سياسي سوداني لـ"سبوتنيك": هذا ما نتوقعه في 2025 بشأن الحرب داخل البلاد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:32 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:28 GMT
25 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
حكام سوريا الجدد في مواجهة تحديات بناء الدولة
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عام 2024 شاهد على العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، ولبنان واليمن وسوريا
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: عام 2024 شاهد على العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، ولبنان واليمن وسوريا
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
حكام سوريا الجدد في مواجهة تحديات بناء الدولة
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:33 GMT
27 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:33 GMT
26 د
حلقة خاصة بليلة رأس السنة
البرنامج المسائي
13:35 GMT
25 د
حلقة خاصة بليلة رأس السنة
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عام 2024 شاهد على العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، ولبنان واليمن وسوريا
17:33 GMT
29 د
مساحة حرة
اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241231/سياسي-سوداني-لـسبوتنيك-هذا-ما-نتوقعه-في-2025-بشأن-الحرب-داخل-البلاد-1096370291.html
سياسي سوداني لـ"سبوتنيك": هذا ما نتوقعه في 2025 بشأن الحرب داخل البلاد
سياسي سوداني لـ"سبوتنيك": هذا ما نتوقعه في 2025 بشأن الحرب داخل البلاد
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، الدكتور محمد مصطفى، أن "العام المقبل هو "عام حسم"، فإما الحسم العسكري أو السلام والاستقرار لكنه لن يمضي كما مضت الأعوام... 31.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-31T17:58+0000
2024-12-31T17:58+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
تقارير منوعات
اتفاق السودان
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
حميدتي
محمد حمدان حميدتي
الحكومة السودانية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0d/1093715921_0:51:540:355_1920x0_80_0_0_fd08de09b06aeb4e31fb0fda40544045.jpg
وقال مصطفى في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن "تركيا دخلت على الخط لتحقيق مصالحة بين الحكومة السودانية والإمارات، وبلا شك أن تلك المصالحة في حال اكتمالها سوف تصب في مصلحة السلام والاستقرار، وكذلك قد يأتي ترامب بالجديد الذي يتوافق مع روسيا لوضع حل مناسب للأزمة".وأضاف: "نعتقد أننا على موعد مع سلام عادل وشامل واستقرار مستدام وديمقراطية وتداول سلمي للسلطة، وقد يصبح السودان وطن يسع الجميع سلامٱ وعدلٱ واستقرار".وأشار رئيس الحركة الشعبية إلى أن السودانيين ظلوا في الأعوام الماضية منذ قدوم الإنقاذ يودعون العام تلو العام بشيء من العتاب، ناسين أو متناسين أن الأعوام لا ذنب لها بل الذنب كله يقع على عاتق الإنسان الذي عجز عن تحقيق السلام والاستقرار والإنتاج والاقتصاد القوي.واختتم مصطفى: "هكذا نحن على أعتاب عام جديد نرى السودانيون يتفاءلون به، بينما يسب بعضهم العام الذي يصارع البقاء دون جدوى، فالعام 2024 لم يختلف عن العام ،2023 فهو كان عام دماء ونزوح ولجوء واغتصاب ونهب وظلم بفعل الإنسان:.حذر وزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف، من مخاطر مشاورات يجريها بعض الأطراف السياسية والمدنية لتشكيل حكومة موازية".وشدد الشريف، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، على رفض تكرار ما وصفه بـ"تحركات تستهدف تفتيت السودان، على غرار الوضع في ليبيا، التي تحكمها حكومتان في الشرق والغرب"، مؤكداً أن "أي تحركات تستهدف تشكيل حكومة موازية، ستؤدي إلى إضعاف السودان، وتعقد جهود معالجة الأزمة الحالية".وحول فرص الحل المطروحة لوقف الحرب، أكد الوزير السوداني، أن "خيار الحسم العسكري هو الطريقة الوحيدة للتعامل مع الحرب الداخلية حاليا"، مشيراً إلى أن "الجيش السوداني يسير في طريق الحسم العسكري، في ظل عدم وجود مسار آخر للتفاوض على الساحة".ويرى الشريف أن "الحل النهائي لوقف الحرب يجب أن يشمل اتفاقاً لوقف إطلاق النار أولاً، ثم تفكيك قوات (الدعم السريع) بشكل نهائي"، مشيراً إلى أن "بلاده لن تتحمل مرة أخرى وجود قوات أخرى إلى جانب الجيش".وأكد وزير الخارجية السوداني، أن "تأخر الحسم العسكري من الجيش، ليس بسبب ضعفه، وإنما بسبب احتماء عناصر الدعم السريع بالمدنيين والأعيان المدنية".واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20241230/وزير-خارجية-السودان-نرفض-تكرار-النموذج-الليبي-والحسم-العسكري-هو-الخيار-الحالي-لإنهاء-الحرب-1096343330.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0d/1093715921_0:0:540:405_1920x0_80_0_0_f551b6aec3a81bf675f8e5d069348ef4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, تقارير منوعات, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, حميدتي, محمد حمدان حميدتي, الحكومة السودانية, الجيش السوداني
حصري, تقارير سبوتنيك, تقارير منوعات, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, حميدتي, محمد حمدان حميدتي, الحكومة السودانية, الجيش السوداني

سياسي سوداني لـ"سبوتنيك": هذا ما نتوقعه في 2025 بشأن الحرب داخل البلاد

17:58 GMT 31.12.2024
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABالسودان
السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2024
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
حصري
أكد رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، الدكتور محمد مصطفى، أن "العام المقبل هو "عام حسم"، فإما الحسم العسكري أو السلام والاستقرار لكنه لن يمضي كما مضت الأعوام السابقة، كل المؤشرات تدل على ذلك".
وقال مصطفى في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن "تركيا دخلت على الخط لتحقيق مصالحة بين الحكومة السودانية والإمارات، وبلا شك أن تلك المصالحة في حال اكتمالها سوف تصب في مصلحة السلام والاستقرار، وكذلك قد يأتي ترامب بالجديد الذي يتوافق مع روسيا لوضع حل مناسب للأزمة".
وأضاف: "نعتقد أننا على موعد مع سلام عادل وشامل واستقرار مستدام وديمقراطية وتداول سلمي للسلطة، وقد يصبح السودان وطن يسع الجميع سلامٱ وعدلٱ واستقرار".
وأشار رئيس الحركة الشعبية إلى أن السودانيين ظلوا في الأعوام الماضية منذ قدوم الإنقاذ يودعون العام تلو العام بشيء من العتاب، ناسين أو متناسين أن الأعوام لا ذنب لها بل الذنب كله يقع على عاتق الإنسان الذي عجز عن تحقيق السلام والاستقرار والإنتاج والاقتصاد القوي.
واختتم مصطفى: "هكذا نحن على أعتاب عام جديد نرى السودانيون يتفاءلون به، بينما يسب بعضهم العام الذي يصارع البقاء دون جدوى، فالعام 2024 لم يختلف عن العام ،2023 فهو كان عام دماء ونزوح ولجوء واغتصاب ونهب وظلم بفعل الإنسان:.
جنود تابعين لـقوات الدعم السريع، السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
وزير خارجية السودان: نرفض تكرار "النموذج الليبي" والحسم العسكري هو الخيار الحالي لإنهاء الحرب
أمس, 17:51 GMT
حذر وزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف، من مخاطر مشاورات يجريها بعض الأطراف السياسية والمدنية لتشكيل حكومة موازية".
وشدد الشريف، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، على رفض تكرار ما وصفه بـ"تحركات تستهدف تفتيت السودان، على غرار الوضع في ليبيا، التي تحكمها حكومتان في الشرق والغرب"، مؤكداً أن "أي تحركات تستهدف تشكيل حكومة موازية، ستؤدي إلى إضعاف السودان، وتعقد جهود معالجة الأزمة الحالية".
وحول فرص الحل المطروحة لوقف الحرب، أكد الوزير السوداني، أن "خيار الحسم العسكري هو الطريقة الوحيدة للتعامل مع الحرب الداخلية حاليا"، مشيراً إلى أن "الجيش السوداني يسير في طريق الحسم العسكري، في ظل عدم وجود مسار آخر للتفاوض على الساحة".
ويرى الشريف أن "الحل النهائي لوقف الحرب يجب أن يشمل اتفاقاً لوقف إطلاق النار أولاً، ثم تفكيك قوات (الدعم السريع) بشكل نهائي"، مشيراً إلى أن "بلاده لن تتحمل مرة أخرى وجود قوات أخرى إلى جانب الجيش".
وأكد وزير الخارجية السوداني، أن "تأخر الحسم العسكري من الجيش، ليس بسبب ضعفه، وإنما بسبب احتماء عناصر الدعم السريع بالمدنيين والأعيان المدنية".
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала