https://sarabic.ae/20250107/الأمين-العام-المساعد-للجامعة-العربية-سوريا-تواجه-تحديات-كبرى-تتعلق-بالسيادة-ووحدة-الدولة-1096574344.html
الأمين العام المساعد للجامعة العربية: سوريا تواجه تحديات كبرى تتعلق بالسيادة ووحدة الدولة
الأمين العام المساعد للجامعة العربية: سوريا تواجه تحديات كبرى تتعلق بالسيادة ووحدة الدولة
سبوتنيك عربي
صرح السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، بأن سوريا تمر بمرحلة انتقالية وتواجه تحديات كبرى، بداية من السيادة على الأرض،... 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T20:12+0000
2025-01-07T20:12+0000
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ونقلت صحيفة "الشروق"، مساء اليوم الثلاثاء، عن السفير حسام زكي، خلال لقاء له مع قناة "الغد"، أن سوريا تواجه تحديات أخرى أمنية واقتصادية وسياسية ذات صلة بمستقبل الدولة.وأفاد زكي بأن "الجامعة العربية منذ الوهلة الأولى أبدت تفهما لما حدث في سوريا، حيث تم استقبال مشاعر الشعب السوري بشكل إيجابي، خصوصا وأن المشهد كان يوحي بالفعل بأن التغيير أمر لابد منه".وشدد الدبلوماسي المصري على أن "دور الجامعة العربية إزاء الوضع الراهن في سوريا يرتكز على الرصد والدعم والشرح، وأيضا التحذير إذا لزم"، مشددا على أن "المرحلة الراهنة في سوريا تستوجب توسيع قاعدة التشاور واتخاذ القرار، حتى لا تدخل الأمور في مآزق إضافية".وأشار حسام زكي إلى أن "القلق على سوريا في الوقت الراهن هو قلق صحي، على دولة عربية مركزية في المنظومة العربية، لأسباب عدة، وشأنه شأن القلق ذاته على دول أخرى مثل السودان واليمن وليبيا، وهذا القلق ينبغي أن يتم ترجمته في صورة تقييم صحيح للوضع، على أن يعود القرار في النهاية للشعب السوري، حول كيفية مضيه إلى الأمام".وأعرب السفير حسام زكي عن ثقته بأنه ستكون هناك زيارة قريبة لوفد الجامعة العربية إلى دمشق، وذلك في ضوء الترحيب الذي حظت به الفكرة خلال الحديث مع الأشقاء في سوريا.وفي 8 ديسمبر الماضي، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
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العالم العربي, الأخبار, أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد
العالم العربي, الأخبار, أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد
الأمين العام المساعد للجامعة العربية: سوريا تواجه تحديات كبرى تتعلق بالسيادة ووحدة الدولة
صرح السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، بأن سوريا تمر بمرحلة انتقالية وتواجه تحديات كبرى، بداية من السيادة على الأرض، وحدة الدولة واستقرارها.
ونقلت صحيفة
"الشروق"، مساء اليوم الثلاثاء، عن السفير حسام زكي، خلال لقاء له مع قناة "الغد"، أن سوريا تواجه تحديات أخرى أمنية واقتصادية وسياسية ذات صلة بمستقبل الدولة.
وأفاد زكي بأن "الجامعة العربية منذ الوهلة الأولى أبدت تفهما لما حدث في سوريا، حيث تم استقبال مشاعر الشعب السوري بشكل إيجابي، خصوصا وأن المشهد كان يوحي بالفعل بأن التغيير أمر لابد منه".
وشدد الدبلوماسي المصري على أن "دور الجامعة العربية إزاء الوضع الراهن في سوريا
يرتكز على الرصد والدعم والشرح، وأيضا التحذير إذا لزم"، مشددا على أن "المرحلة الراهنة في سوريا تستوجب توسيع قاعدة التشاور واتخاذ القرار، حتى لا تدخل الأمور في مآزق إضافية".
وأشار حسام زكي إلى أن "القلق على سوريا في الوقت الراهن هو قلق صحي، على دولة عربية مركزية في المنظومة العربية، لأسباب عدة، وشأنه شأن القلق ذاته على دول أخرى مثل السودان واليمن وليبيا، وهذا القلق ينبغي أن يتم ترجمته في صورة تقييم صحيح للوضع، على أن يعود القرار في النهاية للشعب السوري، حول كيفية مضيه إلى الأمام".
وأعرب السفير حسام زكي
عن ثقته بأنه ستكون هناك زيارة قريبة لوفد الجامعة العربية إلى دمشق، وذلك في ضوء الترحيب الذي حظت به الفكرة خلال الحديث مع الأشقاء في سوريا.
وفي 8 ديسمبر الماضي، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام"
(جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية
، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.