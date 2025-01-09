https://sarabic.ae/20250109/النمل-يتفوق-على-البشر-في-قطاع-مرتبط-بالإدارة--1096624055.html
النمل يتفوق على البشر في قطاع مرتبط بالإدارة
النمل يتفوق على البشر في قطاع مرتبط بالإدارة
سبوتنيك عربي
من المعروف أن العمل الجماعي يحقق نتائج أفضل من العمل الفردي في معظم الأحيان، ولسبر هذه النتائج بشكل علمي دقيق، سلطت دراسة حديثة الضوء على الفوارق بين الإدراك... 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T12:20+0000
2025-01-09T12:20+0000
2025-01-09T12:20+0000
مجتمع
منوعات
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/09/1096623838_0:221:3238:2042_1920x0_80_0_0_cf822460e936e22c9154379aecd6ddf9.jpg
أجرى فريق بحثي تجربة فريدة من نوعها لمقارنة الأداء الجماعي بين البشر والنمل في مهمة تتطلب التعاون لنقل حمولة كبيرة ذات حواف تمثل عوائق عبر متاهة ضيقة.وقام الباحثون ببناء مشكلة شبيهة في نسختين، الأولى كبيرة تسمح للبشر بنقل قطعة ما، والثانية صغيرة، وتستخدم لاختبار النمل، حيث تم وضع الحمولة داخل كيس يحتوي على طعام، مما جعل النمل يعتقد أن الحمولة عبارة عن طعام يجب نقله إلى المستعمرة.
https://sarabic.ae/20241001/نملة-تأكل-صغارها-لحماية-نفسها-من-المرض-1093299756.html
https://sarabic.ae/20241010/كيف-حول-الكويكب-قاتل-الديناصورات-النمل-إلى-مزارعين-مهرة؟-1093616724.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/09/1096623838_500:0:3231:2048_1920x0_80_0_0_dd786ebcd6b384bce5a5127fb0b6d2bf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, علوم
النمل يتفوق على البشر في قطاع مرتبط بالإدارة
من المعروف أن العمل الجماعي يحقق نتائج أفضل من العمل الفردي في معظم الأحيان، ولسبر هذه النتائج بشكل علمي دقيق، سلطت دراسة حديثة الضوء على الفوارق بين الإدراك الفردي والجماعي، بالإضافة إلى مزايا وعيوب التعاون في اتخاذ القرارات الجماعية.
أجرى فريق بحثي تجربة فريدة من نوعها لمقارنة الأداء الجماعي بين البشر والنمل في مهمة تتطلب التعاون لنقل حمولة كبيرة ذات حواف تمثل عوائق عبر متاهة ضيقة.
واستخدمت الدراسة نمط محاكاة مشكلة كلاسيكية تعرف باسم "تحريك البيانو"، وهي تحدٍّ شائع في مجالات التخطيط الحركي، حيث يتطلب الأمر تحريك جسم كبير وغريب الشكل عبر ممرات ضيقة ومعقدة.
وقام الباحثون ببناء مشكلة شبيهة في نسختين، الأولى كبيرة تسمح للبشر بنقل قطعة ما، والثانية صغيرة، وتستخدم لاختبار النمل، حيث تم وضع الحمولة داخل كيس يحتوي على طعام، مما جعل النمل يعتقد أن الحمولة عبارة عن طعام يجب نقله إلى المستعمرة.
وأظهرت الدراسة، عندما يوحد النمل قواه لحمل الحمولة الكبيرة معا، يتأثر كل منهم بتصرفات الآخرين ويحاول الاصطفاف مع المجموعة، هذا يمنح المجموعة ذاكرة قصيرة الأمد لكنها قوية تسمح لها بالاستمرار في اتجاه حركتها رغم العوائق، وهكذا فإن كل النمل متفق ومتعاون في حمل الحمولة معا.
10 أكتوبر 2024, 12:24 GMT
أما بالنسبة للبشر، فإن تعقيد الدماغ البشري هو ما صعّب تعاونه، فعلى عكس النمل، يدخل كل شخص اللغز محاولا فهمه وحاملا أفكارا مختلفة حول تسلسل الحركات المطلوبة لتحريكه، بالتالي يتعقد المشهد ويصبح العمل الجماعي مرهق في ظل الآراء والأفكار المتعددة.