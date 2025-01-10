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"الفودو"... مهرجان يحيي ذكرى ملايين الأفريقيين الذين فقدوا حريتهم
"الفودو"... مهرجان يحيي ذكرى ملايين الأفريقيين الذين فقدوا حريتهم
سبوتنيك عربي
يحتفل مواطنون من جمهورية بنين الأفريقية بمهرجان "الفودو" سنويا إحياءً لذكرى الملايين الذين فقدوا حريتهم وأرضهم نتيجة الاستعمار الأوروبي، حيث تعتبر ديانة... 10.01.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, أفريقيا
фото, صور, أفريقيا

"الفودو"... مهرجان يحيي ذكرى ملايين الأفريقيين الذين فقدوا حريتهم

11:40 GMT 10.01.2025
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يحتفل مواطنون من جمهورية بنين الأفريقية بمهرجان "الفودو" سنويا إحياءً لذكرى الملايين الذين فقدوا حريتهم وأرضهم نتيجة الاستعمار الأوروبي، حيث تعتبر ديانة الفودو، من بين أكثر الديانات الأفريقية التقليدية ممارسةً في بنين، وجمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" صورا من المهرجان.
© AP Photo / Sunday Alamba

أحد المواطنين من معتنقي "الفودو" يرقص قبل مهرجان "الفودو" السنوي في منطقة أويداه في بنين.

أحد المواطنين من معتنقي &quot;الفودو&quot; يرقص قبل مهرجان &quot;الفودو&quot; السنوي في منطقة أويداه في بنين. - سبوتنيك عربي
1/8
© AP Photo / Sunday Alamba

أحد المواطنين من معتنقي "الفودو" يرقص قبل مهرجان "الفودو" السنوي في منطقة أويداه في بنين.

© AP Photo / Sunday Alamba

مواطن يتنكر في زي حراس "الفودو" التقليديين في الليل أثناء أداء عروض قبل بدء مهرجان الفودو السنوي في أويداه.

مواطن يتنكر في زي حراس &quot;الفودو&quot; التقليديين في الليل أثناء أداء عروض قبل بدء مهرجان الفودو السنوي في أويداه. - سبوتنيك عربي
2/8
© AP Photo / Sunday Alamba

مواطن يتنكر في زي حراس "الفودو" التقليديين في الليل أثناء أداء عروض قبل بدء مهرجان الفودو السنوي في أويداه.

© AP Photo / Sunday Alamba

سائحة تتخذ وضعية لالتقاط صورة لها مع ثعبان حول رقبتها في معبد الثعابين في أويداه.

سائحة تتخذ وضعية لالتقاط صورة لها مع ثعبان حول رقبتها في معبد الثعابين في أويداه. - سبوتنيك عربي
3/8
© AP Photo / Sunday Alamba

سائحة تتخذ وضعية لالتقاط صورة لها مع ثعبان حول رقبتها في معبد الثعابين في أويداه.

© AP Photo / Sunday Alamba

شخص يتنكر بزي "زانجبيتو" وهو زي حراس "الفودو" التقليديين في الليل أثناء أداء عروض قبل مهرجان "الفودو" السنوي.

شخص يتنكر بزي &quot;زانجبيتو&quot; وهو زي حراس &quot;الفودو&quot; التقليديين في الليل أثناء أداء عروض قبل مهرجان &quot;الفودو&quot; السنوي. - سبوتنيك عربي
4/8
© AP Photo / Sunday Alamba

شخص يتنكر بزي "زانجبيتو" وهو زي حراس "الفودو" التقليديين في الليل أثناء أداء عروض قبل مهرجان "الفودو" السنوي.

© AP Photo / Sunday Alamba

سياح بانتظار الدخول إلى معبد البايثون في أويداه لمشاهدة العروض.

سياح بانتظار الدخول إلى معبد البايثون في أويداه لمشاهدة العروض. - سبوتنيك عربي
5/8
© AP Photo / Sunday Alamba

سياح بانتظار الدخول إلى معبد البايثون في أويداه لمشاهدة العروض.

© AP Photo / Sunday Alamba

مواطنون يتبعون عقيدة "الفودو" يرقصون قبل مهرجان "الفودو" السنوي في أويداه.

مواطنون يتبعون عقيدة &quot;الفودو&quot; يرقصون قبل مهرجان &quot;الفودو&quot; السنوي في أويداه. - سبوتنيك عربي
6/8
© AP Photo / Sunday Alamba

مواطنون يتبعون عقيدة "الفودو" يرقصون قبل مهرجان "الفودو" السنوي في أويداه.

© AP Photo / Sunday Alamba

شخص يتنكر بزي "زانجبيتو" وهو زي حراس "الفودو" التقليديين أثناء أداء عروض قبل مهرجان "الفودو" السنوي.

شخص يتنكر بزي &quot;زانجبيتو&quot; وهو زي حراس &quot;الفودو&quot; التقليديين أثناء أداء عروض قبل مهرجان &quot;الفودو&quot; السنوي. - سبوتنيك عربي
7/8
© AP Photo / Sunday Alamba

شخص يتنكر بزي "زانجبيتو" وهو زي حراس "الفودو" التقليديين أثناء أداء عروض قبل مهرجان "الفودو" السنوي.

© AP Photo / Sunday Alamba

رجل يرش الماء بينما يرتدي زي حراس "الفودو" التقليديين أثناء أداء العروض.

رجل يرش الماء بينما يرتدي زي حراس &quot;الفودو&quot; التقليديين أثناء أداء العروض. - سبوتنيك عربي
8/8
© AP Photo / Sunday Alamba

رجل يرش الماء بينما يرتدي زي حراس "الفودو" التقليديين أثناء أداء العروض.

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