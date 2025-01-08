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https://sarabic.ae/20250108/ديدييه-ديشامب-يحدد-موعد-رحيله-عن-منتخب-فرنسا-1096579877.html
ديدييه ديشامب يحدد موعد رحيله عن منتخب فرنسا
ديدييه ديشامب يحدد موعد رحيله عن منتخب فرنسا
سبوتنيك عربي
أكد ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم، أنه سيترك منصبه عام 2026، مشيرًا إلى أنه قضى وقته مع "الزرق" الذين قادهم إلى الفوز بلقب مونديال 2018 في روسيا. 08.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-08T08:49+0000
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وقال ديشامب، في مقابلة تليفزيونية: "أنا هنا منذ عام 2012، ومن المقرر أن استمر حتى عام 2026... كأس العالم المقبلة. سينتهي الأمر هناك، لأنه يجب أن ينتهي في لحظة ما. الأمور صافية في ذهني".ومُدد عقد المدرب الفرنسي لأربع سنوات، بعد التأهل إلى نهائي مونديال قطر الأخير، والخسارة أمام الأرجنتين بركلات الترجيح، وهي مدة أثارت الكثير من الانتقادات في ذلك الوقت.وزادت النقاشات حول مستقبل ديشامب في إدارة المنتخب، بسبب أسلوب اللعب الباهت في كأس أوروبا 2024، على الرغم من الوصول إلى نصف النهائي.وكان النجم زين الدين زيدان، مرشحا لخلافة ديشامب، على رأس العارضة الفنية للـ"ديوك"، إلا أن المشوار الجيد لرفاق مبابي في مونديال قطر، جعل الاتحاد الفرنسي يمدد عقد ديشامب إلى غاية عام 2026.
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أخبار فرنسا , رياضة, منوعات, الأخبار
أخبار فرنسا , رياضة, منوعات, الأخبار

ديدييه ديشامب يحدد موعد رحيله عن منتخب فرنسا

08:49 GMT 08.01.2025
© Getty Images / Jonathan Moscropمدرب منتخب فرنسا لكرة القدم ديدييه ديشامب
مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم ديدييه ديشامب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2025
© Getty Images / Jonathan Moscrop
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أكد ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم، أنه سيترك منصبه عام 2026، مشيرًا إلى أنه قضى وقته مع "الزرق" الذين قادهم إلى الفوز بلقب مونديال 2018 في روسيا.
وقال ديشامب، في مقابلة تليفزيونية: "أنا هنا منذ عام 2012، ومن المقرر أن استمر حتى عام 2026... كأس العالم المقبلة. سينتهي الأمر هناك، لأنه يجب أن ينتهي في لحظة ما. الأمور صافية في ذهني".
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ومُدد عقد المدرب الفرنسي لأربع سنوات، بعد التأهل إلى نهائي مونديال قطر الأخير، والخسارة أمام الأرجنتين بركلات الترجيح، وهي مدة أثارت الكثير من الانتقادات في ذلك الوقت.

وزادت النقاشات حول مستقبل ديشامب في إدارة المنتخب، بسبب أسلوب اللعب الباهت في كأس أوروبا 2024، على الرغم من الوصول إلى نصف النهائي.
وكان النجم زين الدين زيدان، مرشحا لخلافة ديشامب، على رأس العارضة الفنية للـ"ديوك"، إلا أن المشوار الجيد لرفاق مبابي في مونديال قطر، جعل الاتحاد الفرنسي يمدد عقد ديشامب إلى غاية عام 2026.
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