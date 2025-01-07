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https://sarabic.ae/20250107/أنقرة-تقول-إنها-لا-ترى-أي-محاولات-لزعزعة-استقرار-الوضع-في-سوريا-1096576150.html
أنقرة تقول إنها لا ترى أي محاولات لزعزعة استقرار الأوضاع في سوريا
أنقرة تقول إنها لا ترى أي محاولات لزعزعة استقرار الأوضاع في سوريا
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن أنقرة لا ترى حاليا أي محاولات لزعزعة استقرار الوضع في سوريا، لكنها لا تستبعد إمكانية حدوث مثل هذه المحاولات. 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T23:25+0000
2025-01-07T23:26+0000
وزير الخارجية التركي
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وقال فيدان لوسائل إعلام أمريكية، أمس الثلاثاء، "لا نرى ذلك في الوقت الحالي، لكن هذا لا يعني أنه لن يحدث. هناك احتمال أنه بمرور الوقت، ومع التشكيل التدريجي للأحداث والحكم والبنية والشكل، قد يتجلى بعض الاستياء بطرق مختلفة".وأضاف الوزير، أن تركيا تأخذ في الاعتبار أيضا "حساسية" روسيا وإيران بشأن القضية السورية.استولى المعارضة السورية المسلحة على دمشق في 8 ديسمبر/كانون الأول، وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الرئيس السوري بشار الأسد تنحى بعد مفاوضات مع المشاركين في الصراع السوري وغادر سوريا إلى روسيا حيث حصل على اللجوء.تم تعيين محمد البشير، الذي كان يدير إدارة مقرها إدلب شكلتها هيئة تحرير الشام وجماعات معارضة أخرى، رئيسًا مؤقتًا للوزراء في 10 ديسمبر، وأعلن أنه تم تشكيل حكومة مؤقتة وستظل في منصبها حتى مارس 2025.
https://sarabic.ae/20250107/الأمين-العام-المساعد-للجامعة-العربية-سوريا-تواجه-تحديات-كبرى-تتعلق-بالسيادة-ووحدة-الدولة-1096574344.html
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وزير الخارجية التركي, أخبار سوريا اليوم, العالم
وزير الخارجية التركي, أخبار سوريا اليوم, العالم

أنقرة تقول إنها لا ترى أي محاولات لزعزعة استقرار الأوضاع في سوريا

23:25 GMT 07.01.2025 (تم التحديث: 23:26 GMT 07.01.2025)
© AP Photoوزير الخارجية التركي هاكان فيدان
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن أنقرة لا ترى حاليا أي محاولات لزعزعة استقرار الوضع في سوريا، لكنها لا تستبعد إمكانية حدوث مثل هذه المحاولات.
وقال فيدان لوسائل إعلام أمريكية، أمس الثلاثاء، "لا نرى ذلك في الوقت الحالي، لكن هذا لا يعني أنه لن يحدث. هناك احتمال أنه بمرور الوقت، ومع التشكيل التدريجي للأحداث والحكم والبنية والشكل، قد يتجلى بعض الاستياء بطرق مختلفة".
وأضاف الوزير، أن تركيا تأخذ في الاعتبار أيضا "حساسية" روسيا وإيران بشأن القضية السورية.
استولى المعارضة السورية المسلحة على دمشق في 8 ديسمبر/كانون الأول، وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الرئيس السوري بشار الأسد تنحى بعد مفاوضات مع المشاركين في الصراع السوري وغادر سوريا إلى روسيا حيث حصل على اللجوء.
حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، القمة العربية بالجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
الأمين العام المساعد للجامعة العربية: سوريا تواجه تحديات كبرى تتعلق بالسيادة ووحدة الدولة
20:12 GMT
تم تعيين محمد البشير، الذي كان يدير إدارة مقرها إدلب شكلتها هيئة تحرير الشام وجماعات معارضة أخرى، رئيسًا مؤقتًا للوزراء في 10 ديسمبر، وأعلن أنه تم تشكيل حكومة مؤقتة وستظل في منصبها حتى مارس 2025.
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