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السودان... مقتل أكثر من 25 شخصا على يد "الدعم السريع" بالنيل الأبيض
السودان... مقتل أكثر من 25 شخصا على يد "الدعم السريع" بالنيل الأبيض
سبوتنيك عربي
قُتل أكثر من 25 شخصا وأصيب العشرات في هجوم لقوات الدعم السريع على إحدى قرى ولاية النيل الأبيض جنوبي السودان. 07.01.2025, سبوتنيك عربي
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وأفاد تجمع "نداء الوسط"، في بيان له، بأن "قوات الدعم السريع ارتكبت مجزرة دامية بحق أهالي قرية أم كويكة شرقي مدينة الجبلين بولاية النيل الأبيض".وأوضح البيان أن "قوات الدعم السريع هاجمت القرية ووجهت نيرانها إلى المواطنين مستهدفةً إياهم بشكل مباشر"، مشيرًا إلى أن القرية "تضم عددا كبيرا من نازحي ولاية سنا (جنوب شرق)، لجؤوا إلى القرية بعد أن هاجمتهم قوات الدعم السريع".وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، قد صرح في وقت سابق، بأن "ساعة النصر قد اقتربت ووقت الحسم قد أزف ولا نامت أعين الجبناء".وذكرت صحيفة "السوداني"، أن تصريحات البرهان، جاءت في خطاب وجهه للشعب السوداني بمناسبة أعياد الاستقلال، موضحًا أن "الجيش يمضي في طريق النصر".واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي

السودان... مقتل أكثر من 25 شخصا على يد "الدعم السريع" بالنيل الأبيض

06:50 GMT 07.01.2025
© AP Photo / Hussein Mallaجنود تابعين لـ"قوات الدعم السريع"، السودان
جنود تابعين لـقوات الدعم السريع، السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
© AP Photo / Hussein Malla
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قُتل أكثر من 25 شخصا وأصيب العشرات في هجوم لقوات الدعم السريع على إحدى قرى ولاية النيل الأبيض جنوبي السودان.
وأفاد تجمع "نداء الوسط"، في بيان له، بأن "قوات الدعم السريع ارتكبت مجزرة دامية بحق أهالي قرية أم كويكة شرقي مدينة الجبلين بولاية النيل الأبيض".
وأوضح البيان أن "قوات الدعم السريع هاجمت القرية ووجهت نيرانها إلى المواطنين مستهدفةً إياهم بشكل مباشر"، مشيرًا إلى أن القرية "تضم عددا كبيرا من نازحي ولاية سنا (جنوب شرق)، لجؤوا إلى القرية بعد أن هاجمتهم قوات الدعم السريع".
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وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، قد صرح في وقت سابق، بأن "ساعة النصر قد اقتربت ووقت الحسم قد أزف ولا نامت أعين الجبناء".
وذكرت صحيفة "السوداني"، أن تصريحات البرهان، جاءت في خطاب وجهه للشعب السوداني بمناسبة أعياد الاستقلال، موضحًا أن "الجيش يمضي في طريق النصر".

ووجه البرهان التحية لجنود الجيش السوداني في كل موقع، قائلا: "إنهم يسطرون لوحات العز والصمود، التحية لكل من انخرط في منظومات الدفاع عن الوطن والحق، فالشعب السوداني هو من يقود هذه الحرب وهو منتصر بعون الله وحوله وقوته".

واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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