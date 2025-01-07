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09:46 GMT
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
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صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
12:33 GMT
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مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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ما الذي يحمله السوداني إلى طهران
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الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
12:03 GMT
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https://sarabic.ae/20250107/خلال-زيارة-لتل-أبيب-واشنطن-تبحث-مع-رئاسة-الأركان-الإسرائيلية-العمليات-ضد-أنصار-الله-1096568221.html
خلال زيارة لتل أبيب.. واشنطن تبحث مع رئاسة الأركان الإسرائيلية العمليات ضد "أنصار الله"
خلال زيارة لتل أبيب.. واشنطن تبحث مع رئاسة الأركان الإسرائيلية العمليات ضد "أنصار الله"
سبوتنيك عربي
زار نائب قائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال جون برينان، اليوم الثلاثاء، إسرائيل لبحث العمليات العسكرية المشتركة ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن. 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T15:06+0000
2025-01-07T15:06+0000
أخبار اليمن الأن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
العالم العربي
الأخبار
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجنرال برينان التقى بنائب رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي الجنرال أمير برعام، في تل أبيب وبحث معه كيفية تصدي الجانبين "للصواريخ الحوثية" المنطلقة من اليمن.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن "القائد العسكري الأمريكي تفقد قاعدة عسكرية جوية إسرائيلية وبحث مع الجنرال أمير برعام التهديدات الحوثية على إسرائيل".وأمس الاننين، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية أنها استهدفت حاملة طائرات أمريكية شمال البحر الأحمر، وعددا من الأهداف العسكرية والحيوية الإسرائيلية في يافا وعسقلان.وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان: "نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية، عملية عسكرية نوعية ومشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان" بصاروخين مجنحين وأربع طائرات مسيرة شمالي البحر الأحمر، وذلك أثناء تحضير العدو الأمريكي لشن هجوم جوي كبير على بلدنا وقد أدت العملية بفضل الله إلى إفشال الهجوم".وأضاف البيان: "نفذ سلاح الجو المسير ظهر اليوم عمليتين عسكريتين، الأولى استهدفت هدفا عسكريا تابعا للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة، بطائرتين مسيرتين".وتابع: "العملية الأخرى استهدفت هدفا حيويا تابعا للعدو الإسرائيلي في عسقلان المحتلة، بطائرة مسيرة"، موضحا: "في سياق آخر، نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية ثالثة مساء اليوم استهدفت هدفا عسكريا تابعا للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة، بطائرة مسيرة".وأكد أن "القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها المساندة للمقاومة الفلسطينية وإن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".وفي وقت سابق من أول أمس الأحد، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مهاجمة محطة كهرباء في إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي، ضمن هجمات الجماعة، التي تشنها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي.وحثّت الأمم المتحدة، أمس الأحد، "جماعة "أنصار الله" اليمنية، على اتخاذ إجراءات لتمهيد الطريق أمام عملية سياسية في اليمن، وخفض التصعيد الناجم عن الهجمات المتبادلة بين الجماعة وكل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
https://sarabic.ae/20250106/أنصار-الله-تعلن-استهداف-حاملة-طائرات-أمريكية-في-البحر-الأحمر-وأهدافا-إسرائيلية-في-يافا-وعسقلان-1096543018.html
https://sarabic.ae/20250105/الأمم-المتحدة-تحث-أنصار-الله-على-اتخاذ-إجراءات-ملموسة-لتمهيد-الطريق-لعملية-سياسية-في-اليمن-1096510117.html
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أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار
أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار

خلال زيارة لتل أبيب.. واشنطن تبحث مع رئاسة الأركان الإسرائيلية العمليات ضد "أنصار الله"

15:06 GMT 07.01.2025
© AP Photoصاروخ إيراني في سماء إسرائيل
صاروخ إيراني في سماء إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
زار نائب قائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال جون برينان، اليوم الثلاثاء، إسرائيل لبحث العمليات العسكرية المشتركة ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجنرال برينان التقى بنائب رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي الجنرال أمير برعام، في تل أبيب وبحث معه كيفية تصدي الجانبين "للصواريخ الحوثية" المنطلقة من اليمن.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن "القائد العسكري الأمريكي تفقد قاعدة عسكرية جوية إسرائيلية وبحث مع الجنرال أمير برعام التهديدات الحوثية على إسرائيل".
جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
"أنصار الله" تعلن استهداف حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر وأهدافا إسرائيلية في يافا وعسقلان
أمس, 19:21 GMT
وأمس الاننين، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية أنها استهدفت حاملة طائرات أمريكية شمال البحر الأحمر، وعددا من الأهداف العسكرية والحيوية الإسرائيلية في يافا وعسقلان.
وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان: "نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية، عملية عسكرية نوعية ومشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان" بصاروخين مجنحين وأربع طائرات مسيرة شمالي البحر الأحمر، وذلك أثناء تحضير العدو الأمريكي لشن هجوم جوي كبير على بلدنا وقد أدت العملية بفضل الله إلى إفشال الهجوم".
وأضاف البيان: "نفذ سلاح الجو المسير ظهر اليوم عمليتين عسكريتين، الأولى استهدفت هدفا عسكريا تابعا للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة، بطائرتين مسيرتين".
وتابع: "العملية الأخرى استهدفت هدفا حيويا تابعا للعدو الإسرائيلي في عسقلان المحتلة، بطائرة مسيرة"، موضحا: "في سياق آخر، نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية ثالثة مساء اليوم استهدفت هدفا عسكريا تابعا للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة، بطائرة مسيرة".
المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2025
الأمم المتحدة تحث "أنصار الله" على اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية في اليمن
5 يناير, 19:47 GMT
وأكد أن "القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها المساندة للمقاومة الفلسطينية وإن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".
وفي وقت سابق من أول أمس الأحد، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مهاجمة محطة كهرباء في إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي، ضمن هجمات الجماعة، التي تشنها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي.
وحثّت الأمم المتحدة، أمس الأحد، "جماعة "أنصار الله" اليمنية، على اتخاذ إجراءات لتمهيد الطريق أمام عملية سياسية في اليمن، وخفض التصعيد الناجم عن الهجمات المتبادلة بين الجماعة وكل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
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