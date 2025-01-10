أكثر 10 صور إثارة لهذا الأسبوع

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
10:03 GMT
56 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
11:03 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر يونايتد يخطف نقطة من الأنفيلد وريال مدريد يتصدر
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
12:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
13:29 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الحرب ستقف وسيأتي زيلينسكي زاحفا ولو متأخرا بالنسبة له وللأطراف التي تدعمه
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تدخل إسرائيل في حرب مباشرة مع تركيا؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:45 GMT
14 د
مرايا العلوم
حالات المادة بين التعريف والتغيير وألغاز القديم والاكتشافات الجديدة
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:32 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:14 GMT
46 د
ملفات ساخنة
هل تدخل إسرائيل في حرب مباشرة مع تركيا؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يحاول التملص من الأزمة الأوكرانية عن طريق وضع هذا العبء على الدول الأوروبية
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون يرسل العديد من الرسائل في أول خطاباته، وزير الدفاع السوري يعقد جلسات لدمج الفصائل المسلحة في الجيش
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
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https://sarabic.ae/20250110/أكثر-10-صور-إثارة-لهذا-الأسبوع--1096658482.html
أكثر 10 صور إثارة لهذا الأسبوع
أكثر 10 صور إثارة لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" أكثر 10 صور مثيرة رصدتها عدسات الكاميرات لهذا الأسبوع، وشاركها معكم على شكل ألبوم للصور. 10.01.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

أكثر 10 صور إثارة لهذا الأسبوع

15:02 GMT 10.01.2025
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جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" أكثر 10 صور مثيرة رصدتها عدسات الكاميرات لهذا الأسبوع، وشاركها معكم على شكل ألبوم للصور.
© AP Photo / Rajesh Kumar Singh

رجل هندي يرتدي زي الإلهة الهندوسية "كالي" ويرقص خلال احتفالات في موكب نحو سانجام، ملتقى نهري الجانج ويامونا، خلال أول "دخول ملكي" لمهرجان "ماهاكومبه"، الذي يستمر 55 يومًا ويحتفل به كل 12 عامًا في براياجراج، في ولاية أوتار براديش شمالي الهند.

رجل هندي يرتدي زي الإلهة الهندوسية &quot;كالي&quot; ويرقص خلال احتفالات في موكب نحو سانجام، ملتقى نهري الجانج ويامونا، خلال أول &quot;دخول ملكي&quot; لمهرجان &quot;ماهاكومبه&quot;، الذي يستمر 55 يومًا ويحتفل به كل 12 عامًا في براياجراج، في ولاية أوتار براديش شمالي الهند. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Rajesh Kumar Singh

رجل هندي يرتدي زي الإلهة الهندوسية "كالي" ويرقص خلال احتفالات في موكب نحو سانجام، ملتقى نهري الجانج ويامونا، خلال أول "دخول ملكي" لمهرجان "ماهاكومبه"، الذي يستمر 55 يومًا ويحتفل به كل 12 عامًا في براياجراج، في ولاية أوتار براديش شمالي الهند.

© AP Photo / Mark J. Terrill

شاحنة "فولكس فاجن" تقف بين منازل محترقة، يوم الخميس 9 يناير 2025، في ماليبو بكاليفورنيا.

شاحنة &quot;فولكس فاجن&quot; تقف بين منازل محترقة، يوم الخميس 9 يناير 2025، في ماليبو بكاليفورنيا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Mark J. Terrill

شاحنة "فولكس فاجن" تقف بين منازل محترقة، يوم الخميس 9 يناير 2025، في ماليبو بكاليفورنيا.

© AP Photo / Pool/Sarah Meyssonnier

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقطع كعكة عيد الغطاس بعد خطابه أمام أعضاء اتحاد المخابز والحلويات الفرنسي في قصر الإليزيه في باريس، الاثنين 6 يناير 2025

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقطع كعكة عيد الغطاس بعد خطابه أمام أعضاء اتحاد المخابز والحلويات الفرنسي في قصر الإليزيه في باريس، الاثنين 6 يناير 2025 - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Pool/Sarah Meyssonnier

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقطع كعكة عيد الغطاس بعد خطابه أمام أعضاء اتحاد المخابز والحلويات الفرنسي في قصر الإليزيه في باريس، الاثنين 6 يناير 2025

© AP Photo / Martin Meissner

يخت إيطالي فاخر يزن 50 طنًا يعبر شارعًا من أمام سيارات تنتظره في طريقه إلى معرض القوارب في دوسلدورف بألمانيا، يوم 6 يناير 2025.

يخت إيطالي فاخر يزن 50 طنًا يعبر شارعًا من أمام سيارات تنتظره في طريقه إلى معرض القوارب في دوسلدورف بألمانيا، يوم 6 يناير 2025. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Martin Meissner

يخت إيطالي فاخر يزن 50 طنًا يعبر شارعًا من أمام سيارات تنتظره في طريقه إلى معرض القوارب في دوسلدورف بألمانيا، يوم 6 يناير 2025.

© AP Photo / Ahn Young-joon

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعًا بالقرب من المقر الرئاسي في سيول، كوريا الجنوبية، الاثنين 6 يناير 2025.

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعًا بالقرب من المقر الرئاسي في سيول، كوريا الجنوبية، الاثنين 6 يناير 2025. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Ahn Young-joon

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعًا بالقرب من المقر الرئاسي في سيول، كوريا الجنوبية، الاثنين 6 يناير 2025.

© Getty Images / GG2025/Penske Media/Rich Polk

فازت ديمي مور بجائزة أفضل أداء لممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي خلال حفل توزيع جوائز جولدن جلوب السنوي الثاني والثمانين الذي أقيم في فندق بيفرلي هيلتون في 5 يناير 2025 في بيفرلي هيلز.

فازت ديمي مور بجائزة أفضل أداء لممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي خلال حفل توزيع جوائز جولدن جلوب السنوي الثاني والثمانين الذي أقيم في فندق بيفرلي هيلتون في 5 يناير 2025 في بيفرلي هيلز. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / GG2025/Penske Media/Rich Polk

فازت ديمي مور بجائزة أفضل أداء لممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي خلال حفل توزيع جوائز جولدن جلوب السنوي الثاني والثمانين الذي أقيم في فندق بيفرلي هيلتون في 5 يناير 2025 في بيفرلي هيلز.

© AP Photo / Emrah Gurel

غروب نصف القمر خلف برج غلطة في إسطنبول، الثلاثاء، 7 يناير، 2025.

غروب نصف القمر خلف برج غلطة في إسطنبول، الثلاثاء، 7 يناير، 2025. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Emrah Gurel

غروب نصف القمر خلف برج غلطة في إسطنبول، الثلاثاء، 7 يناير، 2025.

© AP Photo / Jacquelyn Martin

حتى في الجنازات والمآتم، لم تستطع نائبة الرئيس كامالا هاريس، اخفاء ضحكتها مع الرئيس السابق جورج دبليو بوش، خلال تواجدهم مع رؤساء أمريكا الحاليين والسابقين والمنتخب، خلال الجنازة الرسمية للرئيس السابق جيمي كارتر في كاتدرائية واشنطن الوطنية بتاريخ 9 يناير 2025.

حتى في الجنازات والمآتم، لم تستطع نائبة الرئيس كامالا هاريس، اخفاء ضحكتها مع الرئيس السابق جورج دبليو بوش، خلال تواجدهم مع رؤساء أمريكا الحاليين والسابقين والمنتخب، خلال الجنازة الرسمية للرئيس السابق جيمي كارتر في كاتدرائية واشنطن الوطنية بتاريخ 9 يناير 2025. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Jacquelyn Martin

حتى في الجنازات والمآتم، لم تستطع نائبة الرئيس كامالا هاريس، اخفاء ضحكتها مع الرئيس السابق جورج دبليو بوش، خلال تواجدهم مع رؤساء أمريكا الحاليين والسابقين والمنتخب، خلال الجنازة الرسمية للرئيس السابق جيمي كارتر في كاتدرائية واشنطن الوطنية بتاريخ 9 يناير 2025.

© Getty Images / VCG/Chi Shiyong

نمور سيبيرية تلهو وسط الثلوج في حديقة النمور السيبيرية في هينجداو هيزي في 5 يناير 2025 في هايلين، مدينة مودانجيانج، مقاطعة هيلونغجيانغ في الصين.

نمور سيبيرية تلهو وسط الثلوج في حديقة النمور السيبيرية في هينجداو هيزي في 5 يناير 2025 في هايلين، مدينة مودانجيانج، مقاطعة هيلونغجيانغ في الصين. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / VCG/Chi Shiyong

نمور سيبيرية تلهو وسط الثلوج في حديقة النمور السيبيرية في هينجداو هيزي في 5 يناير 2025 في هايلين، مدينة مودانجيانج، مقاطعة هيلونغجيانغ في الصين.

© AP Photo / Rodrigo Abd

تؤدي النساء عروضًا مرتدين ملابس أعضاء منظمة "أمهات بلازا" احتجاجًا على عمليات التسريح التي أعلنتها حكومة الرئيس خافيير ميلي في مركز هارولدو كونتي الثقافي في بوينس آيرس.

تؤدي النساء عروضًا مرتدين ملابس أعضاء منظمة &quot;أمهات بلازا&quot; احتجاجًا على عمليات التسريح التي أعلنتها حكومة الرئيس خافيير ميلي في مركز هارولدو كونتي الثقافي في بوينس آيرس. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Rodrigo Abd

تؤدي النساء عروضًا مرتدين ملابس أعضاء منظمة "أمهات بلازا" احتجاجًا على عمليات التسريح التي أعلنتها حكومة الرئيس خافيير ميلي في مركز هارولدو كونتي الثقافي في بوينس آيرس.

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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции в Авдеевке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:14 GMT
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