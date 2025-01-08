https://sarabic.ae/20250108/رحلة-إلى-الزمن-القديم-على-متن-قطار-روسكيالسكي-إكسبرس-الروسي-صور-1096580165.html

رحلة إلى الزمن القديم على متن قطار "روسكيالسكي إكسبرس" الروسي

رحلة إلى الزمن القديم على متن قطار "روسكيالسكي إكسبرس" الروسي

سبوتنيك عربي

رحلة إلى الزمن العريق على متن قطار "روسكيالسكي إكسبرس" الروسي

2025-01-08T10:29+0000

2025-01-08T10:29+0000

2025-01-08T10:42+0000

وسائط متعددة

صور

روسيا

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/08/1096580338_0:318:3073:2047_1920x0_80_0_0_93ff6548fbda58b9d670a686be413ba6.jpg

قطار "روسكيالسكي إكسبرس" (Ruskeala Express) هو قطار من الزمن القديم، فريد من نوعه يعمل بالطاقة البخارية، ويُستخدم بهدف جذب السياح إلى جمهورية كاريليا الروسية، حسبما أفاد موقع شركة السكك الحديدية الروسية.ويتكون قطار "روسكيالسكي إكسبرس" من مقصورة مخصصة للسيارات وعربة طعام فاخرة و"مقصورة صور"، مجهزة بنظام تفاعلي لالتقاط الصور الفورية.القطار يتيح الفرصة للسياح السفر في عربة من الدرجة الأولى والتمتع بأجواء مميزة، وتشمل العربة 4 حجرات مريحة وصالة، حيث تم إنشاء كل زاوية لراحة الركاب، محتوية على طاولات كبيرة وأرائك مريحة ووسائد، بالإضافة إلى تقديم الوجبات الخفيفة.وبعد وصول القطار إلى محطة "حديقة جبل روسكيالا"، تتاح للسياح فرصة مشاهدة المنعطف الفريد للقاطرة البخارية. تم تركيب القرص الدوار للقطار في عام 2020، وهو أول قرص دوار في روسيا الحديثة، والذي يسمح للقاطرة بالدوران 180 درجة، ويعمل هذا العنصر المبتكر على تبسيط تغيير الاتجاه وصيانة القاطرة إلى حد كبير، ما يوفر الراحة والكفاءة.وحصل قطار "روسكيالسكي إكسبرس" على جائزة الحكومة الروسية في مجال السياحة عام 2022، ما يؤكد تفرده ومستوى الخدمة العالي لديه.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رحلة إلى الزمن العريق على متن قطار "روسكيالسكي إكسبرس" الروسي