الرئيس الجزائري يعلن عن جائزة جديدة في اللغة العربية

عربي
الكرملين يؤكد انفتاح بوتين على الاتصالات مع القادة الدوليين بمن فيهم ترامب
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
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لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
10:03 GMT
56 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
11:03 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر يونايتد يخطف نقطة من الأنفيلد وريال مدريد يتصدر
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
12:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
13:29 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الحرب ستقف وسيأتي زيلينسكي زاحفا ولو متأخرا بالنسبة له وللأطراف التي تدعمه
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العنوان: هل تدخل إسرائيل في حرب مباشرة مع تركيا؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:45 GMT
14 د
مرايا العلوم
حالات المادة بين التعريف والتغيير وألغاز القديم والاكتشافات الجديدة
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:32 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:14 GMT
46 د
ملفات ساخنة
العنوان: هل تدخل إسرائيل في حرب مباشرة مع تركيا؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
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https://sarabic.ae/20250110/الرئيس-الجزائري-يعلن-عن-جائزة-جديدة-في-اللغة-العربية-1096649392.html
الرئيس الجزائري يعلن عن جائزة جديدة في اللغة العربية
الرئيس الجزائري يعلن عن جائزة جديدة في اللغة العربية
سبوتنيك عربي
أصدر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مرسومًا رئاسيًا رقم 24-399، يقضي بإحداث جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة العربية. 10.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-10T09:37+0000
2025-01-10T09:37+0000
مجتمع
العالم العربي
الجزائر
عبد المجيد تبون
منوعات
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وقالت صحيفة "الشروق" الجزائرية إن هذه الجائزة تهدف إلى تحقيق عدة أهداف، تشمل: تعزيز استخدام اللغة العربية في المعاملات الإدارية والتربوية والبحثية والثقافية، وفي التطبيقات والبرمجيات، بالإضافة إلى الإسهام في مجالات العلوم والمعارف والتقنيات بمختلف تخصصاتها، وتحسين الإنتاج العلمي باللغة العربية، واكتشاف الكفاءات الوطنية في المجالات الإبداعية ذات الصلة، وتكريم أعمال الباحثين والمبدعين وإنجازاتهم العلمية والمعرفية المتميزة، بهدف الوصول إلى إنتاج فكري إبداعي باللغة العربية.وتُمنح الجائزة سنويًا لأفضل الأبحاث والأعمال المنجزة في أربعة مجالات رئيسية هي:يحصل ثلاثة فائزين في كل مجال على جوائز مالية وشهادات تقدير، حيث يحصل الفائز الأول على 100 مليون سنتيم، والفائز الثاني على 50 مليون سنتيم، والفائز الثالث على 25 مليون سنتيم.وتتولى لجنة تحكيم مشكّلة من ثمانية أعضاء من ذوي الكفاءات في المجالات ذات الصلة بالجائزة، مثل اللسانيات والبلاغة والترجمة والعلوم والتكنولوجيا، ويتم تسليم الجوائز في 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.
https://sarabic.ae/20241218/صوّت-لأصعب-كلمة-في-لغة-الضاد-بمناسبة-اليوم-العالمي-للغة-العربية-1095921664.html
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العالم العربي, الجزائر, عبد المجيد تبون, منوعات
العالم العربي, الجزائر, عبد المجيد تبون, منوعات

الرئيس الجزائري يعلن عن جائزة جديدة في اللغة العربية

09:37 GMT 10.01.2025
© AP Photo / STRالرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / STR
تابعنا عبر
أصدر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مرسومًا رئاسيًا رقم 24-399، يقضي بإحداث جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة العربية.
وقالت صحيفة "الشروق" الجزائرية إن هذه الجائزة تهدف إلى تحقيق عدة أهداف، تشمل: تعزيز استخدام اللغة العربية في المعاملات الإدارية والتربوية والبحثية والثقافية، وفي التطبيقات والبرمجيات، بالإضافة إلى الإسهام في مجالات العلوم والمعارف والتقنيات بمختلف تخصصاتها، وتحسين الإنتاج العلمي باللغة العربية، واكتشاف الكفاءات الوطنية في المجالات الإبداعية ذات الصلة، وتكريم أعمال الباحثين والمبدعين وإنجازاتهم العلمية والمعرفية المتميزة، بهدف الوصول إلى إنتاج فكري إبداعي باللغة العربية.
اليوم العالمي للغة العربية، 18 ديسمبر/كانون الأول - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
صوّت لأصعب كلمة في لغة الضاد بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية
18 ديسمبر 2024, 12:42 GMT
وتُمنح الجائزة سنويًا لأفضل الأبحاث والأعمال المنجزة في أربعة مجالات رئيسية هي:
مجال ازدهار اللغة العربية: ويشمل الأعمال التي تسهم في تطوير استخدام اللغة العربية في مختلف جوانب الحياة.
مجال توطين المعارف: ويختص بالمشاريع البحثية في المجالات العلمية والتكنولوجية.
مجال الترجمة: ويشمل الأبحاث ذات القيمة العلمية والتكنولوجية، وخاصة الحديثة منها، التي تسهم في مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية.
مجال الأدب والإبداع: ويختص بكل ما يتعلق بتطوير الأبحاث الأدبية والإبداعية التي تنمّي الذوق الفني والجمالي، وتعزز الشعور بالانتماء للوطن.
يحصل ثلاثة فائزين في كل مجال على جوائز مالية وشهادات تقدير، حيث يحصل الفائز الأول على 100 مليون سنتيم، والفائز الثاني على 50 مليون سنتيم، والفائز الثالث على 25 مليون سنتيم.
وتتولى لجنة تحكيم مشكّلة من ثمانية أعضاء من ذوي الكفاءات في المجالات ذات الصلة بالجائزة، مثل اللسانيات والبلاغة والترجمة والعلوم والتكنولوجيا، ويتم تسليم الجوائز في 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.
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