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البرهان يطالب الأمم المتحدة بموقف حاسم حيال الدول المساندة للدعم السريع
البرهان يطالب الأمم المتحدة بموقف حاسم حيال الدول المساندة للدعم السريع
سبوتنيك عربي
جدد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، التزام حكومة السودان بحماية المدنيين من بطش قوات الدعم السريع. 24.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-24T06:37+0000
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وخلال لقاءه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة، طالب البرهان، الأمم المتحدة "باتخاذ إجراءات رادعة وحاسمة ضد الدول التي تقف خلف قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني، منذ أبريل/ نيسان 2023"، داعياً المجتمع الدولي لممارسة الضغوط عل هذه القوات وإدانة الانتهاكات التي تمارسها بصورة أكثر صرامة ووضوح.كما دعا البرهان، إلى ضرورة أن تتخذ المنظومة الأممية الإجراءات اللازمة حيال عدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بوقف إدخال السلاح الي إقليم دارفور ووقف الهجوم على مدينة الفاشر.وقال انه "في حال عودة المواطنين السودانيين لمنازلهم وقراهم، سيتم بدء العملية السياسية وإجراء الانتخابات التي يقرر فيها الشعب السوداني مستقبله السياسي دون تدخلات خارجية".من جانبه أكد رمطان لعمامرة، على "ضرورة تضافر الجهود من أجل مساعدة الشعب السوداني على تجاوز هذه المحنة والإسراع في العودة للأوضاع الطبيعية والتفرغ لعمليات إعادة البناء والإعمار"، موضحا أن الحرب استكملت قرابة العامين وأسفرت عن الكثير من الضحايا.يذكر أن الحرب التي يشهدها السودان اندلعت في أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20241223/وزير-الصحة-السوداني-خسرنا-11-مليار-دولار-ونمر-بأزمة-غير-مسبوقة-1096092298.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم العربي

البرهان يطالب الأمم المتحدة بموقف حاسم حيال الدول المساندة للدعم السريع

06:37 GMT 24.12.2024
© AP Photo / Marwan Aliقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
© AP Photo / Marwan Ali
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جدد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، التزام حكومة السودان بحماية المدنيين من بطش قوات الدعم السريع.
وخلال لقاءه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة، طالب البرهان، الأمم المتحدة "باتخاذ إجراءات رادعة وحاسمة ضد الدول التي تقف خلف قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني، منذ أبريل/ نيسان 2023"، داعياً المجتمع الدولي لممارسة الضغوط عل هذه القوات وإدانة الانتهاكات التي تمارسها بصورة أكثر صرامة ووضوح.
كما دعا البرهان، إلى ضرورة أن تتخذ المنظومة الأممية الإجراءات اللازمة حيال عدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بوقف إدخال السلاح الي إقليم دارفور ووقف الهجوم على مدينة الفاشر.
وقال انه "في حال عودة المواطنين السودانيين لمنازلهم وقراهم، سيتم بدء العملية السياسية وإجراء الانتخابات التي يقرر فيها الشعب السوداني مستقبله السياسي دون تدخلات خارجية".
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من جانبه أكد رمطان لعمامرة، على "ضرورة تضافر الجهود من أجل مساعدة الشعب السوداني على تجاوز هذه المحنة والإسراع في العودة للأوضاع الطبيعية والتفرغ لعمليات إعادة البناء والإعمار"، موضحا أن الحرب استكملت قرابة العامين وأسفرت عن الكثير من الضحايا.
يذكر أن الحرب التي يشهدها السودان اندلعت في أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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