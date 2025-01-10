https://sarabic.ae/20250110/الأمم-المتحدة-تعتمد-مبادئ-الجزائر-بشأن-مكافحة-تمويل-الإرهاب-1096651192.html
الأمم المتحدة تعتمد مبادئ الجزائر بشأن مكافحة تمويل الإرهاب
الأمم المتحدة تعتمد مبادئ الجزائر بشأن مكافحة تمويل الإرهاب
سبوتنيك عربي
اعتمدت لجنة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن، بالإجماع، مبادئ الجزائر في خطوة حاسمة بشأن مكافحة تمويل الإرهاب، والتي ستعرف بـ"المبادئ التوجيهية للجزائر". 10.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-10T10:36+0000
2025-01-10T10:36+0000
2025-01-10T10:38+0000
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وتم اعتماد "مبادئ الجزائر" بشأن تمويل الإرهاب خلال فترة عضوية الجزائر في مجلس الأمن، وبعد عملية تفاوض مكثفة ومضنية استمرت عاما كاملا تحت الرئاسة الجزائرية للجنة مكافحة الإرهاب.وفي السياق نفسه، أكدت الأمم المتحدة، في وقت سابق، أنها توفر كافة آليات الدعم من القيادة والتنسيق وبناء القدرات لدعم جهود الدول الأعضاء لتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب واتخاذ خطوات عملية لمنع الإرهاب ومكافحته.
https://sarabic.ae/20250110/الرئيس-الجزائري-يعلن-عن-جائزة-جديدة-في-اللغة-العربية-1096649392.html
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العالم العربي, العالم
الأمم المتحدة تعتمد مبادئ الجزائر بشأن مكافحة تمويل الإرهاب
10:36 GMT 10.01.2025 (تم التحديث: 10:38 GMT 10.01.2025)
اعتمدت لجنة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن، بالإجماع، مبادئ الجزائر في خطوة حاسمة بشأن مكافحة تمويل الإرهاب، والتي ستعرف بـ"المبادئ التوجيهية للجزائر".
وتم اعتماد "مبادئ الجزائر" بشأن تمويل الإرهاب خلال فترة عضوية الجزائر في مجلس الأمن، وبعد عملية تفاوض مكثفة ومضنية استمرت عاما كاملا تحت الرئاسة الجزائرية للجنة مكافحة الإرهاب.
وتتمحور الوثيقة المعتمدة حول مجموعة ركائز بشأن استغلال الجماعات الإرهابية للتكنولوجيات المالية المبتكرة، بالإضافة إلى كيفية الاستفادة من مزايا التكنولوجيات الحديثة، مع تعزيز قدرات الدول على منع ومكافحة إساءة استخدامها لأغراض إرهابية، بحسب موقع "النهار".
وفي السياق نفسه، أكدت الأمم المتحدة، في وقت سابق، أنها توفر كافة آليات الدعم من القيادة والتنسيق وبناء القدرات لدعم جهود الدول الأعضاء لتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب واتخاذ خطوات عملية لمنع الإرهاب ومكافحته.