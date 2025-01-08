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https://sarabic.ae/20250108/بدلا-من-مصر-لبنان-يحسم-مصير-نجل-القرضاوي-ويقرر-تسليمه-إلى-دولة-عربية-أخرى-1096578639.html
بدلا من مصر... لبنان يحسم مصير نجل القرضاوي ويقرر تسليمه إلى دولة عربية أخرى
بدلا من مصر... لبنان يحسم مصير نجل القرضاوي ويقرر تسليمه إلى دولة عربية أخرى
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة اللبنانية أنها أتخذت قرارا بترحيل المصري عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. 08.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-08T07:14+0000
2025-01-08T07:14+0000
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وجاء الإعلان على لسان وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، أمس الثلاثاء، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.وكانت السلطات اللبنانية، قد أوقفت عبدالرحمن القرضاوي، الذي يحمل الجنسية التركية، في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عند نقطة المصنع الحدودية أثناء عودته من سوريا.وتبين أن توقيفه جاء بناءً على مذكرة صادرة عن الـ"إنتربول" الدولي، بطلب من مجلس وزراء الداخلية العرب، استنادًا إلى حكم غيابي صادر بحقه من القضاء المصري، بتهم تتعلق بإذاعة أخبار كاذبة والتحريض على العنف والإرهاب.يشار إلى أن الجدل حول القرضاوي، تصاعد بعد نشره مقطع فيديو صوّره في المسجد الأموي بالعاصمة السورية دمشق، عقب رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، حيث تضمنت تصريحاته انتقادات اعتُبرت مسيئة لمصر والسعودية والإمارات.وفي وقت لاحق، تسلّم لبنان ملفًا من الإمارات العربية المتحدة، يطلب استرداده على خلفية اتهامه بالتحريض وزعزعة الاستقرار في البلاد.وكان النائب العام في لبنان، القاضي جمال الحجار، قد صرح بأن القرضاوي موقوف بموجب بلاغ الـ"إنتربول"، وأن ملف تسليمه يتضمن مطالب بمحاكمته استنادًا إلى مقطع الفيديو المثير للجدل الذي نشره.
https://sarabic.ae/20250107/إعلام-لماذا-حولت-واشنطن-جزءا-من-المساعدات-العسكرية-الخاصة-بمصر-إلى-لبنان-1096564871.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار
لبنان, أخبار لبنان, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار

بدلا من مصر... لبنان يحسم مصير نجل القرضاوي ويقرر تسليمه إلى دولة عربية أخرى

07:14 GMT 08.01.2025
© Sputnik . Mikhail Alaeddin / الانتقال إلى بنك الصوراشتباكات بين المحتجين وقوى الأمن اللبناني، احتجاجات بيروت، 22 يناير 2020
اشتباكات بين المحتجين وقوى الأمن اللبناني، احتجاجات بيروت، 22 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2025
© Sputnik . Mikhail Alaeddin
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أعلنت الحكومة اللبنانية أنها أتخذت قرارا بترحيل المصري عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وجاء الإعلان على لسان وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، أمس الثلاثاء، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

وأكد المكاري أن "مجلس الوزراء اتخذ قرارا بترحيل الموقوف عبد الرحمن القرضاوي، إلى الإمارات".

وكانت السلطات اللبنانية، قد أوقفت عبدالرحمن القرضاوي، الذي يحمل الجنسية التركية، في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عند نقطة المصنع الحدودية أثناء عودته من سوريا.
وتبين أن توقيفه جاء بناءً على مذكرة صادرة عن الـ"إنتربول" الدولي، بطلب من مجلس وزراء الداخلية العرب، استنادًا إلى حكم غيابي صادر بحقه من القضاء المصري، بتهم تتعلق بإذاعة أخبار كاذبة والتحريض على العنف والإرهاب.
مروحيات ومركبات عسكرية أمريكية خلال مناورة مشتركة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
تقرير: لماذا حولت واشنطن جزءا من المساعدات العسكرية الخاصة بمصر إلى لبنان؟
أمس, 14:07 GMT
يشار إلى أن الجدل حول القرضاوي، تصاعد بعد نشره مقطع فيديو صوّره في المسجد الأموي بالعاصمة السورية دمشق، عقب رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، حيث تضمنت تصريحاته انتقادات اعتُبرت مسيئة لمصر والسعودية والإمارات.
وفي وقت لاحق، تسلّم لبنان ملفًا من الإمارات العربية المتحدة، يطلب استرداده على خلفية اتهامه بالتحريض وزعزعة الاستقرار في البلاد.
وكان النائب العام في لبنان، القاضي جمال الحجار، قد صرح بأن القرضاوي موقوف بموجب بلاغ الـ"إنتربول"، وأن ملف تسليمه يتضمن مطالب بمحاكمته استنادًا إلى مقطع الفيديو المثير للجدل الذي نشره.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:25 GMT
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