https://sarabic.ae/20250110/الفودو-مهرجان-يحيي-ذكرى-ملايين-الأفريقيين-الذين-فقدوا-حريتهم-1096647808.html
"الفودو"... مهرجان يحيي ذكرى ملايين الأفريقيين الذين فقدوا حريتهم
"الفودو"... مهرجان يحيي ذكرى ملايين الأفريقيين الذين فقدوا حريتهم
سبوتنيك عربي
يحتفل مواطنون من جمهورية بنين الأفريقية بمهرجان "الفودو" سنويا إحياءً لذكرى الملايين الذين فقدوا حريتهم وأرضهم نتيجة الاستعمار الأوروبي، حيث تعتبر ديانة... 10.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-10T11:40+0000
2025-01-10T11:40+0000
2025-01-10T11:40+0000
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фото, صور, أفريقيا
"الفودو"... مهرجان يحيي ذكرى ملايين الأفريقيين الذين فقدوا حريتهم
يحتفل مواطنون من جمهورية بنين الأفريقية بمهرجان "الفودو" سنويا إحياءً لذكرى الملايين الذين فقدوا حريتهم وأرضهم نتيجة الاستعمار الأوروبي، حيث تعتبر ديانة الفودو، من بين أكثر الديانات الأفريقية التقليدية ممارسةً في بنين، وجمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" صورا من المهرجان.
© AP Photo / Sunday Alamba
أحد المواطنين من معتنقي "الفودو" يرقص قبل مهرجان "الفودو" السنوي في منطقة أويداه في بنين.
أحد المواطنين من معتنقي "الفودو" يرقص قبل مهرجان "الفودو" السنوي في منطقة أويداه في بنين.
© AP Photo / Sunday Alamba
مواطن يتنكر في زي حراس "الفودو" التقليديين في الليل أثناء أداء عروض قبل بدء مهرجان الفودو السنوي في أويداه.
مواطن يتنكر في زي حراس "الفودو" التقليديين في الليل أثناء أداء عروض قبل بدء مهرجان الفودو السنوي في أويداه.
© AP Photo / Sunday Alamba
سائحة تتخذ وضعية لالتقاط صورة لها مع ثعبان حول رقبتها في معبد الثعابين في أويداه.
سائحة تتخذ وضعية لالتقاط صورة لها مع ثعبان حول رقبتها في معبد الثعابين في أويداه.
© AP Photo / Sunday Alamba
شخص يتنكر بزي "زانجبيتو" وهو زي حراس "الفودو" التقليديين في الليل أثناء أداء عروض قبل مهرجان "الفودو" السنوي.
شخص يتنكر بزي "زانجبيتو" وهو زي حراس "الفودو" التقليديين في الليل أثناء أداء عروض قبل مهرجان "الفودو" السنوي.
© AP Photo / Sunday Alamba
سياح بانتظار الدخول إلى معبد البايثون في أويداه لمشاهدة العروض.
سياح بانتظار الدخول إلى معبد البايثون في أويداه لمشاهدة العروض.
© AP Photo / Sunday Alamba
مواطنون يتبعون عقيدة "الفودو" يرقصون قبل مهرجان "الفودو" السنوي في أويداه.
مواطنون يتبعون عقيدة "الفودو" يرقصون قبل مهرجان "الفودو" السنوي في أويداه.
© AP Photo / Sunday Alamba
شخص يتنكر بزي "زانجبيتو" وهو زي حراس "الفودو" التقليديين أثناء أداء عروض قبل مهرجان "الفودو" السنوي.
شخص يتنكر بزي "زانجبيتو" وهو زي حراس "الفودو" التقليديين أثناء أداء عروض قبل مهرجان "الفودو" السنوي.
© AP Photo / Sunday Alamba
رجل يرش الماء بينما يرتدي زي حراس "الفودو" التقليديين أثناء أداء العروض.
رجل يرش الماء بينما يرتدي زي حراس "الفودو" التقليديين أثناء أداء العروض.