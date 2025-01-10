https://sarabic.ae/20250110/السيسي-صندوق-النقد-الدولي-أشاد-بمسار-الإصلاح-الاقتصادي-المصري-1096667955.html

السيسي: صندوق النقد الدولي أشاد بمسار الإصلاح الاقتصادي المصري

السيسي: صندوق النقد الدولي أشاد بمسار الإصلاح الاقتصادي المصري

سبوتنيك عربي

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن صندوق النقد الدولي أشاد بمسار الإصلاح الاقتصادي في بلاده، رغم تراجع عائدات قناة السويس. 10.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-10T18:44+0000

2025-01-10T18:44+0000

2025-01-10T18:44+0000

الرئيس عبدالفتاح السيسي

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102688/68/1026886892_0:0:5472:3078_1920x0_80_0_0_2b71d639b7dd87e5f3674fc7eae35b2b.jpg

وأشار أثناء تفقده الأكاديمية العسكرية المصرية، فجر اليوم الجمعة، إلى أن مصر فقدت 7 مليارات دولار خلال 11 شهرا بسبب قناة السويس، نتيجة الحرب التي تتم في المنطقة.وكان صندوق النقد الدولي أعلن الشهر الماضي، التوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية، قد يتيح صرف شريحة بقيمة 1,2 مليار دولار، للقاهرة.يأتي ذلك بعد أن عقدت البعثة، مناقشات مباشرة مع السلطات المصرية، خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ثم تم استكمال تلك المناقشات في الفترة اللاحقة عبر الإنترنت.وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد صرح بأن "المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي، ستبدأ خلال الأسبوع الأول من نوفمبر(تشرين الثاني الماضي)، وذلك بعد وصول المديرة العامة للصندوق، كريستالينا غورغييفا، إلى القاهرة برفقة وفد رفيع، بهدف تقييم المؤشرات الاقتصادية المصرية والاطلاع على الوضع الاقتصادي المحلي في ظل التغيرات الإقليمية والعالمية.وجاءت زيارة غورغييفا، للقاهرة، بعد أن طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من حكومته "مراجعة برنامج صندوق النقد، إذا كان سيضع الناس في وضع غير محتمل".من ناحية أخرى، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، أن مصر تبذل جهودا كبيرة لمعالجة أزمة المياه، لافتا إلى أن المياه المتوافرة ليست بالكميات الكافية، وأن مصر تعاني فقرا مائيا.وقال في كلمته أثناء تفقده الأكاديمية العسكرية المصرية: "نقوم بمعالجة المياه معالجة ثلاثية متقدمة، وأنشأنا العديد من محطات المعالجة لضمان الاستفادة القصوى من المياه المتاحة، كما نعمل على تحلية مياه البحر كحل استراتيجي لتوفير المياه اللازمة".وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قال في عام 2022 إن بلاده وصلت لمرحلة الفقر المائي لأن المياه التي تأتي من إثيوبيا 10% فقط.وطالب السيسي في أكثر من مناسبة بضرورة ملء وتشغيل سد النهضة، استنادا إلى قواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز الاستقرار في المنطقة ككل ويفتح آفاق التعاون بين دول حوض النيل.

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي