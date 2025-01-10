أكثر 10 صور إثارة لهذا الأسبوع

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رجل هندي يرتدي زي الإلهة الهندوسية "كالي" ويرقص خلال احتفالات في موكب نحو سانجام، ملتقى نهري الجانج ويامونا، خلال أول "دخول ملكي" لمهرجان "ماهاكومبه"، الذي يستمر 55 يومًا ويحتفل به كل 12 عامًا في براياجراج، في ولاية أوتار براديش شمالي الهند.