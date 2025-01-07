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انفجار خط غاز في مصر وبيان هام من وزارة البترول... فيديو

انفجار خط غاز في مصر وبيان هام من وزارة البترول... فيديو

سبوتنيك عربي

تعرض خط غاز في مصر للانفجار، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 8 آخرين، وفقاً لتقارير أولية. 07.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-07T10:02+0000

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وذكرت وزارة البترول المصرية، في بيان، أن الخط التابع لشركة "أنابيب البترول"، تعرّض للكسر عند مدينة الخانكة بالقرب من بوابات طريق القاهرة - بلبيس الصحراوي.وشددت الوزارة على أن الخط المتضرر ينقل "البوتاغاز" وليس الغاز الطبيعي.وبدأت فرق الطوارئ فوراً بعزل الخط وإغلاق صمامات التغذية لتغطية وصلة بطول 7 كيلومترات، كما يجري العمل على تفريغ المنتج من الخط للسيطرة على الاشتعال بالكامل.ولضمان استمرارية توزيع "البوتاغاز"، وفرت هيئة البترول إمدادات بديلة من خلال خط "بوتاغاز" السويس - القطامية، مع التأكيد على استمرار توزيع المنتج لجميع مناطق الجمهورية بشكل طبيعي عبر شبكة الخطوط.كما تم الدفع بسيارة نيتروجين مجهزتان للعزل من خلال شركة "بتروجت"، إلى جانب فرق إصلاح الخط ومعدات خاصة لإجراء الصيانة بعد السيطرة الكاملة على الحريق.وفي السياق ذاته، أفاد موقع "مصراوي"، بأن الحماية المدنية دفعت بأكثر من 20 سيارة إطفاء و5 خزانات مياه استراتيجية للسيطرة على النيران. كما تم توجيه 9 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.ووفقا للموقع، أسفر الحريق عن وفاة شخص وإصابة 8 آخرين، بالإضافة إلى احتراق 4 سيارات نقل ثقيل واثنين من "اللوادر"، كما تعرضت البنية التحتية للموقع لأضرار جسيمة.

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