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مجلس النواب اللبناني يخفق بانتخاب رئيس للبلاد... وجلسة جديدة بعد وقت قصير... فيديو
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https://sarabic.ae/20250109/وسط-أوامر-إخلاء-لأكثر-من-100-ألف-شخص-بايدن-يلغي-رحلة-إلى-إيطاليا-بسبب-حرائق-لوس-أنجلوس-1096619481.html
وسط أوامر إخلاء لأكثر من 100 ألف شخص.. بايدن يلغي رحلة إلى إيطاليا بسبب حرائق لوس أنجلوس
وسط أوامر إخلاء لأكثر من 100 ألف شخص.. بايدن يلغي رحلة إلى إيطاليا بسبب حرائق لوس أنجلوس
سبوتنيك عربي
أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس جو بايدن ألغى رحلة كانت مقررة على أجندته إلى إيطاليا، بسبب الحرائق المستمرة في ولاية لوس أنجلوس. 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T10:15+0000
2025-01-09T10:15+0000
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وذكرت صحيفة غربية، صباح اليوم الخميس، أن السلطات الأمريكية قد وجهت أوامرها إلى سكان وسط منطقة هوليوود التاريخية بإخلاء منازلهم فور اندلاع حريق جديد على بُعد مئات الأمتار فقط من جادّة هوليوود.ودفعت الحرائق التي اجتاحت مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، عشرات الآلاف من السكان على إخلاء منازلهم، في وقت حاصرت حرائق الغابات المستعرة أجزاء من المدينة وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص.وأشارت الصحيفة الغربية إلى تدمير مئات المنازل واستنزاف موارد مكافحة الحرائق وإمدادات المياه، وهو ما أجبر المسؤولين الأمريكيين على إصدار أوامر لأكثر من 100 ألف شخص بضرورة الإخلاء الفوري.ولفتت إلى أن الرياح العاتية والجافة قد عرقلت بدورها جهود مكافحة الحرائق التي اتسع نطاقها منذ أن بدأت، يوم الثلاثاء الماضي، في وقت قال مسؤولون أمريكيون إنه لم يتم تحقيق أي نسبة احتواء لجميع هذه الحرائق.ونقلت الصحيفة عن مديرية الإطفاء في لوس أنجلوس، أنه "تهديد فوري للحياة. هذا أمر قانوني بالمغادرة الآن. المنطقة محظورة قانونا أمام العامّة"، مرفقة هذا الأمر بخريطة تظهر فيها أقسام من حيّ السينما الشهير.
https://sarabic.ae/20250108/تقرير-خسائر-حرائق-كاليفورنيا-بالولايات-المتحدة-تصل-إلى-57-مليار-دولار-1096606580.html
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حول العالم, العالم, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
حول العالم, العالم, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن

وسط أوامر إخلاء لأكثر من 100 ألف شخص.. بايدن يلغي رحلة إلى إيطاليا بسبب حرائق لوس أنجلوس

10:15 GMT 09.01.2025
© Sputnik . Munther Saeedحرائق في ريف اللاذقية على السواحل السورية
حرائق في ريف اللاذقية على السواحل السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
© Sputnik . Munther Saeed
تابعنا عبر
أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس جو بايدن ألغى رحلة كانت مقررة على أجندته إلى إيطاليا، بسبب الحرائق المستمرة في ولاية لوس أنجلوس.
وذكرت صحيفة غربية، صباح اليوم الخميس، أن السلطات الأمريكية قد وجهت أوامرها إلى سكان وسط منطقة هوليوود التاريخية بإخلاء منازلهم فور اندلاع حريق جديد على بُعد مئات الأمتار فقط من جادّة هوليوود.
حرائق هائلة تشتعل في ماريبوسا، ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة 22 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2025
تقرير: خسائر حرائق كاليفورنيا في الولايات المتحدة تصل إلى 57 مليار دولار
أمس, 23:57 GMT
ودفعت الحرائق التي اجتاحت مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، عشرات الآلاف من السكان على إخلاء منازلهم، في وقت حاصرت حرائق الغابات المستعرة أجزاء من المدينة وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص.
وأشارت الصحيفة الغربية إلى تدمير مئات المنازل واستنزاف موارد مكافحة الحرائق وإمدادات المياه، وهو ما أجبر المسؤولين الأمريكيين على إصدار أوامر لأكثر من 100 ألف شخص بضرورة الإخلاء الفوري.
ولفتت إلى أن الرياح العاتية والجافة قد عرقلت بدورها جهود مكافحة الحرائق التي اتسع نطاقها منذ أن بدأت، يوم الثلاثاء الماضي، في وقت قال مسؤولون أمريكيون إنه لم يتم تحقيق أي نسبة احتواء لجميع هذه الحرائق.
ونقلت الصحيفة عن مديرية الإطفاء في لوس أنجلوس، أنه "تهديد فوري للحياة. هذا أمر قانوني بالمغادرة الآن. المنطقة محظورة قانونا أمام العامّة"، مرفقة هذا الأمر بخريطة تظهر فيها أقسام من حيّ السينما الشهير.
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