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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250109/ضابط-أمريكي-سابق-على-واشنطن-التوقف-عن-دعم-فكرة-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو--1096639515.html
ضابط أمريكي سابق: على واشنطن التوقف عن دعم فكرة انضمام أوكرانيا إلى الناتو
ضابط أمريكي سابق: على واشنطن التوقف عن دعم فكرة انضمام أوكرانيا إلى الناتو
سبوتنيك عربي
ذكر ضابط المخابرات الأمريكية السابق توني شيفر على اليوتيوب، أنه على الولايات المتحدة، ممثلة بوزير الخارجية أنتوني بلينكن، بحاجة إلى التوقف عن دعم فكرة انضمام... 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T19:44+0000
2025-01-09T19:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1e/1068447118_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_c51ffd0692d1ae1c43315c3af8c7ef75.jpg
وأضاف شيفر على قناة "جودجينغ فريدوم: "أوقفوا هراء الناتو، وإن قبول أوكرانيا في الناتو لن يجلب أي فائدة لأي شخص!"وبعد الهجوم الإرهابي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك، قال بوتين إنه من المستحيل التفاوض مع أولئك الذين "يضربون المدنيين بشكل عشوائي، أو البنية التحتية المدنية، أو يحاولون خلق تهديدات لمنشآت الطاقة النووية".
https://sarabic.ae/20250109/مشاهد-لـبي-إم--21-غراد-الروسية-وهي-تستهدف-معاقل-تابعة-لقوات-كييف-في-خيرسون--فيديو--1096638336.html
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روسيا
روسيا

ضابط أمريكي سابق: على واشنطن التوقف عن دعم فكرة انضمام أوكرانيا إلى الناتو

19:44 GMT 09.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatskyعلم أوكرانيا في كييف
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
ذكر ضابط المخابرات الأمريكية السابق توني شيفر على اليوتيوب، أنه على الولايات المتحدة، ممثلة بوزير الخارجية أنتوني بلينكن، بحاجة إلى التوقف عن دعم فكرة انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وأضاف شيفر على قناة "جودجينغ فريدوم: "أوقفوا هراء الناتو، وإن قبول أوكرانيا في الناتو لن يجلب أي فائدة لأي شخص!"
ووفقاً لشافير، فإن مثل هذه الأجندة مدمرة، ولروسيا الحق في أن يكون لها مجال نفوذ سياسي خاص بها.
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد لـ"بي إم- 21 غراد" الروسية وهي تستهدف معاقل تابعة لقوات كييف في خيرسون ... فيديو
18:33 GMT
وفي يونيو/ حزيران الماضي، طرح الرئيس بوتين مبادرة لحل سلمي للصراع في أوكرانيا، جوهرها: وقف إطلاق النار على الفور وإعلان كييف استعدادها للمفاوضات، وانسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق التي أصبحت ضمن كيانات روسيا الاتحادية، وكذلك إعلان كييف رسميا التخلي عن نية الانضمام إلى حلف الـ"ناتو"، والتخلص من براثن النازية في البلاد، والالتزام بوضع محايد وغير انحيازي وخالي من الأسلحة النووية.
وبعد الهجوم الإرهابي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك، قال بوتين إنه من المستحيل التفاوض مع أولئك الذين "يضربون المدنيين بشكل عشوائي، أو البنية التحتية المدنية، أو يحاولون خلق تهديدات لمنشآت الطاقة النووية".
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:36 GMT
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