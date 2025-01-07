https://sarabic.ae/20250107/العثور-على-جثتين-عند-فتحة-عجلات-طائرة-في-ولاية-فلوريدا-الأمريكية-1096569673.html
العثور على جثتين عند فتحة عجلات طائرة في ولاية فلوريدا الأمريكية
العثور على جثتين عند فتحة عجلات طائرة في ولاية فلوريدا الأمريكية
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، العثور على جثتين داخل مقصورة هبوط طائرة تابعة لشركة الطيران "جيت بلو"، في مطار بجنوب ولاية فلوريدا الأمريكية. 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T15:30+0000
2025-01-07T15:30+0000
2025-01-07T15:30+0000
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وبحسب ما نقلت وسائل إعلام غربية، فقد تم اكتشاف الجثتين، مساء أمس الاثنين، في منطقة فتحة العجلات بمطار فورت لودرديل - هوليوود الدولي.وصرح متحدث باسم شركة "جيت بلو" بأن الجثتين، تم العثور عليهما خلال فحص صيانة روتيني، أُجري بعد الرحلة.وكانت الطائرة وصلت إلى مطار فورت لودرديل بعد الساعة 11 مساء بقليل، قادمة من مطار "جون إف كينيدي" الدولي في مدينة نيويورك الأمريكية.
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منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
العثور على جثتين عند فتحة عجلات طائرة في ولاية فلوريدا الأمريكية
أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، العثور على جثتين داخل مقصورة هبوط طائرة تابعة لشركة الطيران "جيت بلو"، في مطار بجنوب ولاية فلوريدا الأمريكية.
وبحسب ما نقلت وسائل إعلام غربية، فقد تم اكتشاف الجثتين، مساء أمس الاثنين، في منطقة فتحة العجلات بمطار فورت لودرديل - هوليوود الدولي.
وصرح متحدث باسم شركة "جيت بلو" بأن الجثتين، تم العثور عليهما خلال فحص صيانة روتيني، أُجري بعد الرحلة.
وكانت الطائرة وصلت إلى مطار فورت لودرديل بعد الساعة 11 مساء بقليل، قادمة من مطار "جون إف كينيدي" الدولي في مدينة نيويورك الأمريكية.