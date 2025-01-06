https://sarabic.ae/20250106/وزير-الخارجية-الإماراتي-يؤكد-لنظيره-السوري-دعم-بلاده-استقلال-سوريا-وسيادتها-على-كامل-أراضيها-1096533142.html

وزير الخارجية الإماراتي يؤكد لنظيره السوري دعم بلاده استقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها

وزير الخارجية الإماراتي يؤكد لنظيره السوري دعم بلاده استقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، "دعم تحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والسلام والاستقرار". 06.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-06T14:36+0000

2025-01-06T14:36+0000

2025-01-06T14:36+0000

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وخلال لقائه وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، قال ابن زايد، إن "الإمارات تدعم استقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها"، مؤكدًا ضرورة توفير عوامل الأمن والاستقرار للشعب السوري من أجل مستقبل يسوده التقدم والتنمية.وكان وفد رفيع المستوى من الحكومة السورية المؤقتة يضم وزيري الخارجية والدفاع ورئيس الاستخبارات العامة قد وصل إلى قطر، أمس الأحد، في أول زيارة رسمية منذ تولي السلطة في سوريا، قبل نحو شهر.وأعلن الشيباني، يوم الجمعة الماضية، أنه خلال هذا الأسبوع سيتوجه في زيارة رسمية إلى دولة قطر والإمارات والأردن، كما أعرب عن تطلعه في أن تسهم هذه الزيارات بدعم الاستقرار والأمن والانتعاش الاقتصادي وبناء شراكات متميزة.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.

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