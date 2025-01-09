https://sarabic.ae/20250109/نتنياهو-يعقد-اجتماعا-أمنيا-لبحث-القيام-بهجوم-جديد-على-إيران-1096623235.html

نتنياهو يعقد اجتماعا أمنيا لبحث القيام بهجوم جديد على إيران

نتنياهو يعقد اجتماعا أمنيا لبحث القيام بهجوم جديد على إيران

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا أمنيا موسعا لبحث عدة ملفات من بينها الملف النووي الإيراني. 09.01.2025, سبوتنيك عربي

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الحرس الثوري الإيراني

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وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بأن نتنياهو قد دعا إلى عقد جلسة أمنية حول عدد من القضايا والملفات الساخنة.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن نتنياهو سيبحث هذه الملفات، وعلى رأسها توجيه ضربة جديدة إلى إيران، في وقت تشير تقديرات أمنية إسرائيلية داخلية أن إيران بدأت بالبحث والاستعداد لاحتمال وقوع هجوم إسرائيلي على أراضيها.وأشارت القناة إلى أنه منذ الهجوم الإسرائيلي على إيران في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والذي جاء بعد نحو ثلاثة أسابيع من الهجوم الإيراني الذي وقع في الأول من أكتوبر من ذلك الشهر على الداخل الإسرائيلي، عدد من المسؤولين البارزين في إيران يتوعدون بالرد ومهاجمة إسرائيل.ومنذ ذلك الحين، هدأت التهديدات الإيرانية بشكل كبير، ومن الواضح أنها تراجعت عن تهديداتها، لكن في الأسابيع الأخيرة تصاعدت التهديدات مرة أخرى.واستهدف الحرس الثوري أجزاء مختلفة من إسرائيل بـ200 صاروخ بالستي، في 1 أكتوبرالماضي، ضمن عملية "الوعد الصادق 2"، وأصابت 90 % من هذه الصواريخ الأهداف عبر تخطيها الدفاع الجوي الإسرائيلي، وفقا لوكالة "تسنيم".وفي هذه العملية، كانت 3 قواعد جوية للجيش الإسرائيلي، نافاتيم، وختساريم، وتل نوف، من بين الأهداف الرئيسية.واستخدم الحرس الثوري في هذه العملية، صواريخ "قدر" البالستية بمدى 2000 كم، و"عماد" بمدى 1700 كم، و"فتاح" بمدى 1400 كم، وكانت هذه هي العملية الأولى التي استخدم فيها الحرس الثوري صواريخ "فتاح" فرط الصوتية.

https://sarabic.ae/20250109/الحرس-الثوري-الإيراني-يكشف-متى-ينفذ-عملية-الوعد-الصادق-3-ضد-إسرائيل-1096608743.html

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