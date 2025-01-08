https://sarabic.ae/20250108/غارات-أمريكية-بريطانية-على-اليمن-وواشنطن-تقول-إنها-استهدفت-منشآت-لتخزين-الأسلحة-1096586240.html

غارات أمريكية بريطانية على اليمن... وواشنطن تقول إنها استهدفت منشآت لتخزين الأسلحة

غارات أمريكية بريطانية على اليمن... وواشنطن تقول إنها استهدفت منشآت لتخزين الأسلحة

سبوتنيك عربي

شنّت القوات الأمريكية والبريطانية، غارات على مواقع لجماعة "أنصار الله" اليمنية، في محافظتي صنعاء (وسط اليمن) وعمران (شمال صنعاء). 08.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-08T12:46+0000

2025-01-08T12:46+0000

2025-01-08T12:46+0000

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وأفادت قناة "المسيرة" التابعة لـ"أنصار الله"، بأن "العدوان الأمريكي البريطاني، استهدف بـ5 غارات مديرية حرف سفيان، وغارتين على منطقة جربان بمديرية سنحان في العاصمة اليمنية صنعاء".في هذه الأثناء، أفاد مصدر في صنعاء لـ"سبوتنيك"، بأن قصفًا يُعتقد أن مقاتلات أمريكية وبريطانية، قد شنته، استهدف بغارتين معسكر جربان في مديرية سنحان جنوب صنعاء.وأضاف المصدر أن غارتين آخرتين طالتا مواقع للواء "29 ميكا" في الجبل الأسود بمديرية حرف سفيان شمال محافظة عمران.من جهتها، قالت القيادة الوسطى الأمريكية، إنها نفذت ضربات دقيقة على "منشآت تخزين أسلحة تقليدية متطورة تحت الأرض" تابعة لـ"أنصار الله" في اليمن، مؤكدة أن الجماعة "استخدمت هذه المرافق لشن هجمات على السفن الحربية وأخرى تجارية".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت 6 أشهر.ويعاني اليمن للعام العاشر تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" اليمنية، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.

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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, أخبار العالم الآن, العالم