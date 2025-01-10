https://sarabic.ae/20250110/الرئيس-الجزائري-يعلن-عن-جائزة-جديدة-في-اللغة-العربية-1096649392.html

الرئيس الجزائري يعلن عن جائزة جديدة في اللغة العربية

الرئيس الجزائري يعلن عن جائزة جديدة في اللغة العربية

سبوتنيك عربي

أصدر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مرسومًا رئاسيًا رقم 24-399، يقضي بإحداث جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة العربية. 10.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-10T09:37+0000

2025-01-10T09:37+0000

2025-01-10T09:37+0000

مجتمع

العالم العربي

الجزائر

عبد المجيد تبون

منوعات

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وقالت صحيفة "الشروق" الجزائرية إن هذه الجائزة تهدف إلى تحقيق عدة أهداف، تشمل: تعزيز استخدام اللغة العربية في المعاملات الإدارية والتربوية والبحثية والثقافية، وفي التطبيقات والبرمجيات، بالإضافة إلى الإسهام في مجالات العلوم والمعارف والتقنيات بمختلف تخصصاتها، وتحسين الإنتاج العلمي باللغة العربية، واكتشاف الكفاءات الوطنية في المجالات الإبداعية ذات الصلة، وتكريم أعمال الباحثين والمبدعين وإنجازاتهم العلمية والمعرفية المتميزة، بهدف الوصول إلى إنتاج فكري إبداعي باللغة العربية.وتُمنح الجائزة سنويًا لأفضل الأبحاث والأعمال المنجزة في أربعة مجالات رئيسية هي:يحصل ثلاثة فائزين في كل مجال على جوائز مالية وشهادات تقدير، حيث يحصل الفائز الأول على 100 مليون سنتيم، والفائز الثاني على 50 مليون سنتيم، والفائز الثالث على 25 مليون سنتيم.وتتولى لجنة تحكيم مشكّلة من ثمانية أعضاء من ذوي الكفاءات في المجالات ذات الصلة بالجائزة، مثل اللسانيات والبلاغة والترجمة والعلوم والتكنولوجيا، ويتم تسليم الجوائز في 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.

https://sarabic.ae/20241218/صوّت-لأصعب-كلمة-في-لغة-الضاد-بمناسبة-اليوم-العالمي-للغة-العربية-1095921664.html

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العالم العربي, الجزائر, عبد المجيد تبون, منوعات