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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
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صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
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عرب بوينت بودكاست
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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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ما الذي يحمله السوداني إلى طهران
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الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:30 GMT
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
12:03 GMT
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خبير: الجنود الأوكرانيون يفرون من معسكرات التدريب في فرنسا كي لا يعودوا إلى بلادهم
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
الضفة الغربية.. عمليات عسكرية وخطط إسرائيلية لتسريع مخططات الضم
18:03 GMT
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https://sarabic.ae/20250107/لغز-تباطؤ-الزمن-في-حالات-الوعي-المتغيرة-وندرة-التوائم-1096565004.html
لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
سبوتنيك عربي
قد يبدو القمر وكأنه صخرة باردة بلا حياة، لكن في الواقع، ليست باردة إلى هذا الحد، على الأقل ليس طوال الوقت. 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T14:03+0000
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لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
سبوتنيك عربي
لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
وكما هو الحال على الأرض، تتغير درجة حرارة سطح القمر اعتمادًا على ما إذا كان ضوء الشمس يضربه أم لا. ويمكن أن تكون هذه التقلبات في درجات الحرارة دراماتيكية للغاية.وتتأرجح درجة الحرارة على القمر بشكل كبير من شديدة الحرارة إلى شديدة البرودة وربما تتراوح من ناقص 100 درجة مئوية إلى أكثر من 100 درجة مئوية.ورغم أن الأرض والقمر على نفس المسافة تقريبًا من الشمس - (150 مليون كيلومتر) - فإن بعض العوامل تؤثر على سبب اختلاف درجات حرارتهما.يراهم آخرون كتذكير فلسفي بثنائية الحياة والموت والخير والشر. ويُنسب لبعض التوائم المشهورين ولادة الأمم، ويُوصَف آخرون بأنهم آلهة.ففي "تجارب توسع الزمن"، يبدو الزمن عادةً وكأنه يتوسع بمقادير هائلة، ونعلم جميعًا أن الزمن يبدو وكأنه يمر بسرعات مختلفة في مواقف مختلفة.ويبدو أيضا أنه يتسارع عندما نكون في حالة من الانغماس، مثلاً، عندما نعزف الموسيقى أو نلعب الشطرنج أو نرسم أو نرقص. وبشكل عام، يقول معظم الناس إن الزمن يبدو وكأنه يتسارع مع تقدمهم في السن. إذن، كيف يفسر العلم ذلك؟
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مرايا العلوم, аудио

لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم

14:03 GMT 07.01.2025
راديو
لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
تابعنا عبر
قد يبدو القمر وكأنه صخرة باردة بلا حياة، لكن في الواقع، ليست باردة إلى هذا الحد، على الأقل ليس طوال الوقت.
وكما هو الحال على الأرض، تتغير درجة حرارة سطح القمر اعتمادًا على ما إذا كان ضوء الشمس يضربه أم لا. ويمكن أن تكون هذه التقلبات في درجات الحرارة دراماتيكية للغاية.
وتتأرجح درجة الحرارة على القمر بشكل كبير من شديدة الحرارة إلى شديدة البرودة وربما تتراوح من ناقص 100 درجة مئوية إلى أكثر من 100 درجة مئوية.
ورغم أن الأرض والقمر على نفس المسافة تقريبًا من الشمس - (150 مليون كيلومتر) - فإن بعض العوامل تؤثر على سبب اختلاف درجات حرارتهما.

كان إنجاب التوائم نادرًا في تاريخ البشرية، ولهذا السبب قد يبدو أمرًا خاصا حيث تربط العديد من الثقافات التوائم بالصحة والحيوية.

يراهم آخرون كتذكير فلسفي بثنائية الحياة والموت والخير والشر. ويُنسب لبعض التوائم المشهورين ولادة الأمم، ويُوصَف آخرون بأنهم آلهة.

تشير الأبحاث الأخيرة إلى أن التوائم كانت في الواقع هي القاعدة في وقت سابق كثيرًا في تطور الرئيسيات، وليس حدثًا غير عادي يستحق الذكر. على الرغم من حقيقة أن جميع الرئيسيات تقريبًا اليوم، بما في ذلك البشر، تلد عادةً طفلًا واحدًا فقط.. ترى، ماذا حدث؟

ففي "تجارب توسع الزمن"، يبدو الزمن عادةً وكأنه يتوسع بمقادير هائلة، ونعلم جميعًا أن الزمن يبدو وكأنه يمر بسرعات مختلفة في مواقف مختلفة.

فعلى سبيل المثال، يبدو أن الزمن يمر ببطء عندما نسافر إلى أماكن غير مألوفة. ويبدو أن الأسبوع الذي نقضيه في بلد أجنبي أطول كثيرًا من الأسبوع الذي نقضيه في المنزل. كما يبدو أن الزمن يمر أيضًا ببطء عندما نشعر بالملل أو الألم.

ويبدو أيضا أنه يتسارع عندما نكون في حالة من الانغماس، مثلاً، عندما نعزف الموسيقى أو نلعب الشطرنج أو نرسم أو نرقص. وبشكل عام، يقول معظم الناس إن الزمن يبدو وكأنه يتسارع مع تقدمهم في السن. إذن، كيف يفسر العلم ذلك؟
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