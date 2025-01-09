https://sarabic.ae/20250109/كتائب-القسام-تعلن-مسؤوليتها-عن-عملية-قلقيلية-بالضفة-الغربية-التي--أسفرت-عن-مقتل-3-إسرائيليين--1096607058.html
كتائب القسام تعلن مسؤوليتها عن عملية قلقيلية بالضفة الغربية التي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين
كتائب القسام تعلن مسؤوليتها عن عملية قلقيلية بالضفة الغربية التي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين
سبوتنيك عربي
أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية وفصيلان آخران مساء أمس الأربعاء المسؤولية عن واقعة إطلاق النار في الضفة الغربية يوم الاثنين والتي أسفرت... 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T02:11+0000
2025-01-09T02:11+0000
2025-01-09T02:11+0000
كتائب القسام
كتائب عز الدين القسام
أخبار الضفة الغربية
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وقالت القسام في بيان "تعلن كتائب الشهيد عز الدين القسام مسؤوليتها بالاشتراك مع سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى عن عملية إطلاق النار في قرية الفندق بقلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة".والاثنين الماضي، ذكرت هيئة الإسعاف الإسرائيلية أن 3 أشخاص قُتلوا في هجوم إطلاق نار بالقرب من فندق في شمال الضفة الغربية، فيما أفاد رئيس الهيئة، إيلي بين، أن 6 أشخاص آخرين أصيبوا في الهجوم، بمن فيهم سائق حافلة يبلغ من العمر 63 عاما.وقالت قوات الجيش الإسرائيلي في بيان، إنها تبحث عن مرتكبي الهجوم، إذ أقيمت حواجز على الطرق في محيط الهجوم، وحاصرت عددا من القرى.وقال الجيش الإسرائيلي إن مسلحين أطلقوا النار على حافلة ومركبات مدنية، ووقع الهجوم بالقرب من كدوميم.وصرح مصدر عسكري أن فلسطينيين اثنين على الأقل نفذا هجوم إطلاق نار مميتا في قرية الفندق بالضفة الغربية.وأطلق منفذو الهجوم النار على حافلة وسيارتين كانتا تسيران على الطريق رقم "55"، الذي يمر عبر القرية، قبل أن يلوذا بالفرار من مكان الحادث في سيارة. فيما أرسل الجيش الإسرائيلي عددا كبيرا من قواته للبحث عن المسلحين.
https://sarabic.ae/20250106/نتنياهو-بعد-هجوم-الضفة-الغربية-سنقدم-القتلة-الحقراء-للعدالة---عاجل-1096518778.html
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كتائب القسام, كتائب عز الدين القسام, أخبار الضفة الغربية
كتائب القسام, كتائب عز الدين القسام, أخبار الضفة الغربية
كتائب القسام تعلن مسؤوليتها عن عملية قلقيلية بالضفة الغربية التي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين
أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية وفصيلان آخران مساء أمس الأربعاء المسؤولية عن واقعة إطلاق النار في الضفة الغربية يوم الاثنين والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين.
وقالت القسام في بيان "تعلن كتائب الشهيد عز الدين القسام مسؤوليتها بالاشتراك مع سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى عن عملية إطلاق النار في قرية الفندق بقلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة".
والاثنين الماضي، ذكرت هيئة الإسعاف الإسرائيلية أن 3 أشخاص قُتلوا في هجوم إطلاق نار بالقرب من فندق في شمال الضفة الغربية، فيما أفاد رئيس الهيئة، إيلي بين، أن 6 أشخاص آخرين أصيبوا في الهجوم، بمن فيهم سائق حافلة يبلغ من العمر 63 عاما.
وقالت قوات الجيش الإسرائيلي في بيان، إنها تبحث عن مرتكبي الهجوم، إذ أقيمت حواجز على الطرق في محيط الهجوم، وحاصرت عددا من القرى.
وقال الجيش الإسرائيلي إن مسلحين أطلقوا النار على حافلة ومركبات مدنية، ووقع الهجوم بالقرب من كدوميم.
وصرح مصدر عسكري أن فلسطينيين اثنين على الأقل نفذا هجوم إطلاق نار مميتا
في قرية الفندق بالضفة الغربية.
وأطلق منفذو الهجوم النار على حافلة وسيارتين كانتا تسيران على الطريق رقم "55"، الذي يمر عبر القرية، قبل أن يلوذا بالفرار من مكان الحادث في سيارة. فيما أرسل الجيش الإسرائيلي عددا كبيرا من قواته للبحث عن المسلحين.