https://sarabic.ae/20250110/السفير-الروسي-في-الدنمارك-نهج-ترامب-تجاه-غرينلاند-سيؤثر-على-التخطيط-العسكري-الروسي-1096641611.html

السفير الروسي في الدنمارك: نهج ترامب تجاه غرينلاند سيؤثر على التخطيط العسكري الروسي

السفير الروسي في الدنمارك: نهج ترامب تجاه غرينلاند سيؤثر على التخطيط العسكري الروسي

سبوتنيك عربي

صرّح السفير الروسي لدى الدنمارك، فلاديمير باربين، اليوم الجمعة، بأنّ رغبة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، في الاستحواذ على غرينلاند تُظهر غياب نوايا... 10.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-10T01:51+0000

2025-01-10T01:51+0000

2025-01-10T01:51+0000

ترامب

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

غرينلاند

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موسكو - سبوتنيك. وقال باربين في حديث لوكالة "سبوتنيك": "رغبة الرئيس المنتخب دونالد ترامب في الاستحواذ على غرينلاند، لضمان أمن الولايات المتحدة، مع عدم استبعاد استخدام القوة الاقتصادية والعسكرية لتحقيق هذا الهدف، تشير إلى أن الإدارة الأميركية المقبلة لا تسعى لتعزيز الاستقرار العسكري والسياسي في القطب الشمالي من خلال الحوار والتعاون المتساوي مع الدول القطبية الأخرى، بما في ذلك الحلفاء في الناتو".وأضاف باربين أن "مثل هذا النهج ينذر بتدهور الوضع في المنطقة بشكل أكبر، ولا شك أن روسيا ستأخذ هذا بعين الاعتبار في خططها العسكرية".وفي 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وصف ترامب، امتلاك الولايات المتحدة الأمريكية لغرينلاند بالـ"ضرورة مطلقة"، معلقا على قراره بتعيين سفير أمريكي جديد في الدنمارك.من جانبه، أكد رئيس وزراء غرينلاند، موتي أيغيدي، أن غرينلاند ليست للبيع ولن تباع أبدًا. وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء في وقت سابق نقلًا عن مصادر أن ترامب جاد بشأن استخدام التدابير الدبلوماسية أو الاقتصادية للاستحواذ على غرينلاند.وكانت غرينلاند مستعمرة للدنمارك حتى عام 1953، وظلت جزءًا من المملكة، ولكن في عام 2009، حصلت على الحكم الذاتي واتخاذ خيارات مستقلة في السياسة الداخلية.

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ترامب, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, غرينلاند