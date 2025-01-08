رحلة إلى الزمن القديم على متن قطار "روسكيالسكي إكسبرس" الروسي

قطار "روسكيالسكي إكسبرس" (Ruskeala Express) هو قطار من الزمن القديم، فريد من نوعه يعمل بالطاقة البخارية، ويُستخدم بهدف جذب السياح إلى جمهورية كاريليا الروسية، حسبما أفاد موقع شركة السكك الحديدية الروسية.ويتكون قطار "روسكيالسكي إكسبرس" من مقصورة مخصصة للسيارات وعربة طعام فاخرة و"مقصورة صور"، مجهزة بنظام تفاعلي لالتقاط الصور الفورية.القطار يتيح الفرصة للسياح السفر في عربة من الدرجة الأولى والتمتع بأجواء مميزة، وتشمل العربة 4 حجرات مريحة وصالة، حيث تم إنشاء كل زاوية لراحة الركاب، محتوية على طاولات كبيرة وأرائك مريحة ووسائد، بالإضافة إلى تقديم الوجبات الخفيفة.وبعد وصول القطار إلى محطة "حديقة جبل روسكيالا"، تتاح للسياح فرصة مشاهدة المنعطف الفريد للقاطرة البخارية. تم تركيب القرص الدوار للقطار في عام 2020، وهو أول قرص دوار في روسيا الحديثة، والذي يسمح للقاطرة بالدوران 180 درجة، ويعمل هذا العنصر المبتكر على تبسيط تغيير الاتجاه وصيانة القاطرة إلى حد كبير، ما يوفر الراحة والكفاءة.وحصل قطار "روسكيالسكي إكسبرس" على جائزة الحكومة الروسية في مجال السياحة عام 2022، ما يؤكد تفرده ومستوى الخدمة العالي لديه.
ستمنحك الرحلة على متن القطار القديم "روسكيالسكي إكسبرس" ذكريات لا تُنسى، عندما تستمتع برؤية جمال جمهورية كاريليا الروسية، وأجواء الزمن القديم.
قطار "روسكيالسكي إكسبرس" (Ruskeala Express) هو قطار من الزمن القديم، فريد من نوعه يعمل بالطاقة البخارية، ويُستخدم بهدف جذب السياح إلى جمهورية كاريليا الروسية، حسبما أفاد موقع شركة السكك الحديدية الروسية.
ويتكون قطار "روسكيالسكي إكسبرس" من مقصورة مخصصة للسيارات وعربة طعام فاخرة و"مقصورة صور"، مجهزة بنظام تفاعلي لالتقاط الصور الفورية.
القطار يتيح الفرصة للسياح السفر في عربة من الدرجة الأولى والتمتع بأجواء مميزة، وتشمل العربة 4 حجرات مريحة وصالة، حيث تم إنشاء كل زاوية لراحة الركاب، محتوية على طاولات كبيرة وأرائك مريحة ووسائد، بالإضافة إلى تقديم الوجبات الخفيفة.
وبعد وصول القطار إلى محطة "حديقة جبل روسكيالا"، تتاح للسياح فرصة مشاهدة المنعطف الفريد للقاطرة البخارية. تم تركيب القرص الدوار للقطار في عام 2020، وهو أول قرص دوار في روسيا الحديثة، والذي يسمح للقاطرة بالدوران 180 درجة، ويعمل هذا العنصر المبتكر على تبسيط تغيير الاتجاه وصيانة القاطرة إلى حد كبير، ما يوفر الراحة والكفاءة.
وحصل قطار "روسكيالسكي إكسبرس" على جائزة الحكومة الروسية في مجال السياحة عام 2022، ما يؤكد تفرده ومستوى الخدمة العالي لديه.