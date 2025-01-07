دراسة صادمة... زيادة غير مسبوقة في تعاطي الكوكاين بين الكلاب والقطط

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
12:33 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
13:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
13:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: على سلطات دمشق أن تربح الموقف الخليجي خاصة السعودية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ما الذي يحمله السوداني إلى طهران
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:34 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الجنود الأوكرانيون يفرون من معسكرات التدريب في فرنسا كي لا يعودوا إلى بلادهم
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
الضفة الغربية.. عمليات عسكرية وخطط إسرائيلية لتسريع مخططات الضم
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250107/دراسة-صادمة-زيادة-غير-مسبوقة-في-تعاطي-الكوكاين-بين-الكلاب-والقطط-1096568590.html
دراسة صادمة... زيادة غير مسبوقة في تعاطي الكوكاين بين الكلاب والقطط
دراسة صادمة... زيادة غير مسبوقة في تعاطي الكوكاين بين الكلاب والقطط
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة عن تزايد حالات تعرض القطط والكلاب لمواد مخدرة مثل الكوكايين والمثامفيتامين، مما يسلط الضوء على علاقة مقلقة بين زيادة استهلاك المخدرات بين... 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T15:16+0000
2025-01-07T15:16+0000
مجتمع
منوعات
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0c/19/1047620761_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ef5da927faa47c48c9492a041ba65427.jpg
الدراسة، التي نُشرت على موقع "GEO" الفرنسي، أعدها الباحث أورين وير من جامعة كارولينا الشمالية، ومختص السموم البيطرية رينيه شمد.استندت الدراسة إلى بيانات من خطوط المساعدة الخاصة بسموم الحيوانات الأليفة، والتي أظهرت زيادة كبيرة في تقارير تعرض الحيوانات للمخدرات بين عامي 2019 و2023.كما ارتفعت الحالات الإجمالية لتعرض الكلاب للكوكايين والمثامفيتامين بنسبة 38% سنويًا خلال نفس الفترة.ويؤكد الباحثون أن الحيوانات الأليفة شديدة الحساسية لتأثيرات هذه المواد المخدرة، ما يعرضها لمخاطر صحية جسيمة تشمل التقيؤ، والرعشات، والنزيف، وفي بعض الحالات الوفاة.وتزامنت الزيادة الملحوظة مع جائحة كورونا، وهي فترة قضى فيها الناس وقتًا أطول في منازلهم، ما قد يكون قد زاد من تعرض الحيوانات لهذه المواد الخطرة.وتُبرز الدراسة الحاجة إلى توعية مالكي الحيوانات بخطورة هذه الظاهرة، وتشدد على أهمية تخزين المواد المخدرة بعيدًا عن متناول الحيوانات الأليفة لتجنب عواقب قد تكون قاتلة، كما تدعو إلى تعزيز الرعاية البيطرية واتخاذ خطوات حاسمة لحماية الحيوانات من التعرض لهذه المواد السامة.
https://sarabic.ae/20240811/أكثر-صحة-وسعادة-5-فوائد-يجنيها-البشر-من-تربية-الحيوانات-الأليفة---1091627676.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0c/19/1047620761_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bc99dc88d28c2912eaf6536d768bbf91.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, الأخبار
منوعات, الأخبار

دراسة صادمة... زيادة غير مسبوقة في تعاطي الكوكاين بين الكلاب والقطط

15:16 GMT 07.01.2025
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصوركلاب الهاسكي في قرية "روزسكايا ألاسكا" في منطقة موسكو.
كلاب الهاسكي في قرية روزسكايا ألاسكا في منطقة موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة عن تزايد حالات تعرض القطط والكلاب لمواد مخدرة مثل الكوكايين والمثامفيتامين، مما يسلط الضوء على علاقة مقلقة بين زيادة استهلاك المخدرات بين البشر وصحة الحيوانات الأليفة.
الدراسة، التي نُشرت على موقع "GEO" الفرنسي، أعدها الباحث أورين وير من جامعة كارولينا الشمالية، ومختص السموم البيطرية رينيه شمد.
استندت الدراسة إلى بيانات من خطوط المساعدة الخاصة بسموم الحيوانات الأليفة، والتي أظهرت زيادة كبيرة في تقارير تعرض الحيوانات للمخدرات بين عامي 2019 و2023.
وفقًا للدراسة، شهدت حالات تعرض القطط للكوكايين زيادة سنوية بنسبة 52% (63 حالة موثقة)، بينما زادت حالات الكلاب بنسبة 39% (433 حالة مسجلة).
كما ارتفعت الحالات الإجمالية لتعرض الكلاب للكوكايين والمثامفيتامين بنسبة 38% سنويًا خلال نفس الفترة.
قطة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2024
مجتمع
"أكثر صحة وسعادة"... 5 فوائد يجنيها البشر من تربية الحيوانات الأليفة
11 أغسطس 2024, 17:24 GMT
ويؤكد الباحثون أن الحيوانات الأليفة شديدة الحساسية لتأثيرات هذه المواد المخدرة، ما يعرضها لمخاطر صحية جسيمة تشمل التقيؤ، والرعشات، والنزيف، وفي بعض الحالات الوفاة.
وتزامنت الزيادة الملحوظة مع جائحة كورونا، وهي فترة قضى فيها الناس وقتًا أطول في منازلهم، ما قد يكون قد زاد من تعرض الحيوانات لهذه المواد الخطرة.
وتُبرز الدراسة الحاجة إلى توعية مالكي الحيوانات بخطورة هذه الظاهرة، وتشدد على أهمية تخزين المواد المخدرة بعيدًا عن متناول الحيوانات الأليفة لتجنب عواقب قد تكون قاتلة، كما تدعو إلى تعزيز الرعاية البيطرية واتخاذ خطوات حاسمة لحماية الحيوانات من التعرض لهذه المواد السامة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Член экипажа танка Т-80 ЦВО на Красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала