https://sarabic.ae/20250107/من-دولة-عربية-تعقب-شخصين-من-أصل-5-حاولو-تغيير-مسار-طائرة-ركاب-مدنية--1096558962.html
"من دولة عربية".... تعقب شخصين من أصل 5 حاولو تغيير مسار طائرة ركاب مدنية
"من دولة عربية".... تعقب شخصين من أصل 5 حاولو تغيير مسار طائرة ركاب مدنية
سبوتنيك عربي
"أبطالها 5 مغاربة"، محاولة هروب استوحت تفاصيلها من أحداث فيلم سينمائي، لتحويل مسار رحلة جوية متجهة إلى مراكش عبر افتعال حالة طبية طارئة على متن الطائرة. 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T12:15+0000
2025-01-07T12:15+0000
2025-01-07T12:15+0000
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بدأت أحدث الواقعة في الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري، عندما هبطت طائرة تركية متجهة إلى المغرب، اضطراريا في مطار لوكا الدولي بجزيرة مالطا، بعد أن ادعى أحد الراكب الشعور بالتوعك الشديد، وبينما كانت عملية الانزال جارية للمريض، فتح 4 رجال من الركاب الباب الخلفي للطائرة، وقفزوا إلى ساحة المطار، ثم تسلقوا سياج المطار للهرب.وتابعت السلطات المالطية أنها تعرّفت على هوية الهاربين، وعمّمت صور وهوية الرجلين "ف.ص" البالغ من العمر 26 عامًا، و"م.ل" البالغ من العمر 43 عامًا.
https://sarabic.ae/20250103/بهدف-استغلال-الحدود-تحرك-مغربي-موريتاني-على-أعلى-المستويات-1096438299.html
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منوعات
"من دولة عربية".... تعقب شخصين من أصل 5 حاولو تغيير مسار طائرة ركاب مدنية
"أبطالها 5 مغاربة"، محاولة هروب استوحت تفاصيلها من أحداث فيلم سينمائي، لتحويل مسار رحلة جوية متجهة إلى مراكش عبر افتعال حالة طبية طارئة على متن الطائرة.
بدأت أحدث الواقعة في الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري، عندما هبطت طائرة تركية متجهة إلى المغرب، اضطراريا في مطار لوكا الدولي بجزيرة مالطا، بعد أن ادعى أحد الراكب الشعور بالتوعك الشديد، وبينما كانت عملية الانزال جارية للمريض، فتح 4 رجال من الركاب الباب الخلفي للطائرة، وقفزوا إلى ساحة المطار، ثم تسلقوا سياج المطار للهرب.
وقالت السلطات المالطية إن "مجموعة تضم 5 ركاب مغاربة، تآمرت لتحويل مسار الطائرة في محاولة منهم للهروب قبل أن تصل الطائرة إلى المغرب".
وذكرت السلطات أنها ألقت القبض على اثنين من الفارين، في وقت لاحق، وأعادتهما إلى المغرب، إلى جانب الراكب الذي "ادعى" المرض، في حين استطاع اثنان آخران الهروب.
وتابعت السلطات المالطية أنها تعرّفت على هوية الهاربين، وعمّمت صور وهوية الرجلين "ف.ص" البالغ من العمر 26 عامًا، و"م.ل" البالغ من العمر 43 عامًا.