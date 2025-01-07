الأمين العام المساعد للجامعة العربية: سوريا تواجه تحديات كبرى تتعلق بالسيادة ووحدة الدولة

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الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
09:16 GMT
29 د
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السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
12:33 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
13:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
13:28 GMT
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
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بلا قيود
خبير: على سلطات دمشق أن تربح الموقف الخليجي خاصة السعودية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ما الذي يحمله السوداني إلى طهران
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
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عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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الضفة الغربية.. عمليات عسكرية وخطط إسرائيلية لتسريع مخططات الضم
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https://sarabic.ae/20250107/الأمين-العام-المساعد-للجامعة-العربية-سوريا-تواجه-تحديات-كبرى-تتعلق-بالسيادة-ووحدة-الدولة-1096574344.html
الأمين العام المساعد للجامعة العربية: سوريا تواجه تحديات كبرى تتعلق بالسيادة ووحدة الدولة
الأمين العام المساعد للجامعة العربية: سوريا تواجه تحديات كبرى تتعلق بالسيادة ووحدة الدولة
سبوتنيك عربي
صرح السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، بأن سوريا تمر بمرحلة انتقالية وتواجه تحديات كبرى، بداية من السيادة على الأرض،... 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T20:12+0000
2025-01-07T20:12+0000
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ونقلت صحيفة "الشروق"، مساء اليوم الثلاثاء، عن السفير حسام زكي، خلال لقاء له مع قناة "الغد"، أن سوريا تواجه تحديات أخرى أمنية واقتصادية وسياسية ذات صلة بمستقبل الدولة.وأفاد زكي بأن "الجامعة العربية منذ الوهلة الأولى أبدت تفهما لما حدث في سوريا، حيث تم استقبال مشاعر الشعب السوري بشكل إيجابي، خصوصا وأن المشهد كان يوحي بالفعل بأن التغيير أمر لابد منه".وشدد الدبلوماسي المصري على أن "دور الجامعة العربية إزاء الوضع الراهن في سوريا يرتكز على الرصد والدعم والشرح، وأيضا التحذير إذا لزم"، مشددا على أن "المرحلة الراهنة في سوريا تستوجب توسيع قاعدة التشاور واتخاذ القرار، حتى لا تدخل الأمور في مآزق إضافية".وأشار حسام زكي إلى أن "القلق على سوريا في الوقت الراهن هو قلق صحي، على دولة عربية مركزية في المنظومة العربية، لأسباب عدة، وشأنه شأن القلق ذاته على دول أخرى مثل السودان واليمن وليبيا، وهذا القلق ينبغي أن يتم ترجمته في صورة تقييم صحيح للوضع، على أن يعود القرار في النهاية للشعب السوري، حول كيفية مضيه إلى الأمام".وأعرب السفير حسام زكي عن ثقته بأنه ستكون هناك زيارة قريبة لوفد الجامعة العربية إلى دمشق، وذلك في ضوء الترحيب الذي حظت به الفكرة خلال الحديث مع الأشقاء في سوريا.وفي 8 ديسمبر الماضي، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
https://sarabic.ae/20250106/وزير-الخارجية-الإماراتي-يؤكد-لنظيره-السوري-دعم-بلاده-استقلال-سوريا-وسيادتها-على-كامل-أراضيها-1096533142.html
https://sarabic.ae/20250107/سوريا-استئناف-حركة-مطار-دمشق-الدولي--1096550157.html
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العالم العربي, الأخبار, أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد
العالم العربي, الأخبار, أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد

الأمين العام المساعد للجامعة العربية: سوريا تواجه تحديات كبرى تتعلق بالسيادة ووحدة الدولة

20:12 GMT 07.01.2025
© MOHAMED HEMEDAحسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، القمة العربية بالجزائر
حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، القمة العربية بالجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
© MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
صرح السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، بأن سوريا تمر بمرحلة انتقالية وتواجه تحديات كبرى، بداية من السيادة على الأرض، وحدة الدولة واستقرارها.
ونقلت صحيفة "الشروق"، مساء اليوم الثلاثاء، عن السفير حسام زكي، خلال لقاء له مع قناة "الغد"، أن سوريا تواجه تحديات أخرى أمنية واقتصادية وسياسية ذات صلة بمستقبل الدولة.
وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد يستقبل وزر الخارجية السوري أسعد الشيباني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
وزير الخارجية الإماراتي يؤكد لنظيره السوري دعم بلاده استقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها
أمس, 14:36 GMT
وأفاد زكي بأن "الجامعة العربية منذ الوهلة الأولى أبدت تفهما لما حدث في سوريا، حيث تم استقبال مشاعر الشعب السوري بشكل إيجابي، خصوصا وأن المشهد كان يوحي بالفعل بأن التغيير أمر لابد منه".
وشدد الدبلوماسي المصري على أن "دور الجامعة العربية إزاء الوضع الراهن في سوريا يرتكز على الرصد والدعم والشرح، وأيضا التحذير إذا لزم"، مشددا على أن "المرحلة الراهنة في سوريا تستوجب توسيع قاعدة التشاور واتخاذ القرار، حتى لا تدخل الأمور في مآزق إضافية".
وأشار حسام زكي إلى أن "القلق على سوريا في الوقت الراهن هو قلق صحي، على دولة عربية مركزية في المنظومة العربية، لأسباب عدة، وشأنه شأن القلق ذاته على دول أخرى مثل السودان واليمن وليبيا، وهذا القلق ينبغي أن يتم ترجمته في صورة تقييم صحيح للوضع، على أن يعود القرار في النهاية للشعب السوري، حول كيفية مضيه إلى الأمام".
وأعرب السفير حسام زكي عن ثقته بأنه ستكون هناك زيارة قريبة لوفد الجامعة العربية إلى دمشق، وذلك في ضوء الترحيب الذي حظت به الفكرة خلال الحديث مع الأشقاء في سوريا.
الطيران المدني السوري في مطار دمشق الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
سوريا... استئناف حركة مطار دمشق الدولي
07:50 GMT
وفي 8 ديسمبر الماضي، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
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