https://sarabic.ae/20250107/خلال-زيارة-لتل-أبيب-واشنطن-تبحث-مع-رئاسة-الأركان-الإسرائيلية-العمليات-ضد-أنصار-الله-1096568221.html

خلال زيارة لتل أبيب.. واشنطن تبحث مع رئاسة الأركان الإسرائيلية العمليات ضد "أنصار الله"

خلال زيارة لتل أبيب.. واشنطن تبحث مع رئاسة الأركان الإسرائيلية العمليات ضد "أنصار الله"

سبوتنيك عربي

زار نائب قائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال جون برينان، اليوم الثلاثاء، إسرائيل لبحث العمليات العسكرية المشتركة ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن. 07.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-07T15:06+0000

2025-01-07T15:06+0000

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجنرال برينان التقى بنائب رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي الجنرال أمير برعام، في تل أبيب وبحث معه كيفية تصدي الجانبين "للصواريخ الحوثية" المنطلقة من اليمن.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن "القائد العسكري الأمريكي تفقد قاعدة عسكرية جوية إسرائيلية وبحث مع الجنرال أمير برعام التهديدات الحوثية على إسرائيل".وأمس الاننين، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية أنها استهدفت حاملة طائرات أمريكية شمال البحر الأحمر، وعددا من الأهداف العسكرية والحيوية الإسرائيلية في يافا وعسقلان.وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان: "نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية، عملية عسكرية نوعية ومشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان" بصاروخين مجنحين وأربع طائرات مسيرة شمالي البحر الأحمر، وذلك أثناء تحضير العدو الأمريكي لشن هجوم جوي كبير على بلدنا وقد أدت العملية بفضل الله إلى إفشال الهجوم".وأضاف البيان: "نفذ سلاح الجو المسير ظهر اليوم عمليتين عسكريتين، الأولى استهدفت هدفا عسكريا تابعا للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة، بطائرتين مسيرتين".وتابع: "العملية الأخرى استهدفت هدفا حيويا تابعا للعدو الإسرائيلي في عسقلان المحتلة، بطائرة مسيرة"، موضحا: "في سياق آخر، نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية ثالثة مساء اليوم استهدفت هدفا عسكريا تابعا للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة، بطائرة مسيرة".وأكد أن "القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها المساندة للمقاومة الفلسطينية وإن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".وفي وقت سابق من أول أمس الأحد، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مهاجمة محطة كهرباء في إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي، ضمن هجمات الجماعة، التي تشنها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي.وحثّت الأمم المتحدة، أمس الأحد، "جماعة "أنصار الله" اليمنية، على اتخاذ إجراءات لتمهيد الطريق أمام عملية سياسية في اليمن، وخفض التصعيد الناجم عن الهجمات المتبادلة بين الجماعة وكل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

https://sarabic.ae/20250106/أنصار-الله-تعلن-استهداف-حاملة-طائرات-أمريكية-في-البحر-الأحمر-وأهدافا-إسرائيلية-في-يافا-وعسقلان-1096543018.html

https://sarabic.ae/20250105/الأمم-المتحدة-تحث-أنصار-الله-على-اتخاذ-إجراءات-ملموسة-لتمهيد-الطريق-لعملية-سياسية-في-اليمن-1096510117.html

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