https://sarabic.ae/20250109/وزارة-العدل-الإيرانية-المواطن-السويسري-المتهم-بالتجسس-انتحر-في-السجن-1096635125.html

إيران: انتحار المواطن السويسري المتهم بالتجسس في السجن

إيران: انتحار المواطن السويسري المتهم بالتجسس في السجن

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس المحكمة العليا في إقليم سمنان الإيراني، أن مواطنا سويسريا انتحر في سجن سمنان، صباح اليوم الخميس. 09.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-09T16:32+0000

2025-01-09T16:32+0000

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وقال: إن مواطنا سويسريا اعتقلته الأجهزة الأمنية بتهمة التجسس، وأن قضيته قيد التحقيق انتحر، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانيةوأضاف أن المواطن السويسري كان محتجزا في جناح بالسجن، عندما طلب من زميله في الزنزانة أن يذهب إلى البوفيه لإحضار طعام له، وبينما كان بمفرده في الزنزانة استغل الفرصة للانتحار.من ناحيته، قال المسؤول القضائي الإيراني، إنه تمت مراجعة جميع الأدلة والوثائق من المكان الذي كان محتجزا فيه المواطن السويسري، ووفقا للأدلة، فمن الواضح أنه انتحر.

https://sarabic.ae/20230521/إيران-تستدعي-سفيرة-سويسرا-في-طهران-للاحتجاج-على-تدخل-برن-في-الشؤون-الداخلية-1077281720.html

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