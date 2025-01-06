https://sarabic.ae/20250106/وزير-الخارجية-الإماراتي-يؤكد-لنظيره-السوري-دعم-بلاده-استقلال-سوريا-وسيادتها-على-كامل-أراضيها-1096533142.html
وزير الخارجية الإماراتي يؤكد لنظيره السوري دعم بلاده استقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها
وزير الخارجية الإماراتي يؤكد لنظيره السوري دعم بلاده استقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، "دعم تحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والسلام والاستقرار". 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T14:36+0000
2025-01-06T14:36+0000
2025-01-06T14:36+0000
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وخلال لقائه وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، قال ابن زايد، إن "الإمارات تدعم استقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها"، مؤكدًا ضرورة توفير عوامل الأمن والاستقرار للشعب السوري من أجل مستقبل يسوده التقدم والتنمية.وكان وفد رفيع المستوى من الحكومة السورية المؤقتة يضم وزيري الخارجية والدفاع ورئيس الاستخبارات العامة قد وصل إلى قطر، أمس الأحد، في أول زيارة رسمية منذ تولي السلطة في سوريا، قبل نحو شهر.وأعلن الشيباني، يوم الجمعة الماضية، أنه خلال هذا الأسبوع سيتوجه في زيارة رسمية إلى دولة قطر والإمارات والأردن، كما أعرب عن تطلعه في أن تسهم هذه الزيارات بدعم الاستقرار والأمن والانتعاش الاقتصادي وبناء شراكات متميزة.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
https://sarabic.ae/20241223/قرقاش-الإمارات-حافظت-على-موقف-متزن-وواقعي-يستند-لسيادة-سوريا-ووحدة-أراضيها-منذ-2011-1096086212.html
https://sarabic.ae/20241210/الإمارات-المشاعر-تختنق-حول-سوريا-وسط-مشاهد-قاسية-للمعاناة-الإنسانية-1095648468.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
وزير الخارجية الإماراتي يؤكد لنظيره السوري دعم بلاده استقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها
أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، "دعم تحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والسلام والاستقرار".
وخلال لقائه وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، قال ابن زايد، إن "الإمارات تدعم استقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها"، مؤكدًا ضرورة توفير عوامل الأمن والاستقرار للشعب السوري من أجل مستقبل يسوده التقدم والتنمية.
وكان وفد رفيع المستوى من الحكومة السورية المؤقتة يضم وزيري الخارجية والدفاع ورئيس الاستخبارات العامة قد وصل إلى قطر
، أمس الأحد، في أول زيارة رسمية منذ تولي السلطة في سوريا، قبل نحو شهر.
23 ديسمبر 2024, 14:53 GMT
وأعلن الشيباني، يوم الجمعة الماضية، أنه خلال هذا الأسبوع سيتوجه في زيارة رسمية إلى دولة قطر والإمارات والأردن، كما أعرب عن تطلعه في أن تسهم هذه الزيارات بدعم الاستقرار والأمن والانتعاش الاقتصادي وبناء شراكات متميزة.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام"
(جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
10 ديسمبر 2024, 08:18 GMT
وأكدت وزارة الخارجية الروسية
، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.