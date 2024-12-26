https://sarabic.ae/20241226/هل-يتجه-السودان-نحو-السيناريو-الليبيدولة-واحدة-وحكومتان-1096228033.html

هل يتجه السودان نحو السيناريو الليبي.. دولة واحدة وحكومتان؟

هل يتجه السودان نحو السيناريو الليبي.. دولة واحدة وحكومتان؟

سبوتنيك عربي

في ظل تصاعد حدة القتال بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" في العديد من الجبهات، وبشكل خاص في الخرطوم، عاد الحديث عن تشكيل حكومة مدنية في المناطق التي... 26.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-26T19:40+0000

2024-12-26T19:40+0000

2024-12-26T19:40+0000

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أخبار السودان اليوم

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تقارير سبوتنيك

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فما مصير دعوات تشكيل حكومة جديدة في مناطق "الدعم السريع"، ومدى تأثيرها على الحرب الدائرة والحكومة الحالية في البلاد.. وهل يمكن أن تصبح السودان ليبيا جديدة، دولة واحدة وحكومتان، وهل تقبل "الدعم السريع" بهذا المقترح، الذي قد لا تقبله المنظمات الدولية وغالبية دول العالم؟بداية، يقول الكاتب والمحلل السياسي السوداني، عثمان ميرغني، إن "فكرة تشكيل حكومة مدنية في المنفى هى فكرة أوعزت بها "قوات الدعم السريع" إلى تحالف (تقدم) المدني، لكن الجبهة الثورية وبعض الأحزاب والشخصيات العامة هي التي كانت أكثر حماسا بالنسبة للفكرة أو هذا الطرح منذ فترة ليست بالقصيرة، في الوقت ذاته هناك مجموعة ترفض تلك الفكرة، الأمر الذي أحدث نوعا من الانقسام داخل تحالف "تقدم".الجبهة الثوريةوأضاف ميرغني في تصريحات لـ"سبوتنيك": "إذا ذهبت المجموعة المتحمسة لفكرة تشكيل حكومة مدنية على الأرض، ستكون تلك الحكومة تحت إدارة "قوات الدعم السريع"، لأنه سوف تمارس المهام المنوطة بها في المناطق التي تسيطر عليها "الدعم السريع"، وبالتالي ستكون تحركات تلك الحكومة تحت سيطرة "الدعم السريع"، وبالتالي سوف تموّل أنشطة تلك الحكومة من جانب طقوات الدعم السريع"، هذا هو ما دفع بعض القوى السياسية في "تقدم" لرفض الفكرة، وأن يكون هناك تحالف مباشر مع "الدعم السريع".وتابع ميرغني: "بسبب الحديث عن الحكومة، فإنه يمكن أن نقول إن هناك انقسام حاليا داخل تحالف "تقدم"، والملفت للنظر في الفترة الأخيرة التغريدة التي كتبها مستشار "قوات الدعم السريع"، يوسف عزت، والتي اعتبر خلالها أن الدعوة لتشكيل حكومة مدنية من جانب تلك القوى السياسية في مناطق "الدعم السريع" يمكن أن نصفه بأنه يشبه عملية استغلال لبندقية "الدعم السريع" دون الاعتراف بـ"الدعم السريع"، أي يمكن اعتبارها نوع من (الانتهازية السياسية) من جانب تلك القوى التي تطالب بتشكيل الحكومة".عواقبها وخيمةوحول التداعيات التي يمكن حدوثها إذا ما تم بالفعل تشكيل تلك الحكومة، يقول عثمان ميرغني: "إذا تم تشكيل حكومة من جانب تلك القوى المدنية لن يكون لها تأثير سوى على من قام بتشكيلها، وستكون عواقبها وخيمة جدا عليهم، لكن الخطورة البالغة سوف تحدث إذا ما قامت أي حكومة أو جهة دولية بالاعتراف بتلك الحكومة أو تأييدها، هنا سوف نصبح أمام ما يشبه النموذج الليبي، بحيث تكون هناك حكومتان تدعم كل منهما جهات دولية معينة".خطوة استراتيجيةفي المقابل، تقول الخبيرة وباحثة في الشأن الأفريقي والسوداني، لنا مهدي: "إن تشكيل حكومة مدنية في المنفى يراها البعض خطوة استراتيجية للقوى المدنية والديمقراطية في السودان لإعادة تنظيم الصفوف السياسية، ومواجهة التعقيدات التي فرضها الصراع العسكري القائم على الأرض، ويرى مراقبون أن هذه التحركات تهدف إلى توحيد الجهود السياسية للمعارضة السودانية في الخارج، وخلق إطار تمثيلي يعبّر عن إرادة الشعب السوداني، ويكون قادرا على التفاوض مع المجتمع الدولي، لتأمين الدعم السياسي والاقتصادي والإنساني للمدنيين الذين يعانون بسبب الحرب الحالية".وأضافت في تصريحات لـ"سبوتنيك": "الأكثر واقعية أن تقوم "قوات الدعم السريع" بتشكيل حكومة داخل مناطق سيطرته في السودان، وهي خطوة أكثر عملية من تشكيل حكومة في المنفى، خاصة أنه يعكس توازنا مع الوضع الميداني الحالي، ويستفيد من الأرض التي يسيطر عليها".وتابعت مهدي: "إن تشكيل حكومة داخلية في مناطق سيطرة "الدعم السريع"، تتيح له تعزيز شرعيته على المستوى المحلي، وتُظهر قدرته على تقديم خدمات وإدارة المناطق التي يسيطر عليها، مما يمنحه ورقة تفاوضية قوية مع القوى المدنية والسياسية وكذلك مع المجتمع الدولي".حل شامل للأزمةوأشارت الباحثة في الشأن الأفريقي إلى أن "هذه الخطوة يمكن أن تسهم في بناء إطار تنسيقي مع تلك القوى بهدف التوصل إلى حل شامل للأزمة، خاصة إذا تم تقديم الحكومة كجزء من مشروع سياسي أوسع يمثل مصالح الأطراف المختلفة وليس مجرد تكريس لسلطة عسكرية".وشددت مهدي على أن "التنسيق مع القوى المدنية والسياسية ضروري لجعل هذه الخطوة مقبولة، ويمنحها بُعدا وطنيا بدلا من أن تُفسر كخطوة أحادية قد تزيد من تعقيد المشهد، وإذا تم العمل على هذا الخيار بحنكة سياسية قد يكون وسيلة لتحقيق توازن بين الأطراف المتصارعة، وفتح مسار جديد للحوار السياسي الذي تحتاجه البلاد بشدة".واستطردت مهدي: "تمتلك "قوات الدعم السريع" اليوم كفاءات سياسية وتنظيمية واقتصادية وإدارية متكاملة، إضافة إلى قاعدة مجتمعية واسعة تمكّنه من الانتقال بسرعة إلى مرحلة بناء حكومة فعّالة وقادرة على إدارة شؤون البلاد، وهذه الكفاءات ليست وليدة اللحظة، بل تم تطويرها على مدار سنوات من العمل الميداني، والتفاعل مع مختلف مكونات المجتمع السوداني، مما يجعل "الدعم السريع" في موقع فريد لتشكيل حكومة مدنية تُعبر عن واقع السلطة على الأرض، وتقدم حلولا عملية للأزمات الراهنة".الفراغ السياسيولفتت الباحثة في الشأن الأفريقي، لنا مهندي، إلى "وجود خبرات متخصصة في الاقتصاد والإدارة والتنظيم داخل منظومة "الدعم السريع"، مما يضمن تأسيس هيكل حكومي قادر على توفير الخدمات الأساسية وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، إضافة إلى تعزيز التواصل مع القوى المدنية والإقليمية والدولية بما يخدم استقرار السودان ومستقبله".وكانت الجبهة الثورية السودانية والتي تُعد أحد مكونات التحالف المدني "تقدم" قد تقدمت بداية الشهر الجاري بمقترح تشكيل حكومة مدنية في المناطق الخاضعة للدعم السريع، إلا أن أن الآراء انقسمت حول المقترح بل يمكن القول بأن الغالبية رفضته، ثم عاد المقترح من جديد قبل أيام بعد إعلان تحالفات أخرى من خارج "تقدم" دعمها لتشكيل الحكومة.كان رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، قد جدد التزام حكومة السودان بحماية المدنيين من بطش قوات الدعم السريع.وخلال لقائه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة، طالب البرهان، الأمم المتحدة "باتخاذ إجراءات رادعة وحاسمة ضد الدول التي تقف خلف قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني، منذ أبريل/ نيسان 2023"، داعياً المجتمع الدولي لممارسة الضغوط على هذه القوات وإدانة الانتهاكات التي تمارسها بصورة أكثر صرامة ووضوح.كما دعا البرهان، إلى ضرورة أن تتخذ المنظومة الأممية الإجراءات اللازمة حيال عدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بوقف إدخال السلاح إلى إقليم دارفور ووقف الهجوم على مدينة الفاشر.وقال إنه "في حال عودة المواطنين السودانيين لمنازلهم وقراهم، سيتم بدء العملية السياسية وإجراء الانتخابات التي يقرر فيها الشعب السوداني مستقبله السياسي دون تدخلات خارجية".يذكر أن الحرب التي يشهدها السودان اندلعت في أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

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حصري, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, تقارير سبوتنيك