وزير خارجية السودان: نرفض تكرار "النموذج الليبي" والحسم العسكري هو الخيار الحالي لإنهاء الحرب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
09:16 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:30 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
هل تصبح سوريا ساحة مواجهة بين تركيا وإسرائيل؟
12:29 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:49 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
اتهامات أممية لإسرائيل بإعاقة مساعدات غزة والجوع والبرد يفتكان بسكان القطاع، لبنان يسلم عشرات الضباط الفارين إلى الإدارة الجديدة في سوريا
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:32 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:28 GMT
25 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
حكام سوريا الجدد في مواجهة تحديات بناء الدولة
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عام 2024 شاهد على العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، ولبنان واليمن وسوريا
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241230/وزير-خارجية-السودان-نرفض-تكرار-النموذج-الليبي-والحسم-العسكري-هو-الخيار-الحالي-لإنهاء-الحرب-1096343330.html
وزير خارجية السودان: نرفض تكرار "النموذج الليبي" والحسم العسكري هو الخيار الحالي لإنهاء الحرب
وزير خارجية السودان: نرفض تكرار "النموذج الليبي" والحسم العسكري هو الخيار الحالي لإنهاء الحرب
سبوتنيك عربي
حذر وزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف، من مخاطر مشاورات يجريها بعض الأطراف السياسية والمدنية لتشكيل حكومة موازية". 30.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-30T17:51+0000
2024-12-30T17:51+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
أخبار ليبيا اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1a/1096227875_0:3:1302:735_1920x0_80_0_0_c825dc31658be6fcd110bb8c3b50c4db.jpg
وشدد الشريف، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، على رفض تكرار ما وصفه بـ"تحركات تستهدف تفتيت السودان، على غرار الوضع في ليبيا، التي تحكمها حكومتان في الشرق والغرب"، مؤكداً أن "أي تحركات تستهدف تشكيل حكومة موازية، ستؤدي إلى إضعاف السودان، وتعقد جهود معالجة الأزمة الحالية". وحول فرص الحل المطروحة لوقف الحرب، أكد الوزير السوداني، أن "خيار الحسم العسكري هو الطريقة الوحيدة للتعامل مع الحرب الداخلية حاليا"، مشيراً إلى أن "الجيش السوداني يسير في طريق الحسم العسكري، في ظل عدم وجود مسار آخر للتفاوض على الساحة".ويرى الشريف أن "الحل النهائي لوقف الحرب يجب أن يشمل اتفاقاً لوقف إطلاق النار أولاً، ثم تفكيك قوات (الدعم السريع) بشكل نهائي"، مشيراً إلى أن "بلاده لن تتحمل مرة أخرى وجود قوات أخرى إلى جانب الجيش".وأكد وزير الخارجية السوداني، أن "تأخر الحسم العسكري من الجيش، ليس بسبب ضعفه، وإنما بسبب احتماء عناصر الدعم السريع بالمدنيين والأعيان المدنية".وكشف وزير الصحة السوداني، هيثم محمد إبراهيم، السبت الماضي، أن "أكثر من 50 % من مراكز غسيل الكلى في البلاد أصبحت خارج الخدمة".وقال هيثم إبراهيم، في تصريحات صحفية، إن "ربع سكان البلاد في حالة نزوح وهذه أكبر كارثة إنسانية"، مشيرا إلى أن "المستشفيات تواجه صعوبات في تقديم الخدمات الصحية خاصة في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع".وأضاف أن "قوات الدعم السريع تستهدف بشكل متعمد وممنهج المستشفيات في انتهاك للأعراف الدولية"، لافتا إلى أنها استهدفت عددا من المؤسسات الصحية في مدينة الفاشر.وأوضح إبراهيم، أن "هناك صعوبات في توفير العلاج الإشعاعي في البلاد وتم تدمير عدد من المراكز الصحية المختصة"، مضيفا أن الصندوق القومي للإمدادات الطبية تعرض للنهب والخسائر تقدر بـ 500 مليون دولار.كما أعلن وزير الصحة السوداني ارتفاع معدلات سوء التغذية لدى الأطفال في بعض المناطق إلى أكثر من 30%، مؤكدا تضرر 250 مستشفى جراء الحرب من بين 750 مستشفى في البلاد.وختم الوزير هيثم إيراهيم، بالقول إن هناك "11 مليار دولار خسائر القطاع الصحي جراء الحرب وأن 1258 حالة وفاة وأكثر من 48 ألف إصابة بالكوليرا جراء تلوث محطات المياه".واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20241226/هل-يتجه-السودان-نحو-السيناريو-الليبيدولة-واحدة-وحكومتان-1096228033.html
https://sarabic.ae/20241228/قرار-بقطع-الإنترنت-عن-جميع-أنحاء-السودان-1096264288.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1a/1096227875_121:0:1302:886_1920x0_80_0_0_81adc4934dbdab76af765ea1156fc9b1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

وزير خارجية السودان: نرفض تكرار "النموذج الليبي" والحسم العسكري هو الخيار الحالي لإنهاء الحرب

17:51 GMT 30.12.2024
© AP Photo / Hussein Mallaجنود تابعين لـ"قوات الدعم السريع"، السودان
جنود تابعين لـقوات الدعم السريع، السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
حذر وزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف، من مخاطر مشاورات يجريها بعض الأطراف السياسية والمدنية لتشكيل حكومة موازية".
وشدد الشريف، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، على رفض تكرار ما وصفه بـ"تحركات تستهدف تفتيت السودان، على غرار الوضع في ليبيا، التي تحكمها حكومتان في الشرق والغرب"، مؤكداً أن "أي تحركات تستهدف تشكيل حكومة موازية، ستؤدي إلى إضعاف السودان، وتعقد جهود معالجة الأزمة الحالية".
وحول فرص الحل المطروحة لوقف الحرب، أكد الوزير السوداني، أن "خيار الحسم العسكري هو الطريقة الوحيدة للتعامل مع الحرب الداخلية حاليا"، مشيراً إلى أن "الجيش السوداني يسير في طريق الحسم العسكري، في ظل عدم وجود مسار آخر للتفاوض على الساحة".
جنود تابعين لـقوات الدعم السريع، السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
هل يتجه السودان نحو السيناريو الليبي.. دولة واحدة وحكومتان؟
26 ديسمبر, 19:40 GMT
ويرى الشريف أن "الحل النهائي لوقف الحرب يجب أن يشمل اتفاقاً لوقف إطلاق النار أولاً، ثم تفكيك قوات (الدعم السريع) بشكل نهائي"، مشيراً إلى أن "بلاده لن تتحمل مرة أخرى وجود قوات أخرى إلى جانب الجيش".
وأكد وزير الخارجية السوداني، أن "تأخر الحسم العسكري من الجيش، ليس بسبب ضعفه، وإنما بسبب احتماء عناصر الدعم السريع بالمدنيين والأعيان المدنية".
وشدد الشريف، على أن "المسألة السياسية، لا يمكن حلها حالياً في ظل استمرار الحرب، بل يجب أن تترك للقوى المدنية، للنقاش بشأنها، بعد وقف إطلاق النار".
وكشف وزير الصحة السوداني، هيثم محمد إبراهيم، السبت الماضي، أن "أكثر من 50 % من مراكز غسيل الكلى في البلاد أصبحت خارج الخدمة".
وقال هيثم إبراهيم، في تصريحات صحفية، إن "ربع سكان البلاد في حالة نزوح وهذه أكبر كارثة إنسانية"، مشيرا إلى أن "المستشفيات تواجه صعوبات في تقديم الخدمات الصحية خاصة في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع".
وأضاف أن "قوات الدعم السريع تستهدف بشكل متعمد وممنهج المستشفيات في انتهاك للأعراف الدولية"، لافتا إلى أنها استهدفت عددا من المؤسسات الصحية في مدينة الفاشر.
السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
قرار بقطع الإنترنت عن جميع أنحاء السودان
28 ديسمبر, 06:42 GMT
وأوضح إبراهيم، أن "هناك صعوبات في توفير العلاج الإشعاعي في البلاد وتم تدمير عدد من المراكز الصحية المختصة"، مضيفا أن الصندوق القومي للإمدادات الطبية تعرض للنهب والخسائر تقدر بـ 500 مليون دولار.
كما أعلن وزير الصحة السوداني ارتفاع معدلات سوء التغذية لدى الأطفال في بعض المناطق إلى أكثر من 30%، مؤكدا تضرر 250 مستشفى جراء الحرب من بين 750 مستشفى في البلاد.
وختم الوزير هيثم إيراهيم، بالقول إن هناك "11 مليار دولار خسائر القطاع الصحي جراء الحرب وأن 1258 حالة وفاة وأكثر من 48 ألف إصابة بالكوليرا جراء تلوث محطات المياه".
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала