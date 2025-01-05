https://sarabic.ae/20250105/نتنياهو-يدعو-لمناقشة-أمنية-لبحث-ملف-تبادل-الأسرى-اليوم-بمشاركة-كاتس-وبن-غفير-1096489147.html

نتنياهو يدعو لمناقشة أمنية لبحث ملف "تبادل الأسرى" اليوم بمشاركة كاتس وبن غفير

نتنياهو يدعو لمناقشة أمنية لبحث ملف "تبادل الأسرى" اليوم بمشاركة كاتس وبن غفير

سبوتنيك عربي

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، لمناقشة أمنية عاجلة اليوم بمشاركة عدد من الوزراء. 05.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-05T09:58+0000

2025-01-05T09:58+0000

2025-01-05T09:58+0000

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن نتنياهو دعا عددا قليلا من الوزراء لمناقشة أمنية عاجلة في وقت لاحق من اليوم تزامنا مع تقدم في مفاوضات صفقة التبادل مع حركة "حماس".وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن نتنياهو دعا كل من وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش لمناقشة هذا الأمر.وأوضحت القناة أيضا أن طائرة إسرائيلية وصلت إلى قطر قبل يومين لبحث صفقة تبادل الأسرى في الدوحة مع حركة "حماس".وكانت "كتائب عز الدين القسام"، الذراع العسكرية لحركة حماس، نشرت أمس السبت، شريط فيديو لأسيرة إسرائيلية تدعى ليري الباج، قد تم أسرها في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلال اليوم الأول لعملية "طوفان الأقصى". وجاء في شريط الفيديو على لسان الأسيرة الإسرائيلية لوزير الدفاع يسرائيل كاتس: "انظر في عيني أبي وقل له إنه وأمي لن يعانقا ابنتهما"، فيما وجهت رسالة أخرى إلى حكومة بنيامين نتنياهو: "إذا كان أحباؤكم هم من في الأسر فهل كانت الحرب ستستمر؟".وأول أمس الجمعة، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة نتنياهو مستعدة للتفاوض على الانسحاب من محور فيلادلفيا في المراحل التالية من اتفاق تبادل الأسرى.ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن "هناك فجوات رغم التقدم والوسطاء يبحثون حلا لطلب إسرائيل تقديم قائمة بأسماء الرهائن"، مضيفة أن "الحكومة الإسرائيلية مستعدة للتفاوض على الانسحاب من محور فيلادلفيا في المراحل التالية من اتفاق الرهائن".وقال مصدر مطلع في حركة "حماس" إن وفداً قيادياً من الحركة وصل إلى القاهرة، والتقى مع مسؤولين مصريين، لإجراء مباحثات بشأن تطورات الجهود التي تبذلها مصر وقطر لاستئناف المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة والتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين مع إسرائيل.وكان مصدر في "حماس" قال إن الحركة لم تتلق أي عرض يقضي بتراجع إسرائيل عن الشروط الجديدة التي وضعتها لعرقلة اتفاق ممكن بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإبرام صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين.

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إسرائيل, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, قطر, أخبار قطر اليوم