنة بالهواء، مما يزيد من خطر انخفاض حرارة الجسم، وفقا لموقع "Live Science" العلمي.وفي درجات حرارة أقل من الصفر، قد تبدأ الأعراض خلال دقائق معدودة، خاصة إذا لم تكن الملابس كافية.أعراض انسحاب الحرارة من الجسميؤدي انخفاض حرارة الجسم إلى إضعاف وظائف الأعضاء الحيوية، مثل القلب والدماغ، مما قد يسبب صدمة ومضاعفات خطيرة، خاصة لدى الصغار وكبار السن، وتبدأ الأعراض، مثل الارتعاش والارتباك، عند انخفاض درجة حرارة الجسم إلى 95 فهرنهايت، ويمكن أن يؤدي الإهمال إلى الوفاة.وتشمل الإصابات الخفيفة الناتجة عن التعرض للبرد "قضمة الصقيع"، التي تؤدي إلى تحول أصابع اليدين أو القدمين إلى اللون الأرجواني، وانخفاض حرارة الجسم الخفيف الذي يسبب ارتعاشا لا يمكن السيطرة عليه، وفي هذه الحالات، يمكن للشخص تدفئة نفسه في المنزل باستخدام الماء الفاتر والبطانيات لاستعادة الحرارة والإحساس الطبيعي.نصائح للوقايةورغم هذه المخاطر، فإنه يمكن للبشر تحمل الظروف القاسية إذا ارتدوا الملابس المناسبة، إذ ينصح بارتداء 3 طبقات: طبقة ماصة للرطوبة، طبقة عازلة، وطبقة خارجية واقية من الرياح، كما يُوصى بالأحذية السميكة المعزولة لحماية القدمين وأصابع القدم، التي تكون الأكثر عرضة للإصابة.كما توصي مراكز السيطرة على الأمراض في أمريكا بارتداء قبعة ووشاح، وقناع يغطي الوجه، ومعطف مقاوم للماء، وقفازات، وأحذية مقاومة للماء لضمان الحماية القصوى في الطقس البارد.

https://sarabic.ae/20241224/حارس-يحتسي-القهوة-ويشاهد-حادثة-سرقة-بقمة-البرود-فيديو--1096111068.html

https://sarabic.ae/20221231/طبيب-يحسم-حيرة-الاختيار-بين-الحرارة-والبرودة-لعلاج-آلام-الظهر-1071783223.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصحة, علوم