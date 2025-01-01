https://sarabic.ae/20250101/وزير-الزراعة-السوداني-يستنكر-تقارير-عن-مجاعة-في-بلاده-نحن-بلد-زراعي-فكف-نجوع-1096391040.html

وزير الزراعة السوداني مستنكرا تقارير عن مجاعة في بلاده: نحن بلد زراعي فكيف نجوع؟

وزير الزراعة السوداني مستنكرا تقارير عن مجاعة في بلاده: نحن بلد زراعي فكيف نجوع؟

سبوتنيك عربي

استنكر وزير الزراعة السوداني، أبو بكر محمد البشرى، تقارير أممية تحدثت عن مجاعة في بلاده، بسبب تصاعد التوترات الأمنية التي تشهدها منذ قرابة عامين. 01.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-01T16:06+0000

2025-01-01T16:06+0000

2025-01-01T16:06+0000

العالم العربي

أخبار السودان اليوم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/18/1096138250_0:101:1080:709_1920x0_80_0_0_2fcd0ad8851c44964609f6eca7c10f96.jpg

جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه وكالة "الأناضول"، قال فيها الوزير السوداني إن "الحديث عن المجاعة والسودان غريب، ما كنت لأتوقع أن ترتبط الكلمتان ببعضهما، فالسودان بلد زراعي بالدرجة الأولى".وأوضح البشري إن بلاده تتضمن "ما يقرب من 75 مليون هكتار (الهكتار يساوي 10 آلاف متر مربع) صالحة للزراعة، وهذه مساحة دول، هذه المساحات الصالحة للزارعة تأتيها الأمطار أيضا ويمكن زراعتها".وأضاف: "لدينا حصة استهلاك في مياه النيل تبلغ 18 مليار متر مكعب، وهناك أكثر من 5 أنهر موسمية تصب في السودان.. بجانب معدلات أمطار عالية والمياه الجوفية".وأشاد البشري بموقع بلاده واصفا إياه بأنه موقع "فريد"، حيث يرتبط بأفريقيا، وعبر البحر الأحمر يرتبط بآسيا والدول العربية، وبأوروبا من خلال قناة السويس، لافتا إلى أن "كل هذا يجعل الموقع مميزا من حيث التجارة وتبادل السلع ومدخلات الإنتاج.. وبالنهاية يتم نشر تقارير تتحدث عن مجاعة.. كل هذه المقومات وغيرها لا يمكن أن ترتبط بكلمة مجاعة بالسودان".وطمأن الوزير السوداني مواطنيه بأن الموسم الصيفي الماضي "شهد زراعة 16 مليون هكتار من المحاصيل الأساسية مثل الذرة والدخن، اللذين يعتبران غالب قوت أهل السودان"، مؤكدا أن "المنظمات التي تدعي الآن أن هناك مجاعة، فإنها في الموسم السابق ادعت أن السودان ستحدث فيه مجاعة بحلول سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول 2023.. ولم يحدث شيء"، على حد تعبيره.وحدد الوزير السوداني موضع الخلاف مع تقرير لجنة التصنيف المرحلي للأمن الغذائي، مؤكدا أن الخلاف يتمثل في "منهجية التقرير"، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة السودانية لديها فريق عامل في هذه اللجنة، وهذا الفريق العامل هو الذي يشترك معهم في إعداد التقارير.واستنكر الوزير أن "اللجنة لم تعمل بالتقرير المشترك الذي صدر، وجاءت بتقرير جديد معدل تجاهلت فيه أن البلاد تحصد الإنتاج في موسمين صيفي وشتوي، وبدلا من أن ترسل اللجنة لنا التقرير لنوافق على محتواه، نشرته وسربته إلى وكالات الأنباء، وهذا أمر معيب"، على حد وصفه.وفي 24 ديسمبر الماضي، حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، من تهديد المجاعة لحياة الملايين في السودان بسبب الصراع المستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع.في المقابل، وصفت مفوضة مفوضية العون الإنساني بالسودان سلمى آدم بنية "تقرير لجنة التفصيل المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" بأنه "غير منطقي ولا واقعي".وأرجعت ذلك "لأسباب كثيرة، بينها عدم توفر العناصر الأساسية لإعلان المجاعة في السودان، وكذلك المسح الذي يتم عمله يجب أن يكون عن طريق لجنة مشتركة".

https://sarabic.ae/20250101/البرهان-لا-مانع-من-الانخراط-في-أي-مبادرة-حقيقية-تنهي-الحرب-في-السودان-1096390425.html

https://sarabic.ae/20241230/وزير-خارجية-السودان-نرفض-تكرار-النموذج-الليبي-والحسم-العسكري-هو-الخيار-الحالي-لإنهاء-الحرب-1096343330.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الأخبار