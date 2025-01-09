https://sarabic.ae/20250109/ضابط-أمريكي-سابق-على-واشنطن-التوقف-عن-دعم-فكرة-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو--1096639515.html
ضابط أمريكي سابق: على واشنطن التوقف عن دعم فكرة انضمام أوكرانيا إلى الناتو
ضابط أمريكي سابق: على واشنطن التوقف عن دعم فكرة انضمام أوكرانيا إلى الناتو
سبوتنيك عربي
ذكر ضابط المخابرات الأمريكية السابق توني شيفر على اليوتيوب، أنه على الولايات المتحدة، ممثلة بوزير الخارجية أنتوني بلينكن، بحاجة إلى التوقف عن دعم فكرة انضمام... 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T19:44+0000
2025-01-09T19:44+0000
2025-01-09T19:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1e/1068447118_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_c51ffd0692d1ae1c43315c3af8c7ef75.jpg
وأضاف شيفر على قناة "جودجينغ فريدوم: "أوقفوا هراء الناتو، وإن قبول أوكرانيا في الناتو لن يجلب أي فائدة لأي شخص!"وبعد الهجوم الإرهابي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك، قال بوتين إنه من المستحيل التفاوض مع أولئك الذين "يضربون المدنيين بشكل عشوائي، أو البنية التحتية المدنية، أو يحاولون خلق تهديدات لمنشآت الطاقة النووية".
https://sarabic.ae/20250109/مشاهد-لـبي-إم--21-غراد-الروسية-وهي-تستهدف-معاقل-تابعة-لقوات-كييف-في-خيرسون--فيديو--1096638336.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1e/1068447118_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6cdc5d2662b48c395c58364daa052b2a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
ضابط أمريكي سابق: على واشنطن التوقف عن دعم فكرة انضمام أوكرانيا إلى الناتو
ذكر ضابط المخابرات الأمريكية السابق توني شيفر على اليوتيوب، أنه على الولايات المتحدة، ممثلة بوزير الخارجية أنتوني بلينكن، بحاجة إلى التوقف عن دعم فكرة انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وأضاف شيفر على قناة "جودجينغ فريدوم: "أوقفوا هراء الناتو، وإن قبول أوكرانيا في الناتو لن يجلب أي فائدة لأي شخص!"
ووفقاً لشافير، فإن مثل هذه الأجندة مدمرة، ولروسيا الحق في أن يكون لها مجال نفوذ سياسي خاص بها.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، طرح الرئيس بوتين مبادرة لحل سلمي للصراع في أوكرانيا، جوهرها: وقف إطلاق النار على الفور وإعلان كييف استعدادها للمفاوضات، وانسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق التي أصبحت ضمن كيانات روسيا الاتحادية، وكذلك إعلان كييف رسميا التخلي عن نية الانضمام إلى حلف الـ"ناتو"، والتخلص من براثن النازية في البلاد، والالتزام بوضع محايد وغير انحيازي وخالي من الأسلحة النووية.
وبعد الهجوم الإرهابي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك، قال بوتين إنه من المستحيل التفاوض مع أولئك الذين "يضربون المدنيين بشكل عشوائي، أو البنية التحتية المدنية، أو يحاولون خلق تهديدات لمنشآت الطاقة النووية".