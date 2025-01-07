انفجار خط غاز في مصر وبيان هام من وزارة البترول... فيديو
© AP Photo / Paulius Zidonisشعلة تتصاعد بعد انفجار في خط أنابيب غاز بالقرب من باسفاليس، على بعد 175 كيلومترا شمال فيلنيوس في شمال ليتوانيا، 13 يناير 2023.
© AP Photo / Paulius Zidonis
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تعرض خط غاز في مصر للانفجار، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 8 آخرين، وفقاً لتقارير أولية.
وذكرت وزارة البترول المصرية، في بيان، أن الخط التابع لشركة "أنابيب البترول"، تعرّض للكسر عند مدينة الخانكة بالقرب من بوابات طريق القاهرة - بلبيس الصحراوي.
بسبب اصطدام لودر، انفجار خط غاز على طريق #بلبيس الصحراوي قرب مدخل مدينة السلام والنيران تشتعل بعدد من سيارات. والحماية المدنية تحاول السيطرة على النيران واغلقت شركة الغاز محابس خط الغاز المجاور لحين إخماد النيران المستعرة. pic.twitter.com/l5koPU4I15— المجلس الثوري المصري (@ERC_egy) January 6, 2025
وأوضحت الوزارة المصرية أن الحادث وقع نتيجة اصطدام من "لوادر" (جرافات) تابعة للأهالي خلال عملها ليلًا دون تصاريح مسبقة، ما نجم عنه اشتعال النيران في الخط.
وشددت الوزارة على أن الخط المتضرر ينقل "البوتاغاز" وليس الغاز الطبيعي.
وبدأت فرق الطوارئ فوراً بعزل الخط وإغلاق صمامات التغذية لتغطية وصلة بطول 7 كيلومترات، كما يجري العمل على تفريغ المنتج من الخط للسيطرة على الاشتعال بالكامل.
ولضمان استمرارية توزيع "البوتاغاز"، وفرت هيئة البترول إمدادات بديلة من خلال خط "بوتاغاز" السويس - القطامية، مع التأكيد على استمرار توزيع المنتج لجميع مناطق الجمهورية بشكل طبيعي عبر شبكة الخطوط.
15 نوفمبر 2024, 11:21 GMT
كما تم الدفع بسيارة نيتروجين مجهزتان للعزل من خلال شركة "بتروجت"، إلى جانب فرق إصلاح الخط ومعدات خاصة لإجراء الصيانة بعد السيطرة الكاملة على الحريق.
وفي السياق ذاته، أفاد موقع "مصراوي"، بأن الحماية المدنية دفعت بأكثر من 20 سيارة إطفاء و5 خزانات مياه استراتيجية للسيطرة على النيران. كما تم توجيه 9 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
ووفقا للموقع، أسفر الحريق عن وفاة شخص وإصابة 8 آخرين، بالإضافة إلى احتراق 4 سيارات نقل ثقيل واثنين من "اللوادر"، كما تعرضت البنية التحتية للموقع لأضرار جسيمة.