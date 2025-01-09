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جوزيف عون يؤدي اليمين الدستوري كرئيس للبنان
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https://sarabic.ae/20250109/النمل-يتفوق-على-البشر-في-قطاع-مرتبط-بالإدارة--1096624055.html
النمل يتفوق على البشر في قطاع مرتبط بالإدارة
النمل يتفوق على البشر في قطاع مرتبط بالإدارة
سبوتنيك عربي
من المعروف أن العمل الجماعي يحقق نتائج أفضل من العمل الفردي في معظم الأحيان، ولسبر هذه النتائج بشكل علمي دقيق، سلطت دراسة حديثة الضوء على الفوارق بين الإدراك... 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T12:20+0000
2025-01-09T12:20+0000
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أجرى فريق بحثي تجربة فريدة من نوعها لمقارنة الأداء الجماعي بين البشر والنمل في مهمة تتطلب التعاون لنقل حمولة كبيرة ذات حواف تمثل عوائق عبر متاهة ضيقة.وقام الباحثون ببناء مشكلة شبيهة في نسختين، الأولى كبيرة تسمح للبشر بنقل قطعة ما، والثانية صغيرة، وتستخدم لاختبار النمل، حيث تم وضع الحمولة داخل كيس يحتوي على طعام، مما جعل النمل يعتقد أن الحمولة عبارة عن طعام يجب نقله إلى المستعمرة.
https://sarabic.ae/20241001/نملة-تأكل-صغارها-لحماية-نفسها-من-المرض-1093299756.html
https://sarabic.ae/20241010/كيف-حول-الكويكب-قاتل-الديناصورات-النمل-إلى-مزارعين-مهرة؟-1093616724.html
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منوعات, علوم
منوعات, علوم

النمل يتفوق على البشر في قطاع مرتبط بالإدارة

12:20 GMT 09.01.2025
© Unsplash/ Pete Fنمل
نمل - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
© Unsplash/ Pete F
تابعنا عبر
من المعروف أن العمل الجماعي يحقق نتائج أفضل من العمل الفردي في معظم الأحيان، ولسبر هذه النتائج بشكل علمي دقيق، سلطت دراسة حديثة الضوء على الفوارق بين الإدراك الفردي والجماعي، بالإضافة إلى مزايا وعيوب التعاون في اتخاذ القرارات الجماعية.
أجرى فريق بحثي تجربة فريدة من نوعها لمقارنة الأداء الجماعي بين البشر والنمل في مهمة تتطلب التعاون لنقل حمولة كبيرة ذات حواف تمثل عوائق عبر متاهة ضيقة.

واستخدمت الدراسة نمط محاكاة مشكلة كلاسيكية تعرف باسم "تحريك البيانو"، وهي تحدٍّ شائع في مجالات التخطيط الحركي، حيث يتطلب الأمر تحريك جسم كبير وغريب الشكل عبر ممرات ضيقة ومعقدة.

نملة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
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نملة تأكل صغارها لحماية نفسها من المرض
1 أكتوبر 2024, 06:47 GMT
وقام الباحثون ببناء مشكلة شبيهة في نسختين، الأولى كبيرة تسمح للبشر بنقل قطعة ما، والثانية صغيرة، وتستخدم لاختبار النمل، حيث تم وضع الحمولة داخل كيس يحتوي على طعام، مما جعل النمل يعتقد أن الحمولة عبارة عن طعام يجب نقله إلى المستعمرة.
وأظهرت الدراسة، عندما يوحد النمل قواه لحمل الحمولة الكبيرة معا، يتأثر كل منهم بتصرفات الآخرين ويحاول الاصطفاف مع المجموعة، هذا يمنح المجموعة ذاكرة قصيرة الأمد لكنها قوية تسمح لها بالاستمرار في اتجاه حركتها رغم العوائق، وهكذا فإن كل النمل متفق ومتعاون في حمل الحمولة معا.
مجموعة من النمل تلتقط حشرة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2024
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كيف حول الكويكب "قاتل الديناصورات" النمل إلى مزارعين مهرة؟
10 أكتوبر 2024, 12:24 GMT
أما بالنسبة للبشر، فإن تعقيد الدماغ البشري هو ما صعّب تعاونه، فعلى عكس النمل، يدخل كل شخص اللغز محاولا فهمه وحاملا أفكارا مختلفة حول تسلسل الحركات المطلوبة لتحريكه، بالتالي يتعقد المشهد ويصبح العمل الجماعي مرهق في ظل الآراء والأفكار المتعددة.
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:36 GMT
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