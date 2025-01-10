https://sarabic.ae/20250110/البيت-الأبيض-يعلق-على-احتمالية-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-1096668612.html
البيت الأبيض يعلق على احتمالية المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
البيت الأبيض يعلق على احتمالية المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تعتقد أنه في الوقت الحالي لا أحد من أطراف الصراع في أوكرانيا... 10.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-10T19:39+0000
2025-01-10T19:39+0000
2025-01-10T19:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال كيربي في مؤتمر صحفي: "لا توجد توقعات في الوقت الحالي بأن أي من الجانبين يرغب في الدخول في مفاوضات".وقال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في وقت لاحق، إن المقترحات السلمية التي قدمتها موسكو للتسوية الأوكرانية، والتي عبر عنها رئيس الدولة الروسية في وقت سابق، لم يتم إلغاؤها، ولكن في هذه المرحلة، "نظرًا لهذه المغامرة"، لن تتحدث روسيا مع أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20250110/البيت-الأبيض-ترامب-سيحتاج-إلى-موافقة-الكونغرس-لرفع-العقوبات-عن-روسيا-بعد-توليه-السلطة-1096665080.html
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روسيا
البيت الأبيض يعلق على احتمالية المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
ذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تعتقد أنه في الوقت الحالي لا أحد من أطراف الصراع في أوكرانيا مستعد لبدء المفاوضات.
وقال كيربي في مؤتمر صحفي: "لا توجد توقعات في الوقت الحالي بأن أي من الجانبين يرغب في الدخول في مفاوضات".
ووفقا له، تواصل الولايات المتحدة اتخاذ خطوات تهدف إلى دعم أوكرانيا من أجل تعزيز موقفها في ساحة المعركة وخلق الظروف المناسبة للمفاوضات المحتملة مع موسكو في المستقبل.
وبعد هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك في أغسطس/آذار، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوتين إنه من المستحيل التفاوض مع أولئك الذين "يضربون المدنيين والبنية التحتية المدنية بشكل عشوائي أو يحاولون خلق تهديدات لمنشآت الطاقة النووية".
وقال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في وقت لاحق، إن المقترحات السلمية التي قدمتها موسكو للتسوية الأوكرانية، والتي عبر عنها رئيس الدولة الروسية في وقت سابق، لم يتم إلغاؤها، ولكن في هذه المرحلة، "نظرًا لهذه المغامرة"، لن تتحدث روسيا مع أوكرانيا.