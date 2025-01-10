https://sarabic.ae/20250110/البيت-الأبيض-يعلق-على-احتمالية-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-1096668612.html

البيت الأبيض يعلق على احتمالية المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

البيت الأبيض يعلق على احتمالية المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

سبوتنيك عربي

ذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تعتقد أنه في الوقت الحالي لا أحد من أطراف الصراع في أوكرانيا... 10.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-10T19:39+0000

2025-01-10T19:39+0000

2025-01-10T19:39+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال كيربي في مؤتمر صحفي: "لا توجد توقعات في الوقت الحالي بأن أي من الجانبين يرغب في الدخول في مفاوضات".وقال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في وقت لاحق، إن المقترحات السلمية التي قدمتها موسكو للتسوية الأوكرانية، والتي عبر عنها رئيس الدولة الروسية في وقت سابق، لم يتم إلغاؤها، ولكن في هذه المرحلة، "نظرًا لهذه المغامرة"، لن تتحدث روسيا مع أوكرانيا.

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