https://sarabic.ae/20250108/بواسطة-الذكاء-الصناعي-فيديو-إسرائيلي-يضع-نهاية-سعيدة-للشرق-الأوسط-1096604897.html
بواسطة الذكاء الصناعي.. فيديو إسرائيلي يضع "نهاية سعيدة" للشرق الأوسط
بواسطة الذكاء الصناعي.. فيديو إسرائيلي يضع "نهاية سعيدة" للشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، فيديو كليب يحاكي عودة جميع المحتجزين الإسرائيليين إلى ديارهم من قطاع غزة، وإحلال السلام الإقليمي بين إسرائيل... 08.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-08T20:57+0000
2025-01-08T20:57+0000
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وذكر الموقع الإلكتروني لقناة "I24NEWS"، مساء اليوم الأربعاء، أن الموسيقار الإسرائيلي يوني بلوخ، نشر أغنية تحت عنوان "نهاية سعيدة"، ويظهر بها إعلانات في قلب شوارع تل أبيب تُشجّع على السياحة في بيروت، مع عدم وجود تجنيد إجباري للخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي وإغلاق مقار مكاتب التجنيد في البلاد.وبيَّن الفيديو الإسرائيلي كيف تحوّل مقر وزارة الدفاع في تل أبيب إلى حديقة عامة، في ظل استتباب الأمن والسلام والهدوء، وكذلك تأهل المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم، إلى نهائيات كأس العالم.وأكد الموقع الإلكتروني للقناة أنه "تم إنشاء المقطع بأكمله، باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، والأغنية من كلمات وألحان باراك فيلدمان ويوني بلوخ، وإخراج الأخير بلوخ".ونقلت القناة عن يوني بلوخ، أنه "على مدى أسابيع عديدة، وباستخدام مجموعة متنوعة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المبتكرة، وبمساعدة الأصدقاء المبدعين والمفعمين بالأمل، تخيلنا المستقبل الذي نستحقه، على أمل أنه إذا تمكنا من الرؤية فيمكننا أن نؤمن أيضا".وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لتدمير حركة حماس وإعادة المختطفين، حسبما أعلنت منذ ذلك الحين، وهي الأهداف التي لم يتم تحقيقها حتى الآن، رغم مقتل وإصابة أكثر من 150 ألف فلسطيني في القطاع غالبيتهم من النساء والأطفال.
https://sarabic.ae/20250107/وزيرة-إسرائيلية-تعلن-عزم-بلادها-إنشاء-سلطة-بديلة-عن-حركة-حماس-في-غزة-قريبا-1096549056.html
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أخبار الذكاء الاصطناعي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, غزة, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار
أخبار الذكاء الاصطناعي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, غزة, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار
بواسطة الذكاء الصناعي.. فيديو إسرائيلي يضع "نهاية سعيدة" للشرق الأوسط
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، فيديو كليب يحاكي عودة جميع المحتجزين الإسرائيليين إلى ديارهم من قطاع غزة، وإحلال السلام الإقليمي بين إسرائيل وجيرانها في الشرق الأوسط.
وذكر الموقع
الإلكتروني لقناة "I24NEWS"، مساء اليوم الأربعاء، أن الموسيقار الإسرائيلي يوني بلوخ، نشر أغنية تحت عنوان "نهاية سعيدة"، ويظهر بها إعلانات في قلب شوارع تل أبيب تُشجّع على السياحة في بيروت، مع عدم وجود تجنيد إجباري للخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي وإغلاق مقار مكاتب التجنيد في البلاد.
وبيَّن الفيديو الإسرائيلي كيف تحوّل مقر وزارة الدفاع في تل أبيب إلى حديقة عامة، في ظل استتباب الأمن والسلام والهدوء، وكذلك تأهل المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم، إلى نهائيات كأس العالم.
وأكد الموقع الإلكتروني للقناة أنه "تم إنشاء المقطع بأكمله، باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي
، والأغنية من كلمات وألحان باراك فيلدمان ويوني بلوخ، وإخراج الأخير بلوخ".
ونقلت القناة عن يوني بلوخ، أنه "على مدى أسابيع عديدة، وباستخدام مجموعة متنوعة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المبتكرة، وبمساعدة الأصدقاء المبدعين والمفعمين بالأمل، تخيلنا المستقبل الذي نستحقه، على أمل أنه إذا تمكنا من الرؤية فيمكننا أن نؤمن أيضا".
وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة
، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لتدمير حركة حماس وإعادة المختطفين، حسبما أعلنت منذ ذلك الحين، وهي الأهداف التي لم يتم تحقيقها حتى الآن، رغم مقتل وإصابة أكثر من 150 ألف فلسطيني في القطاع غالبيتهم من النساء والأطفال.