https://sarabic.ae/20250104/هل-تريدون-قتلنا؟-حماس-تنشر-فيديو-لأسيرة-إسرائيلية-في-غزة-منذ-أكثر-من-450-يوما-فيديو-1096476739.html

"هل تريدون قتلنا؟".. "حماس" تنشر فيديو لأسيرة إسرائيلية في غزة منذ أكثر من 450 يوما... فيديو

"هل تريدون قتلنا؟".. "حماس" تنشر فيديو لأسيرة إسرائيلية في غزة منذ أكثر من 450 يوما... فيديو

سبوتنيك عربي

نشرت "حماس" الفلسطينية، اليوم السبت، فيديو لأسيرة إسرائيلية في قطاع غزة منذ أكثر من 450 يوما. 04.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-04T14:55+0000

2025-01-04T14:55+0000

2025-01-04T14:55+0000

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وذكرت وكالة "سما"، مساء اليوم السبت، أن "كتائب عز الدين القسام"، الذراع العسكرية لحركة حماس، نشرت شريط فيديو لأسيرة إسرائيلية تدعى ليري الباج، قد تم أسرها في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلال اليوم الأول لعملية "طوفان الأقصى".وجاء في شريط الفيديو على لسان الأسيرة الإسرائيلية لوزير الدفاع يسرائيل كاتس: "انظر في عيني أبي وقل له إنه وأمي لن يعانقا ابنتهما"، فيما وجهت رسالة أخرى إلى حكومة بنيامين نتنياهو: "إذا كان أحباؤكم هم من في الأسر فهل كانت الحرب ستستمر؟".وقالت ليري الباج: "بقاؤنا على قيد الحياة مرتبط بانسحاب الجيش وعدم وصوله إلينا، والعالم بدأ ينسانا ولا يهتم بمعاناتنا، ونحن لسنا في سلم أولويات حكومتنا ولا جيشنا، فهل تريدون قتلنا؟".وأمس الجمعة، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة نتنياهو مستعدة للتفاوض على الانسحاب من محور فيلادلفيا في المراحل التالية من اتفاق تبادل الأسرى.ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن "هناك فجوات رغم التقدم والوسطاء يبحثون حلا لطلب إسرائيل تقديم قائمة بأسماء الرهائن"، مضيفة أن "الحكومة الإسرائيلية مستعدة للتفاوض على الانسحاب من محور فيلادلفيا في المراحل التالية من اتفاق الرهائن".كما أشارت الصحيفة إلى أنه "لا تزال هناك فجوات في المفاوضات وأبرزها يتعلق بعدد المختطفين الذين سيطلق سراحهم"، مؤكدة أن "الوسطاء يحاولون إيجاد حلول لمطلب إسرائيل بالحصول على قائمة بأسماء المختطفين الأحياء".وقال مصدر مطلع في حركة "حماس" إن وفداً قيادياً من الحركة وصل إلى القاهرة، والتقى مع مسؤولين مصريين، لإجراء مباحثات بشأن تطورات الجهود التي تبذلها مصر وقطر لاستئناف المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة والتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين مع إسرائيل.وكان مصدر في "حماس" قال إن الحركة لم تتلق أي عرض يقضي بتراجع إسرائيل عن الشروط الجديدة التي وضعتها لعرقلة اتفاق ممكن بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإبرام صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين.

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, الأخبار