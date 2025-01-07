https://sarabic.ae/20250107/وزيرة-إسرائيلية-تعلن-عزم-بلادها-إنشاء-سلطة-بديلة-عن-حركة-حماس-في-غزة-قريبا-1096549056.html
وزيرة إسرائيلية تعلن عزم بلادها إنشاء سلطة بديلة عن حركة حماس في غزة "قريبا"
وزيرة إسرائيلية تعلن عزم بلادها إنشاء سلطة بديلة عن حركة حماس في غزة "قريبا"
سبوتنيك عربي
تحدثت وزيرة إسرائيلية عن تطورات الأوضاع الميدانية في قطاع غزة، مؤكدة أن انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع "غير ممكن في الوقت الحالي"، بحسب قولها. 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T06:54+0000
2025-01-07T06:54+0000
2025-01-07T06:54+0000
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وقالت غيلا غماليل، وزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية من حزب "الليكود" اليميني الحاكم، إنها ستدعم أي صفقة في هذا الشأن يتم طرحها للنقاش داخل الحكومة، بحسب ما ذكره موقع "آي 24 نيوز" الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء.وبحسب قول غماليل، فإن إسرائيل ستنشئ بنية تحتية لسلطة بديلة عن حركة حماس في غزة، قريبا، لكنها لم توضح مزيدا من التفاصيل.وأكدت غماليل أن تل أبيب تجري مفاوضات حاليا من أجل عودة المختطفين لكن هناك تحديات، وأضافت: "أعتقد أن الخطاب الإعلامي قد ينتج عنه مخاطر".وأردفت: "ما دام هناك مختطفون فلا يمكن الانسحاب من القطاع"، متابعة: "لن نتسامح مع تعرض مواطنينا لرشقات صاروخية أو قذائف ولن نجعلهم عرضة للخطف أو اقتحام بيوتهم".وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لتدمير حركة حماس وإعادة المختطفين، حسبما أعلنت منذ ذلك الحين، وهي الأهداف التي لم يتم تحقيقها حتى الآن، رغم مقتل وإصابة أكثر من 150 ألف فلسطيني في القطاع غالبيتهم من النساء والأطفال.
https://sarabic.ae/20250107/حماس-مفاوضات-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-جدية-أكثر-من-أي-فترة-سابقة-1096548804.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة
أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة
وزيرة إسرائيلية تعلن عزم بلادها إنشاء سلطة بديلة عن حركة حماس في غزة "قريبا"
تحدثت وزيرة إسرائيلية عن تطورات الأوضاع الميدانية في قطاع غزة، مؤكدة أن انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع "غير ممكن في الوقت الحالي"، بحسب قولها.
وقالت غيلا غماليل، وزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية من حزب "الليكود" اليميني الحاكم، إنها ستدعم أي صفقة في هذا الشأن يتم طرحها للنقاش داخل الحكومة، بحسب ما ذكره
موقع "آي 24 نيوز" الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء.
وبحسب قول غماليل، فإن إسرائيل ستنشئ بنية تحتية لسلطة بديلة عن حركة حماس في غزة، قريبا، لكنها لم توضح مزيدا من التفاصيل.
وأكدت غماليل أن تل أبيب تجري مفاوضات
حاليا من أجل عودة المختطفين لكن هناك تحديات، وأضافت: "أعتقد أن الخطاب الإعلامي قد ينتج عنه مخاطر".
وأردفت: "ما دام هناك مختطفون فلا يمكن الانسحاب من القطاع"، متابعة: "لن نتسامح مع تعرض مواطنينا لرشقات صاروخية أو قذائف ولن نجعلهم عرضة للخطف أو اقتحام بيوتهم".
وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة
، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لتدمير حركة حماس وإعادة المختطفين، حسبما أعلنت منذ ذلك الحين، وهي الأهداف التي لم يتم تحقيقها حتى الآن، رغم مقتل وإصابة أكثر من 150 ألف فلسطيني في القطاع غالبيتهم من النساء والأطفال.