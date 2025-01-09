https://sarabic.ae/20250109/مصر-تدين-نشر-خريطة-إسرائيلية-تضم-أراضي-من-4-دول-عربية-1096627757.html

مصر تدين نشر خريطة إسرائيلية تضم أراضي من 4 دول عربية

مصر تدين نشر خريطة إسرائيلية تضم أراضي من 4 دول عربية

سبوتنيك عربي

علقت وزارة الخارجية المصرية على نشر حسابات رسمية إسرائيلية خريطة، تدّعى أنها تاريخية، تضم أراضي عربية. 09.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-09T13:39+0000

2025-01-09T13:39+0000

2025-01-09T13:39+0000

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وأدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، نشر تلك الخريطة التي تضم أراضي عربية لكل من الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا، حسب بيان على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، اليوم الخميس.جاء ذلك خلال استقباله وفدا من منظمة التحرير الفلسطينية يضم روحي فتوح، رئيس المجلس الوطني، وأحمد المجدلاني وعزام الأحمد، عضوي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.وخلال اللقاء استمع عبد العاطي لتقديرات الوفد حول التطورات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وشدد على موقف مصر الداعم للسلطة الفلسطينية.كما جدد وزير الخارجية المصري التأكيد على رفض القاهرة أية مخططات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، كما استعرض جهود مصر لوقف الحرب في غزة.ولفت إلى ضرورة إيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لتدمير حركة حماس الفلسطينية وإعادة المختطفين، حسبما أعلنت منذ ذلك الحين، وهي الأهداف التي لم يتم تحقيقها حتى الآن، رغم مقتل وإصابة أكثر من 150 ألف فلسطيني في القطاع، غالبيتهم من النساء والأطفال.

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