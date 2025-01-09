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محطة "الرأس الأبيض" الجزائرية تدخل المرحلة التجريبية
محطة "الرأس الأبيض" الجزائرية تدخل المرحلة التجريبية
سبوتنيك عربي
أعلنت الشركة الجزائرية للطاقة "سوناطراك"، اليوم الخميس، عن بدء مرحلة التدفق الأولي (التجريبي) للمياه بمحطة تحلية مياه البحر "الرأس الأبيض" في ولاية وهران. 09.01.2025, سبوتنيك عربي
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وتعتبر هذه المرحلة الخطوة الأولى لتشغيل المحطة ووضعها قيد التجريب التقني الشامل، تمهيدًا لتوجيه الكميات الأولى من المياه المحلاة إلى شبكة التوزيع.ويشار إلى أن المحطة تندرج ضمن المشاريع الاستراتيجية الخمسة لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف متر مكعب يوميًا لكل محطة، ومن المقرر أن تدخل هذه المحطات حيز الإنتاج بصفة تدريجية بداية سنة 2025، بحسب موقع "النهار".
https://sarabic.ae/20250107/الجزائر-تصعد-ضد-ماكرون-وتعتبر-تصريحاته-تدخلا-سافرا-بشؤونها-1096569871.html
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اقتصاد, العالم العربي, الجزائر
اقتصاد, العالم العربي, الجزائر

محطة "الرأس الأبيض" الجزائرية تدخل المرحلة التجريبية

14:13 GMT 09.01.2025
© Unsplash/ Amritanshu Sikdar مياه الشرب
مياه الشرب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
© Unsplash/ Amritanshu Sikdar
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أعلنت الشركة الجزائرية للطاقة "سوناطراك"، اليوم الخميس، عن بدء مرحلة التدفق الأولي (التجريبي) للمياه بمحطة تحلية مياه البحر "الرأس الأبيض" في ولاية وهران.
وتعتبر هذه المرحلة الخطوة الأولى لتشغيل المحطة ووضعها قيد التجريب التقني الشامل، تمهيدًا لتوجيه الكميات الأولى من المياه المحلاة إلى شبكة التوزيع.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذه المحطة 300 ألف متر مكعب يوميًا، مما يمكّنها من تلبية احتياجات نحو 3 ملايين مواطن من المياه الصالحة للشرب في ولاية وهران والولايات المجاورة على غرار سيدي بلعباس، معسكر، وعين تيموشنت.

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ويشار إلى أن المحطة تندرج ضمن المشاريع الاستراتيجية الخمسة لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف متر مكعب يوميًا لكل محطة، ومن المقرر أن تدخل هذه المحطات حيز الإنتاج بصفة تدريجية بداية سنة 2025، بحسب موقع "النهار".
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