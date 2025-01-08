https://sarabic.ae/20250108/بسبب-حرب-غزة-الجيش-الإسرائيلي-يجري-تغييرا-في-سياساته-الإعلامية-خوفا-من-اعتقال-جنوده-في-الخارج-1096605860.html

بسبب حرب غزة.. الجيش الإسرائيلي يجري تغييرا في سياساته الإعلامية خوفا من اعتقال جنوده في الخارج

بسبب حرب غزة.. الجيش الإسرائيلي يجري تغييرا في سياساته الإعلامية خوفا من اعتقال جنوده في الخارج

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الإسرائيلي يجري تغييرا في سياساته الإعلامية خوفا من ملاحقة واعتقال جنوده في الخارج. 08.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-08T21:45+0000

2025-01-08T21:45+0000

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي قرر إجراء تغيير في سياساته الإعلامية تخوفا من ملاحقة واعتقال أي من جنوده على خلفية مشاركتهم في الحرب على قطاع غزة.وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأن الجيش الإسرائيلي قرر ألا يكشف بعد الآن عن أسماء الجنود بوسائل الإعلام وسيتخذ تدابير للحد من كشف وجوههم فيما بعد.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أوضحت، الأحد الماضي، أن جنديا إسرائيليا هرب من البرازيل قبيل اعتقاله لمشاركته في الحرب على قطاع غزة.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن محكمة في البرازيل أصدرت أمرا للشرطة بفتح تحقيق مع جندي إسرائيلي كان في زيارة إلى البلاد، للاشتباه في تورطه بارتكاب جرائم حرب في غزة، فيما تمكن من مغادرة البرازيل قبل تنفيذ الأمر، حيث قدمت إحدى المنظمات المجتمعية شكوى جنائية ضد الجندي.ووصفت الإذاعة على موقعها الإلكتروني هذه المذكرة أو الواقعة البرازيلية بــ"الخطيرة" معتبرة إياها بمثابة ظاهرة عالمية خطيرة تثير القلق فعليا.ويشار إلى أن هذه ليست الواقعة الأولى من نوعها، فقد وردت قبل شهرين تقارير عن فرار ضابط احتياط إسرائيلي من قبرص، بعد أن نشرت منظمة فلسطينية صورته واسمه وأعلنت تقديم شكوى ضده بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة حتى الآن عن سقوط أكثر من 45 ألف قتيل و108 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودًا.وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

https://sarabic.ae/20250105/جندي-إسرائيلي-يهرب-من-البرازيل-قبيل-اعتقاله-لمشاركته-في-الحرب-على-غزة-1096491780.html

https://sarabic.ae/20250107/تقرير-الجيش-الاسرائيلي-يستعد-للبقاء-لفترة-طويلة-في-غزة-1096575459.html

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, حركة حماس