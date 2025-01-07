"من دولة عربية".... تعقب شخصين من أصل 5 حاولو تغيير مسار طائرة ركاب مدنية

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
12:33 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
13:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
13:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: على سلطات دمشق أن تربح الموقف الخليجي خاصة السعودية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ما الذي يحمله السوداني إلى طهران
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:34 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
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10 د
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https://sarabic.ae/20250107/من-دولة-عربية-تعقب-شخصين-من-أصل-5-حاولو-تغيير-مسار-طائرة-ركاب-مدنية--1096558962.html
"من دولة عربية".... تعقب شخصين من أصل 5 حاولو تغيير مسار طائرة ركاب مدنية
"من دولة عربية".... تعقب شخصين من أصل 5 حاولو تغيير مسار طائرة ركاب مدنية
سبوتنيك عربي
"أبطالها 5 مغاربة"، محاولة هروب استوحت تفاصيلها من أحداث فيلم سينمائي، لتحويل مسار رحلة جوية متجهة إلى مراكش عبر افتعال حالة طبية طارئة على متن الطائرة. 07.01.2025, سبوتنيك عربي
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بدأت أحدث الواقعة في الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري، عندما هبطت طائرة تركية متجهة إلى المغرب، اضطراريا في مطار لوكا الدولي بجزيرة مالطا، بعد أن ادعى أحد الراكب الشعور بالتوعك الشديد، وبينما كانت عملية الانزال جارية للمريض، فتح 4 رجال من الركاب الباب الخلفي للطائرة، وقفزوا إلى ساحة المطار، ثم تسلقوا سياج المطار للهرب.وتابعت السلطات المالطية أنها تعرّفت على هوية الهاربين، وعمّمت صور وهوية الرجلين "ف.ص" البالغ من العمر 26 عامًا، و"م.ل" البالغ من العمر 43 عامًا.
https://sarabic.ae/20250103/بهدف-استغلال-الحدود-تحرك-مغربي-موريتاني-على-أعلى-المستويات-1096438299.html
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منوعات

"من دولة عربية".... تعقب شخصين من أصل 5 حاولو تغيير مسار طائرة ركاب مدنية

12:15 GMT 07.01.2025
© unsplash/ Alev Takil رحلة جوية
رحلة جوية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
© unsplash/ Alev Takil
تابعنا عبر
"أبطالها 5 مغاربة"، محاولة هروب استوحت تفاصيلها من أحداث فيلم سينمائي، لتحويل مسار رحلة جوية متجهة إلى مراكش عبر افتعال حالة طبية طارئة على متن الطائرة.
بدأت أحدث الواقعة في الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري، عندما هبطت طائرة تركية متجهة إلى المغرب، اضطراريا في مطار لوكا الدولي بجزيرة مالطا، بعد أن ادعى أحد الراكب الشعور بالتوعك الشديد، وبينما كانت عملية الانزال جارية للمريض، فتح 4 رجال من الركاب الباب الخلفي للطائرة، وقفزوا إلى ساحة المطار، ثم تسلقوا سياج المطار للهرب.

وقالت السلطات المالطية إن "مجموعة تضم 5 ركاب مغاربة، تآمرت لتحويل مسار الطائرة في محاولة منهم للهروب قبل أن تصل الطائرة إلى المغرب".

ملك المغرب، محمد السادس، في البرلمان المغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2025
بهدف استغلال الحدود... تحرك مغربي موريتاني على أعلى المستويات
3 يناير, 08:21 GMT

وذكرت السلطات أنها ألقت القبض على اثنين من الفارين، في وقت لاحق، وأعادتهما إلى المغرب، إلى جانب الراكب الذي "ادعى" المرض، في حين استطاع اثنان آخران الهروب.

وتابعت السلطات المالطية أنها تعرّفت على هوية الهاربين، وعمّمت صور وهوية الرجلين "ف.ص" البالغ من العمر 26 عامًا، و"م.ل" البالغ من العمر 43 عامًا.
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