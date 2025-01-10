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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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الإنسان والثقافة
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11:32 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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عرب بوينت بودكاست
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ملفات ساخنة
هل تدخل إسرائيل في حرب مباشرة مع تركيا؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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13:33 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: ترامب يحاول التملص من الأزمة الأوكرانية عن طريق وضع هذا العبء على الدول الأوروبية
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250110/البيت-الأبيض-يعلق-على-احتمالية-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-1096668612.html
البيت الأبيض يعلق على احتمالية المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
البيت الأبيض يعلق على احتمالية المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تعتقد أنه في الوقت الحالي لا أحد من أطراف الصراع في أوكرانيا... 10.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-10T19:39+0000
2025-01-10T19:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال كيربي في مؤتمر صحفي: "لا توجد توقعات في الوقت الحالي بأن أي من الجانبين يرغب في الدخول في مفاوضات".وقال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في وقت لاحق، إن المقترحات السلمية التي قدمتها موسكو للتسوية الأوكرانية، والتي عبر عنها رئيس الدولة الروسية في وقت سابق، لم يتم إلغاؤها، ولكن في هذه المرحلة، "نظرًا لهذه المغامرة"، لن تتحدث روسيا مع أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20250110/البيت-الأبيض-ترامب-سيحتاج-إلى-موافقة-الكونغرس-لرفع-العقوبات-عن-روسيا-بعد-توليه-السلطة-1096665080.html
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روسيا
روسيا

البيت الأبيض يعلق على احتمالية المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

19:39 GMT 10.01.2025
© AP Photo / Andrew Harnikالبيت الأبيض في العاصمة واشنطن
البيت الأبيض في العاصمة واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
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ذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تعتقد أنه في الوقت الحالي لا أحد من أطراف الصراع في أوكرانيا مستعد لبدء المفاوضات.
وقال كيربي في مؤتمر صحفي: "لا توجد توقعات في الوقت الحالي بأن أي من الجانبين يرغب في الدخول في مفاوضات".
ووفقا له، تواصل الولايات المتحدة اتخاذ خطوات تهدف إلى دعم أوكرانيا من أجل تعزيز موقفها في ساحة المعركة وخلق الظروف المناسبة للمفاوضات المحتملة مع موسكو في المستقبل.
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البيت الأبيض: ترامب سيحتاج إلى موافقة الكونغرس لرفع العقوبات عن روسيا بعد توليه السلطة
16:31 GMT
وبعد هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك في أغسطس/آذار، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوتين إنه من المستحيل التفاوض مع أولئك الذين "يضربون المدنيين والبنية التحتية المدنية بشكل عشوائي أو يحاولون خلق تهديدات لمنشآت الطاقة النووية".
وقال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في وقت لاحق، إن المقترحات السلمية التي قدمتها موسكو للتسوية الأوكرانية، والتي عبر عنها رئيس الدولة الروسية في وقت سابق، لم يتم إلغاؤها، ولكن في هذه المرحلة، "نظرًا لهذه المغامرة"، لن تتحدث روسيا مع أوكرانيا.
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