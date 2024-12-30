https://sarabic.ae/20241230/وزير-خارجية-السودان-نرفض-تكرار-النموذج-الليبي-والحسم-العسكري-هو-الخيار-الحالي-لإنهاء-الحرب-1096343330.html

وزير خارجية السودان: نرفض تكرار "النموذج الليبي" والحسم العسكري هو الخيار الحالي لإنهاء الحرب

وزير خارجية السودان: نرفض تكرار "النموذج الليبي" والحسم العسكري هو الخيار الحالي لإنهاء الحرب

سبوتنيك عربي

حذر وزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف، من مخاطر مشاورات يجريها بعض الأطراف السياسية والمدنية لتشكيل حكومة موازية". 30.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-30T17:51+0000

2024-12-30T17:51+0000

2024-12-30T17:51+0000

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وشدد الشريف، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، على رفض تكرار ما وصفه بـ"تحركات تستهدف تفتيت السودان، على غرار الوضع في ليبيا، التي تحكمها حكومتان في الشرق والغرب"، مؤكداً أن "أي تحركات تستهدف تشكيل حكومة موازية، ستؤدي إلى إضعاف السودان، وتعقد جهود معالجة الأزمة الحالية". وحول فرص الحل المطروحة لوقف الحرب، أكد الوزير السوداني، أن "خيار الحسم العسكري هو الطريقة الوحيدة للتعامل مع الحرب الداخلية حاليا"، مشيراً إلى أن "الجيش السوداني يسير في طريق الحسم العسكري، في ظل عدم وجود مسار آخر للتفاوض على الساحة".ويرى الشريف أن "الحل النهائي لوقف الحرب يجب أن يشمل اتفاقاً لوقف إطلاق النار أولاً، ثم تفكيك قوات (الدعم السريع) بشكل نهائي"، مشيراً إلى أن "بلاده لن تتحمل مرة أخرى وجود قوات أخرى إلى جانب الجيش".وأكد وزير الخارجية السوداني، أن "تأخر الحسم العسكري من الجيش، ليس بسبب ضعفه، وإنما بسبب احتماء عناصر الدعم السريع بالمدنيين والأعيان المدنية".وكشف وزير الصحة السوداني، هيثم محمد إبراهيم، السبت الماضي، أن "أكثر من 50 % من مراكز غسيل الكلى في البلاد أصبحت خارج الخدمة".وقال هيثم إبراهيم، في تصريحات صحفية، إن "ربع سكان البلاد في حالة نزوح وهذه أكبر كارثة إنسانية"، مشيرا إلى أن "المستشفيات تواجه صعوبات في تقديم الخدمات الصحية خاصة في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع".وأضاف أن "قوات الدعم السريع تستهدف بشكل متعمد وممنهج المستشفيات في انتهاك للأعراف الدولية"، لافتا إلى أنها استهدفت عددا من المؤسسات الصحية في مدينة الفاشر.وأوضح إبراهيم، أن "هناك صعوبات في توفير العلاج الإشعاعي في البلاد وتم تدمير عدد من المراكز الصحية المختصة"، مضيفا أن الصندوق القومي للإمدادات الطبية تعرض للنهب والخسائر تقدر بـ 500 مليون دولار.كما أعلن وزير الصحة السوداني ارتفاع معدلات سوء التغذية لدى الأطفال في بعض المناطق إلى أكثر من 30%، مؤكدا تضرر 250 مستشفى جراء الحرب من بين 750 مستشفى في البلاد.وختم الوزير هيثم إيراهيم، بالقول إن هناك "11 مليار دولار خسائر القطاع الصحي جراء الحرب وأن 1258 حالة وفاة وأكثر من 48 ألف إصابة بالكوليرا جراء تلوث محطات المياه".واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي