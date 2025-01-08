https://sarabic.ae/20250108/ديدييه-ديشامب-يحدد-موعد-رحيله-عن-منتخب-فرنسا-1096579877.html

ديدييه ديشامب يحدد موعد رحيله عن منتخب فرنسا

ديدييه ديشامب يحدد موعد رحيله عن منتخب فرنسا

سبوتنيك عربي

أكد ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم، أنه سيترك منصبه عام 2026، مشيرًا إلى أنه قضى وقته مع "الزرق" الذين قادهم إلى الفوز بلقب مونديال 2018 في روسيا. 08.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-08T08:49+0000

2025-01-08T08:49+0000

2025-01-08T08:49+0000

مجتمع

أخبار فرنسا

رياضة

منوعات

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/08/1096579673_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_78f9dd720809198f8bdc1e46bfc4c76e.jpg

وقال ديشامب، في مقابلة تليفزيونية: "أنا هنا منذ عام 2012، ومن المقرر أن استمر حتى عام 2026... كأس العالم المقبلة. سينتهي الأمر هناك، لأنه يجب أن ينتهي في لحظة ما. الأمور صافية في ذهني".ومُدد عقد المدرب الفرنسي لأربع سنوات، بعد التأهل إلى نهائي مونديال قطر الأخير، والخسارة أمام الأرجنتين بركلات الترجيح، وهي مدة أثارت الكثير من الانتقادات في ذلك الوقت.وزادت النقاشات حول مستقبل ديشامب في إدارة المنتخب، بسبب أسلوب اللعب الباهت في كأس أوروبا 2024، على الرغم من الوصول إلى نصف النهائي.وكان النجم زين الدين زيدان، مرشحا لخلافة ديشامب، على رأس العارضة الفنية للـ"ديوك"، إلا أن المشوار الجيد لرفاق مبابي في مونديال قطر، جعل الاتحاد الفرنسي يمدد عقد ديشامب إلى غاية عام 2026.

https://sarabic.ae/20220609/ماكرون-يرد-على-أنباء-تواصله-مع-زيدان-لقيادة-باريس-سان-جيرمان-ويدعوه-للتدريب-في-فرنسا-1063312934.html

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فرنسا , رياضة, منوعات, الأخبار