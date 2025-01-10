أكثر 10 صور إثارة لهذا الأسبوع

رجل هندي يرتدي زي الإلهة الهندوسية "كالي" ويرقص خلال احتفالات في موكب نحو سانجام، ملتقى نهري الجانج ويامونا، خلال أول "دخول ملكي" لمهرجان "ماهاكومبه"، الذي يستمر 55 يومًا ويحتفل به كل 12 عامًا في براياجراج، في ولاية أوتار براديش شمالي الهند.
رجل هندي يرتدي زي الإلهة الهندوسية "كالي" ويرقص خلال احتفالات في موكب نحو سانجام، ملتقى نهري الجانج ويامونا، خلال أول "دخول ملكي" لمهرجان "ماهاكومبه"، الذي يستمر 55 يومًا ويحتفل به كل 12 عامًا في براياجراج، في ولاية أوتار براديش شمالي الهند.
شاحنة "فولكس فاجن" تقف بين منازل محترقة، يوم الخميس 9 يناير 2025، في ماليبو بكاليفورنيا.
شاحنة "فولكس فاجن" تقف بين منازل محترقة، يوم الخميس 9 يناير 2025، في ماليبو بكاليفورنيا.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقطع كعكة عيد الغطاس بعد خطابه أمام أعضاء اتحاد المخابز والحلويات الفرنسي في قصر الإليزيه في باريس، الاثنين 6 يناير 2025
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقطع كعكة عيد الغطاس بعد خطابه أمام أعضاء اتحاد المخابز والحلويات الفرنسي في قصر الإليزيه في باريس، الاثنين 6 يناير 2025
يخت إيطالي فاخر يزن 50 طنًا يعبر شارعًا من أمام سيارات تنتظره في طريقه إلى معرض القوارب في دوسلدورف بألمانيا، يوم 6 يناير 2025.
يخت إيطالي فاخر يزن 50 طنًا يعبر شارعًا من أمام سيارات تنتظره في طريقه إلى معرض القوارب في دوسلدورف بألمانيا، يوم 6 يناير 2025.
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعًا بالقرب من المقر الرئاسي في سيول، كوريا الجنوبية، الاثنين 6 يناير 2025.
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعًا بالقرب من المقر الرئاسي في سيول، كوريا الجنوبية، الاثنين 6 يناير 2025.
فازت ديمي مور بجائزة أفضل أداء لممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي خلال حفل توزيع جوائز جولدن جلوب السنوي الثاني والثمانين الذي أقيم في فندق بيفرلي هيلتون في 5 يناير 2025 في بيفرلي هيلز.
فازت ديمي مور بجائزة أفضل أداء لممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي خلال حفل توزيع جوائز جولدن جلوب السنوي الثاني والثمانين الذي أقيم في فندق بيفرلي هيلتون في 5 يناير 2025 في بيفرلي هيلز.
غروب نصف القمر خلف برج غلطة في إسطنبول، الثلاثاء، 7 يناير، 2025.
غروب نصف القمر خلف برج غلطة في إسطنبول، الثلاثاء، 7 يناير، 2025.
حتى في الجنازات والمآتم، لم تستطع نائبة الرئيس كامالا هاريس، اخفاء ضحكتها مع الرئيس السابق جورج دبليو بوش، خلال تواجدهم مع رؤساء أمريكا الحاليين والسابقين والمنتخب، خلال الجنازة الرسمية للرئيس السابق جيمي كارتر في كاتدرائية واشنطن الوطنية بتاريخ 9 يناير 2025.
حتى في الجنازات والمآتم، لم تستطع نائبة الرئيس كامالا هاريس، اخفاء ضحكتها مع الرئيس السابق جورج دبليو بوش، خلال تواجدهم مع رؤساء أمريكا الحاليين والسابقين والمنتخب، خلال الجنازة الرسمية للرئيس السابق جيمي كارتر في كاتدرائية واشنطن الوطنية بتاريخ 9 يناير 2025.
نمور سيبيرية تلهو وسط الثلوج في حديقة النمور السيبيرية في هينجداو هيزي في 5 يناير 2025 في هايلين، مدينة مودانجيانج، مقاطعة هيلونغجيانغ في الصين.
نمور سيبيرية تلهو وسط الثلوج في حديقة النمور السيبيرية في هينجداو هيزي في 5 يناير 2025 في هايلين، مدينة مودانجيانج، مقاطعة هيلونغجيانغ في الصين.
تؤدي النساء عروضًا مرتدين ملابس أعضاء منظمة "أمهات بلازا" احتجاجًا على عمليات التسريح التي أعلنتها حكومة الرئيس خافيير ميلي في مركز هارولدو كونتي الثقافي في بوينس آيرس.
تؤدي النساء عروضًا مرتدين ملابس أعضاء منظمة "أمهات بلازا" احتجاجًا على عمليات التسريح التي أعلنتها حكومة الرئيس خافيير ميلي في مركز هارولدو كونتي الثقافي في بوينس آيرس.