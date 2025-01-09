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https://sarabic.ae/20250109/سلسلة-غارات-أمريكية-وبريطانية-على-أنصار-الله-في-3-محافظات-يمنية-1096607207.html
سلسلة غارات أمريكية وبريطانية على "أنصار الله" في 3 محافظات يمنية
سلسلة غارات أمريكية وبريطانية على "أنصار الله" في 3 محافظات يمنية
سبوتنيك عربي
جددت أمريكا وبريطانيا، اليوم الخميس، قصفها الجوي على جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، مستهدفةً مواقع للجماعة في محافظات صنعاء (وسط اليمن) وعمران (شمال... 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T01:23+0000
2025-01-09T01:23+0000
الحرب على اليمن
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القاهرة– سبوتنيك. وأفاد مصدر يمني لـ "ريا نوفوستي" بأن مقاتلات أمريكية وبريطانية قصفت بثلاث غارات ثكنات تابعة للواء 29 ميكا في الجبل الأسود بمديرية حرف سفيان شمال محافظة عمران (50 كم شمال صنعاء).وأضاف أن قصفاً جوياً مماثلاً بغارتين استهدفتا معسكر جَّربْان في مديرية سَّنحان بمحافظة صنعاء جنوب العاصمة.وذكر المصدر أن المقاتلات الأمريكية والبريطانية شنت غارة على موقع عسكري في جبل المِّلح بمديرية اللُحَّية (110 كم) شمال مدينة الحديدة (غرب اليمن) الساحلية جنوب البحر الأحمر.ويأتي القصف الجوي غداة تنفيذ مقاتلات أمريكية وبريطانية، أربع غارات على معسكر جَّربْان في مديرية سَّنحان بمحافظة صنعاء جنوب العاصمة، واللواء 29 ميكا في الجبل الأسود بمديرية حرف سفيان شمال محافظة عمران.وحينها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، استهداف منشأتين تحت الأرض لتخزين الأسلحة التقليدية المتقدمة التابعة لـ "أنصار الله" في مناطق سيطرة الجماعة في اليمن، مشيرةً إلى "استخدام المنشأتين في شن هجمات ضد السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية والسفن التجارية في البحر الأحمر الجنوبي وخليج عدن".وجاء القصف الأمريكي والبريطاني، بعد أيام من إعلان "أنصار الله"، يوم الاثنين الماضي، مهاجمة حاملة الطائرات الأمريكية (يو إس إس هاري ترومان) شمال البحر الأحمر بصاروخين مجنحين و4 طائرات مُسيرة "أثناء تحضيرها لهجوم جوي كبير على البلد"، مؤكدةً "إفشال الهجوم الأمريكي".وكان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، قد كشف، في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أن قوات الجماعة أطلقت منذ تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي، 1147 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مُسيرة باتجاه إسرائيل إسناداً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستهدفت 211 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا.وبدأت أمريكا وبريطانيا في 12 كانون الثاني/ يناير العام الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأمريكية والبريطانية رداً على الغارات الجوية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20250108/غارات-أمريكية-بريطانية-على-اليمن-وواشنطن-تقول-إنها-استهدفت-منشآت-لتخزين-الأسلحة-1096586240.html
https://sarabic.ae/20250108/أنصار-الله-لـسبوتنيك-واشنطن-فشلت-في-وقف-دعمنا-لغزة-ومرحلة-جديدة-قادمة-1096585929.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا

سلسلة غارات أمريكية وبريطانية على "أنصار الله" في 3 محافظات يمنية

01:23 GMT 09.01.2025
© AP Photoتداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لميناء الحديدة في اليمن
تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لميناء الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
جددت أمريكا وبريطانيا، اليوم الخميس، قصفها الجوي على جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، مستهدفةً مواقع للجماعة في محافظات صنعاء (وسط اليمن) وعمران (شمال صنعاء) والحديدة (غرب البلاد).
القاهرة– سبوتنيك. وأفاد مصدر يمني لـ "ريا نوفوستي" بأن مقاتلات أمريكية وبريطانية قصفت بثلاث غارات ثكنات تابعة للواء 29 ميكا في الجبل الأسود بمديرية حرف سفيان شمال محافظة عمران (50 كم شمال صنعاء).
وأضاف أن قصفاً جوياً مماثلاً بغارتين استهدفتا معسكر جَّربْان في مديرية سَّنحان بمحافظة صنعاء جنوب العاصمة.
إسرائيل تقصف مواقع تابعة لجماعة أنصار الله في محافظة الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2025
غارات أمريكية بريطانية على اليمن... وواشنطن تقول إنها استهدفت منشآت لتخزين الأسلحة
أمس, 12:46 GMT
وذكر المصدر أن المقاتلات الأمريكية والبريطانية شنت غارة على موقع عسكري في جبل المِّلح بمديرية اللُحَّية (110 كم) شمال مدينة الحديدة (غرب اليمن) الساحلية جنوب البحر الأحمر.
ويأتي القصف الجوي غداة تنفيذ مقاتلات أمريكية وبريطانية، أربع غارات على معسكر جَّربْان في مديرية سَّنحان بمحافظة صنعاء جنوب العاصمة، واللواء 29 ميكا في الجبل الأسود بمديرية حرف سفيان شمال محافظة عمران.
وحينها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، استهداف منشأتين تحت الأرض لتخزين الأسلحة التقليدية المتقدمة التابعة لـ "أنصار الله" في مناطق سيطرة الجماعة في اليمن، مشيرةً إلى "استخدام المنشأتين في شن هجمات ضد السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية والسفن التجارية في البحر الأحمر الجنوبي وخليج عدن".
مقاتلون تابعون لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2025
"أنصار الله" لـ"سبوتنيك": واشنطن فشلت في وقف دعمنا لغزة.. ومرحلة جديدة قادمة
أمس, 12:20 GMT
وجاء القصف الأمريكي والبريطاني، بعد أيام من إعلان "أنصار الله"، يوم الاثنين الماضي، مهاجمة حاملة الطائرات الأمريكية (يو إس إس هاري ترومان) شمال البحر الأحمر بصاروخين مجنحين و4 طائرات مُسيرة "أثناء تحضيرها لهجوم جوي كبير على البلد"، مؤكدةً "إفشال الهجوم الأمريكي".
وكان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، قد كشف، في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أن قوات الجماعة أطلقت منذ تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي، 1147 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مُسيرة باتجاه إسرائيل إسناداً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستهدفت 211 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا.
وبدأت أمريكا وبريطانيا في 12 كانون الثاني/ يناير العام الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأمريكية والبريطانية رداً على الغارات الجوية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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