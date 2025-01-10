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هل تدخل إسرائيل في حرب مباشرة مع تركيا؟
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شؤون عسكرية
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https://sarabic.ae/20250110/البيت-الأبيض-بايدن-يوجّه-خطاب-الوداع-إلى-الأمة-الأربعاء-1096670067.html
البيت الأبيض: بايدن يوجه خطاب الوداع إلى الأمة الأربعاء
البيت الأبيض: بايدن يوجه خطاب الوداع إلى الأمة الأربعاء
سبوتنيك عربي
أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيوجّه خطابًا وداعيًا متلفزًا يوم الأربعاء، قبل خمسة أيام من موعد عودة دونالد ترامب إلى السلطة. 10.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-10T23:32+0000
2025-01-10T23:33+0000
البيت الأبيض
جو بايدن
ترامب
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وجاء في بيان للبيت الأبيض، الجمعة: "يوم الأربعاء 15 يناير/كانون الثاني الساعة الثامنة مساءً، سيوجّه الرئيس خطابًا وداعيًا إلى الأمة من المكتب البيضوي".ومن المقرر أن يتسلم الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة يوم 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، حيث يؤدي ترامب اليمين الدستورية، ليصبح رسميا رئيس الولايات المتحدة في تمام الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:00 بتوقيت غرينتش).وبموجب القانون الأميركي سيبقى بايدن يتمتع بكامل الصلاحيات الرئاسية حتى ظهر 20 يناير المقبل، بينما لا يكون للرئيس المنتخب أي صلاحيات تنفيذية حتى تسلم السلطة، كما لا يمكنه القيام بأي زيارات خارجية خلال الفترة الانتقالي.ولم يخض بايدن الانتخابات الرئاسية لولاية جديدة، حيث قرر الانسحاب من السباق الرئاسي بعد تزايد المؤشرات على ضعف فرصه فوزه بالانتخابات أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب.وخاضت الانتخابات نائبته كامالا هاريس بدلا منه، ممثلة عن الحزب الديمقراطي، لكن ترامب حقق فوزا كبيرا في انتخابات الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني ليعود مجددا إلى البيت الأبيض بعد أن خسر الجولة السابقة عام 2020.
https://sarabic.ae/20250106/ترامب-يتهم-بايدن-بتعقيد-عملية-نقل-السلطة-ويعلق-على-استقالة-رئيس-الوزراء-الكندي--1096538880.html
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البيت الأبيض, جو بايدن, ترامب
البيت الأبيض, جو بايدن, ترامب

البيت الأبيض: بايدن يوجه خطاب الوداع إلى الأمة الأربعاء

23:32 GMT 10.01.2025 (تم التحديث: 23:33 GMT 10.01.2025)
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيوجّه خطابًا وداعيًا متلفزًا يوم الأربعاء، قبل خمسة أيام من موعد عودة دونالد ترامب إلى السلطة.
وجاء في بيان للبيت الأبيض، الجمعة: "يوم الأربعاء 15 يناير/كانون الثاني الساعة الثامنة مساءً، سيوجّه الرئيس خطابًا وداعيًا إلى الأمة من المكتب البيضوي".
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
ترامب يتهم بايدن بتعقيد عملية نقل السلطة ويعلق على استقالة رئيس الوزراء الكندي
6 يناير, 18:48 GMT
ومن المقرر أن يتسلم الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة يوم 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، حيث يؤدي ترامب اليمين الدستورية، ليصبح رسميا رئيس الولايات المتحدة في تمام الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:00 بتوقيت غرينتش).
وبموجب القانون الأميركي سيبقى بايدن يتمتع بكامل الصلاحيات الرئاسية حتى ظهر 20 يناير المقبل، بينما لا يكون للرئيس المنتخب أي صلاحيات تنفيذية حتى تسلم السلطة، كما لا يمكنه القيام بأي زيارات خارجية خلال الفترة الانتقالي.
ولم يخض بايدن الانتخابات الرئاسية لولاية جديدة، حيث قرر الانسحاب من السباق الرئاسي بعد تزايد المؤشرات على ضعف فرصه فوزه بالانتخابات أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
وخاضت الانتخابات نائبته كامالا هاريس بدلا منه، ممثلة عن الحزب الديمقراطي، لكن ترامب حقق فوزا كبيرا في انتخابات الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني ليعود مجددا إلى البيت الأبيض بعد أن خسر الجولة السابقة عام 2020.
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