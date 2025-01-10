https://sarabic.ae/20250110/الرئيس-الجزائري-يعلن-عن-جائزة-جديدة-في-اللغة-العربية-1096649392.html
الرئيس الجزائري يعلن عن جائزة جديدة في اللغة العربية
الرئيس الجزائري يعلن عن جائزة جديدة في اللغة العربية
سبوتنيك عربي
أصدر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مرسومًا رئاسيًا رقم 24-399، يقضي بإحداث جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة العربية. 10.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-10T09:37+0000
2025-01-10T09:37+0000
2025-01-10T09:37+0000
مجتمع
العالم العربي
الجزائر
عبد المجيد تبون
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/07/1092479247_0:0:1641:923_1920x0_80_0_0_45c17579a3e553b8f107c2a254ef43b2.jpg
وقالت صحيفة "الشروق" الجزائرية إن هذه الجائزة تهدف إلى تحقيق عدة أهداف، تشمل: تعزيز استخدام اللغة العربية في المعاملات الإدارية والتربوية والبحثية والثقافية، وفي التطبيقات والبرمجيات، بالإضافة إلى الإسهام في مجالات العلوم والمعارف والتقنيات بمختلف تخصصاتها، وتحسين الإنتاج العلمي باللغة العربية، واكتشاف الكفاءات الوطنية في المجالات الإبداعية ذات الصلة، وتكريم أعمال الباحثين والمبدعين وإنجازاتهم العلمية والمعرفية المتميزة، بهدف الوصول إلى إنتاج فكري إبداعي باللغة العربية.وتُمنح الجائزة سنويًا لأفضل الأبحاث والأعمال المنجزة في أربعة مجالات رئيسية هي:يحصل ثلاثة فائزين في كل مجال على جوائز مالية وشهادات تقدير، حيث يحصل الفائز الأول على 100 مليون سنتيم، والفائز الثاني على 50 مليون سنتيم، والفائز الثالث على 25 مليون سنتيم.وتتولى لجنة تحكيم مشكّلة من ثمانية أعضاء من ذوي الكفاءات في المجالات ذات الصلة بالجائزة، مثل اللسانيات والبلاغة والترجمة والعلوم والتكنولوجيا، ويتم تسليم الجوائز في 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.
https://sarabic.ae/20241218/صوّت-لأصعب-كلمة-في-لغة-الضاد-بمناسبة-اليوم-العالمي-للغة-العربية-1095921664.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/07/1092479247_0:0:1457:1093_1920x0_80_0_0_b93a48fb95a0110b257994fef6583305.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, الجزائر, عبد المجيد تبون, منوعات
العالم العربي, الجزائر, عبد المجيد تبون, منوعات
الرئيس الجزائري يعلن عن جائزة جديدة في اللغة العربية
أصدر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مرسومًا رئاسيًا رقم 24-399، يقضي بإحداث جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة العربية.
وقالت صحيفة
"الشروق" الجزائرية إن هذه الجائزة تهدف إلى تحقيق عدة أهداف، تشمل: تعزيز استخدام اللغة العربية في المعاملات الإدارية والتربوية والبحثية والثقافية، وفي التطبيقات والبرمجيات، بالإضافة إلى الإسهام في مجالات العلوم والمعارف والتقنيات بمختلف تخصصاتها، وتحسين الإنتاج العلمي باللغة العربية، واكتشاف الكفاءات الوطنية في المجالات الإبداعية ذات الصلة، وتكريم أعمال الباحثين والمبدعين وإنجازاتهم العلمية والمعرفية المتميزة، بهدف الوصول إلى إنتاج فكري إبداعي باللغة العربية.
18 ديسمبر 2024, 12:42 GMT
وتُمنح الجائزة سنويًا لأفضل الأبحاث والأعمال المنجزة في أربعة مجالات رئيسية هي:
مجال ازدهار اللغة العربية: ويشمل الأعمال التي تسهم في تطوير استخدام اللغة العربية في مختلف جوانب الحياة.
مجال توطين المعارف: ويختص بالمشاريع البحثية في المجالات العلمية والتكنولوجية.
مجال الترجمة: ويشمل الأبحاث ذات القيمة العلمية والتكنولوجية، وخاصة الحديثة منها، التي تسهم في مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية.
مجال الأدب والإبداع: ويختص بكل ما يتعلق بتطوير الأبحاث الأدبية والإبداعية التي تنمّي الذوق الفني والجمالي، وتعزز الشعور بالانتماء للوطن.
يحصل ثلاثة فائزين في كل مجال على جوائز مالية وشهادات تقدير، حيث يحصل الفائز الأول على 100 مليون سنتيم، والفائز الثاني على 50 مليون سنتيم، والفائز الثالث على 25 مليون سنتيم.
وتتولى لجنة تحكيم مشكّلة من ثمانية أعضاء من ذوي الكفاءات في المجالات ذات الصلة بالجائزة، مثل اللسانيات والبلاغة والترجمة والعلوم والتكنولوجيا، ويتم تسليم الجوائز في 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.