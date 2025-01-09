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لقاء سبوتنيك
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العنوان: هل تدخل إسرائيل في حرب مباشرة مع تركيا؟
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مصر تدين نشر خريطة إسرائيلية تضم أراضي من 4 دول عربية
مصر تدين نشر خريطة إسرائيلية تضم أراضي من 4 دول عربية
سبوتنيك عربي
علقت وزارة الخارجية المصرية على نشر حسابات رسمية إسرائيلية خريطة، تدّعى أنها تاريخية، تضم أراضي عربية. 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T13:39+0000
2025-01-09T13:39+0000
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وأدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، نشر تلك الخريطة التي تضم أراضي عربية لكل من الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا، حسب بيان على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، اليوم الخميس.جاء ذلك خلال استقباله وفدا من منظمة التحرير الفلسطينية يضم روحي فتوح، رئيس المجلس الوطني، وأحمد المجدلاني وعزام الأحمد، عضوي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.وخلال اللقاء استمع عبد العاطي لتقديرات الوفد حول التطورات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وشدد على موقف مصر الداعم للسلطة الفلسطينية.كما جدد وزير الخارجية المصري التأكيد على رفض القاهرة أية مخططات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، كما استعرض جهود مصر لوقف الحرب في غزة.ولفت إلى ضرورة إيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لتدمير حركة حماس الفلسطينية وإعادة المختطفين، حسبما أعلنت منذ ذلك الحين، وهي الأهداف التي لم يتم تحقيقها حتى الآن، رغم مقتل وإصابة أكثر من 150 ألف فلسطيني في القطاع، غالبيتهم من النساء والأطفال.
https://sarabic.ae/20241211/مصر-تؤكد-لأمريكا-رفضها-استيلاء-إسرائيل-على-المنطقة-العازلة-مع-سوريا-والمواقع-القيادية-المجاورة-لها-1095682411.html
https://sarabic.ae/20250108/قطر-تصدر-بيانا-بشأن-الخرائط-الإسرائيلية-المزعومة-التي-تشمل-أجزاء-من-دول-عربية-1096578460.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, مصر
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, مصر

مصر تدين نشر خريطة إسرائيلية تضم أراضي من 4 دول عربية

13:39 GMT 09.01.2025
© Getty Images / picture alliance / Contributorوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
© Getty Images / picture alliance / Contributor
تابعنا عبر
علقت وزارة الخارجية المصرية على نشر حسابات رسمية إسرائيلية خريطة، تدّعى أنها تاريخية، تضم أراضي عربية.
وأدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، نشر تلك الخريطة التي تضم أراضي عربية لكل من الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا، حسب بيان على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، اليوم الخميس.
مراسل سبوتنيك: طائرة إسرائيلية تستهدف تلال عن المثلث السوري اللبناني مع الجولان المحتل - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
مصر تؤكد لأمريكا رفضها استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع القيادية المجاورة لها
11 ديسمبر 2024, 07:12 GMT
جاء ذلك خلال استقباله وفدا من منظمة التحرير الفلسطينية يضم روحي فتوح، رئيس المجلس الوطني، وأحمد المجدلاني وعزام الأحمد، عضوي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وخلال اللقاء استمع عبد العاطي لتقديرات الوفد حول التطورات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وشدد على موقف مصر الداعم للسلطة الفلسطينية.
علم قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2025
قطر تصدر بيانا بشأن الخرائط الإسرائيلية المزعومة التي تشمل أجزاء من دول عربية
أمس, 07:03 GMT
كما جدد وزير الخارجية المصري التأكيد على رفض القاهرة أية مخططات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، كما استعرض جهود مصر لوقف الحرب في غزة.
ولفت إلى ضرورة إيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لتدمير حركة حماس الفلسطينية وإعادة المختطفين، حسبما أعلنت منذ ذلك الحين، وهي الأهداف التي لم يتم تحقيقها حتى الآن، رغم مقتل وإصابة أكثر من 150 ألف فلسطيني في القطاع، غالبيتهم من النساء والأطفال.
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:36 GMT
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