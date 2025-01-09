https://sarabic.ae/20250109/البابا-فرنسيس-ينتقد-إسرائيل-ويؤكد-الوضع-في-غزة-مخز--1096622193.html

البابا فرنسيس ينتقد إسرائيل ويؤكد: الوضع في غزة "مخز"

البابا فرنسيس ينتقد إسرائيل ويؤكد: الوضع في غزة "مخز"

سبوتنيك عربي

انتقد البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الخميس، الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، معتبرا أن "الوضع الإنساني في القطاع الفلسطيني خطير ومخز للغاية". 09.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-09T11:47+0000

2025-01-09T11:47+0000

2025-01-09T11:47+0000

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وقال البابا: "لا يمكننا قبول تجمد الأطفال حتى الموت بسبب تدمير المستشفيات أو قصف شبكة الطاقة"، وذلك تعليقا على الوفيات الناجمة عن برد الشتاء في غزة، مضيفًا: "لا يمكننا بأي حال من الأحوال قبول قصف المدنيين".وجاء تصريح البابا خلال خطابه السنوي أمام الدبلوماسيين والذي ألقاه نيابة عنه أحد مساعديه، بطلب منه بسبب شعوره بنزلة برد.

https://sarabic.ae/20250108/بسبب-حرب-غزة-الجيش-الإسرائيلي-يجري-تغييرا-في-سياساته-الإعلامية-خوفا-من-اعتقال-جنوده-في-الخارج-1096605860.html

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