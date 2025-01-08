https://sarabic.ae/20250108/بدلا-من-مصر-لبنان-يحسم-مصير-نجل-القرضاوي-ويقرر-تسليمه-إلى-دولة-عربية-أخرى-1096578639.html

بدلا من مصر... لبنان يحسم مصير نجل القرضاوي ويقرر تسليمه إلى دولة عربية أخرى

بدلا من مصر... لبنان يحسم مصير نجل القرضاوي ويقرر تسليمه إلى دولة عربية أخرى

سبوتنيك عربي

أعلنت الحكومة اللبنانية أنها أتخذت قرارا بترحيل المصري عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. 08.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-08T07:14+0000

2025-01-08T07:14+0000

2025-01-08T07:14+0000

لبنان

أخبار لبنان

أخبار الإمارات العربية المتحدة

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104415/74/1044157451_0:207:2907:1842_1920x0_80_0_0_416072ffc3a6d43f81c54ce9dc6e9bee.jpg

وجاء الإعلان على لسان وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، أمس الثلاثاء، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.وكانت السلطات اللبنانية، قد أوقفت عبدالرحمن القرضاوي، الذي يحمل الجنسية التركية، في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عند نقطة المصنع الحدودية أثناء عودته من سوريا.وتبين أن توقيفه جاء بناءً على مذكرة صادرة عن الـ"إنتربول" الدولي، بطلب من مجلس وزراء الداخلية العرب، استنادًا إلى حكم غيابي صادر بحقه من القضاء المصري، بتهم تتعلق بإذاعة أخبار كاذبة والتحريض على العنف والإرهاب.يشار إلى أن الجدل حول القرضاوي، تصاعد بعد نشره مقطع فيديو صوّره في المسجد الأموي بالعاصمة السورية دمشق، عقب رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، حيث تضمنت تصريحاته انتقادات اعتُبرت مسيئة لمصر والسعودية والإمارات.وفي وقت لاحق، تسلّم لبنان ملفًا من الإمارات العربية المتحدة، يطلب استرداده على خلفية اتهامه بالتحريض وزعزعة الاستقرار في البلاد.وكان النائب العام في لبنان، القاضي جمال الحجار، قد صرح بأن القرضاوي موقوف بموجب بلاغ الـ"إنتربول"، وأن ملف تسليمه يتضمن مطالب بمحاكمته استنادًا إلى مقطع الفيديو المثير للجدل الذي نشره.

https://sarabic.ae/20250107/إعلام-لماذا-حولت-واشنطن-جزءا-من-المساعدات-العسكرية-الخاصة-بمصر-إلى-لبنان-1096564871.html

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار